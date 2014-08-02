Гостиница "Украина": истории и тайны последней сталинской высотки

"Факультатив. Москвоведение": Гостиница "Украина"

Гостиница "Украина" - последняя сталинская высотка, построенная уже после смерти вождя. Для одних это здание - пятизвездочная роскошь, для других - родной дом. Истории жителей высотки и служащих гостиницы - в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Для одних роскошь, для других - родной дом

"Здесь вокруг фонтана небольшой каточек заливался, и там был такой дворник Николай, у него шланг с той стороны, и он все заливал и следил. И зимой, пожалуйста, катайся. А музыку было слышно с той стороны из Краснопресненского парка культуры. Красота", - говорит житель здания гостиницы "Украина" Игорь Нечаев.

Игорь Владимирович Нечаев живет в этом доме более 50 лет. На его глазах старинная Дорогомиловская застава превратилась из бедной окраины в один из самых роскошных районов столицы.

"Я как-то после занятия из института вхожу в подъезд, иду к лифту, и меня охрана буквально в лифт загоняет чуть ли не пинками: "Давай-давай, скорей давай!" Смотрю, Ворошилов стоит у лифта", - вспоминает Игорь Нечаев.

Вид на Кутузовский проспект и гостиницу "Украина" с вертолета. Фото: ИТАР-ТАСС

Самая необычная из столичных высоток. 88 тысяч квадратных метров. Почти 500 номеров. Сотни самых именитых постояльцев. Гостиница "Украина" – для одних пятизвездочная роскошь, для других – родной дом. Здание гостиницы "Украина" – одно из самых густонаселенных в Москве. Здесь живет и работает около трех тысяч человек. Когда это здание только начинали строить, о такой сверхпопулярности никто и не думал.

"Раньше этот дом не считался, что он где-то в центре. Он был на окраине, особенно когда не было моста", - утверждает Игорь Нечаев.

В 40-е годы прошлого века вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову назвать этот квартал элитным. Там, где сейчас мерцает огнями имперский помпезный Кутузовский проспект, ютились трущобы.

"Дорогомилово никогда не было престижным районом Москвы. Здесь, где стоит гостиница, было болото. Строить высотное здание на такой почве – это просто самоубийство, какой здесь фундамент нужен! Почему его так долго и строили. Высотное здание гостиницы "Украина" – это последняя сталинская высотка, построенная уже после смерти вождя", - рассуждает историк Александр Васькин.

Удаленная от центра Дорогомиловская слобода постоянно затапливалась водами Москвы-реки. На месте нынешнего Кутузовского проспекта пролегала дорога на Смоленск, а в окрестностях жили ямщики. Судя по фотодокументам, деревянные дома неплохо себя чувствовали тут еще в 50-х годах ХХ века.

"Моста, во-первых, не было. Все движение осуществлялось по Большой Дорогомиловской, параллельной сейчас. Здесь стояли просто бараки, здесь было только две палатки: одна – хлеб-молоко, вторая – если привозили овощи и что-то такое. У меня мама буквально плакала, потому что она не знала, куда пойти. И еще ходили колхозницы прямо по домам, в бидонах возили молоко, в мешках картошку, морковь, капусту", - рассказывает Игорь Нечаев.

Идея создания в этом месте образцового московского района, по слухам, принадлежит лично Сталину. А начинаться самый красивый и широкий проспект столицы должен был, естественно, с высотки.

"Он должен был называться проспект Конституции. Высотное здание гостиницы "Украина" должно было указывать путь на Запад. То есть это такая архитектурная доминанта, потому что гостиница "Украина" должна была восприниматься как символ, в том числе, и победы", - утверждает Александр Васькин.

В 1947 году в ознаменование 800-летия Москвы было задумано построить восемь величественных зданий. Именно тогда были заложены фундаменты первых сталинских высоток.

"Сталин лично утверждал все проекты, а было очень много предложений, но он непосредственно лично решил, что каждая высотка должна заканчиваться шпилем. Вот почему эти высотки так похожи друг на друга, и довольно трудно иногда бывает их различить", - объясняет Александр Васькин.

Строили, строили и наконец построили

Самая высокая гостиница Европы строилась вовсе не так весело, как об этом повествовали бодрые советские кинофильмы. Шпиль небоскреба строили, в основном, заключенные. Начальство опасалось к ним подниматься – все-таки 200 метров, мало ли что. Поэтому считается, что верхние этажи "Украины" сделаны несколько хуже, чем нижние.

Впрочем, это лишь одна из многих легенд высотки на Кутузовском. Другие легенды объясняют, почему в столице было построено не восемь, а семь небоскребов. Москвоведы, склонные к мистике, утверждают, что семь – и сакральное число и количество холмов, на которых расположена Москва. Другими словами, сам город не позволил возвести восьмое здание.

Реалисты связывают прекращение строительства восьмой высотки со смертью Сталина. Его преемник Никита Хрущев кардинально пересмотрел план развития Москвы. Он же решил, что гостиница "Дорогомиловская" будет называться по-другому – "Украина".

"В 1954 году праздновалось 300 лет присоединения Украины к России. И вот он решил подарить Украине Крым в знак вечной дружбы. Также он подумал, что хорошо бы и "Украиной" назвать новую гостиницу", - говорит Александр Васькин.

По распоряжению Хрущева, гостиничный комплекс не только получил новое имя, но и стал наполовину жилым. Первоначальным проектом это предусмотрено не было, так что рабочим пришлось наспех превращать гостиничные номера в квартиры.

"Хрущев сказал, что мы не можем себе позволить тратить такие деньги на строительство шикарных гостиниц. И дал указание спроектировать в двух прилегающих к главному корпусу зданиях, то есть в боковых корпусах жилые помещения. Так здесь и появилось почти 250 квартир", - рассказывает Васькин.

Вид на Москву-реку и МИД с гостиницы Украина. Фото: ИТАР-ТАСС

Торжественное открытие гостиницы "Украина" состоялось в 1957 году. Тогда же из коммунальной квартиры сюда переехала семья Нечаевых. Их соседями стали весьма уважаемые люди.

"Я был в девятом классе, учился, как мы смеялись всегда, в гвардейской 170-й школе, которую Андрей Миронов тоже заканчивал. На два года он младше нас был", - говорит Игорь Нечаев

Здесь жили автор романа "Дети Арбата" Анатолий Рыбаков, артист цирка Евгений Милаев, писатель и автор сценария кинофильма "Девчата" Борис Бедный, родственники Климента Ворошилова и сотни других не менее знаменитых людей. Впрочем, отец Игоря Владимировича тоже был человеком не последним.

"К нему постоянно приходили композиторы, могу перечислить: Лядова постоянно приходила, Модест Табачников, Александр Рязанов", - утверждает Игорь Нечаев.

В молодости Владимир Нечаев вряд ли мечтал о карьере популярного певца. Приехал в Москву, как все, рабочим. Строил Центральный телеграф, параллельно занимался в оперно-драматической студии имени Станиславского. Подающего надежды артиста заметили, и уже через несколько лет он стал солистом Всесоюзного радио. Друзья написали письмо в Министерство культуры с просьбой выделить семье Нечаевых квартиру - такому таланту никак нельзя ютиться в коммуналке.

"У нас с сестрой появилась отдельная комната. Естественно, больше всех, наверное, удовольствия получал отец, поскольку здесь он мог спокойно заниматься. Он купил себе «Grundig» и распевался, сам себя записывал", - рассказывает Нечаев.

Испытание фестивалем

Пока новоселы осваивались в своих квартирах, гостиница "Украина" готовилась к первому испытанию. Ей предстояло принять иностранных делегатов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Старожилы поговаривают, что обрушение одной из башен гостиницы несколько лет назад – запоздалое последствие этого самого знаменитого фестиваля. "Украину" достраивали в спешке.

"Для того чтобы, опять же, поразить приезжавших со всего мира делегатов – участников этого фестиваля, Хрущев приказал как можно быстрее сдать эту гостиницу. И начали строить бешеными темпами, даже ночью строили. И вполне возможно, что для ускорения затвердевания цемента добавили туда соль, песок, как обычно это делается, вот вам и результат", - считает Александр Васькин.

Голубь мира, разноцветная ромашка, первые автобусы "Икарус", 21-я "Волга" – все эти приметы эпохи появились благодаря Фестивалю молодежи и студентов 1957 года. Вместе с ними пришла мода на джинсы, кеды, разговоры о политике и любовь к рок-н-роллу и джазу. Проводниками и поставщиками всех этих новшеств были, в первую очередь, постояльцы гостиницы "Украина".

"Иностранцы появились только к фестивалю. Двор тут был, двор сразу сделали, а вот вокруг жизнь началась только после того, как сделали мост", - говорит Игорь Нечаев.

С появлением Новоарбатского моста все в том же 1957-м высотка окончательно вписалась в городской контекст. Тогда же снесли дорогомиловские трущобы и начали строить Кутузовский проспект. Впрочем, за парадными фасадами продолжали прятаться чудовищные бараки. Людей, не слишком посвященных в особенности российской жизни, это сочетание блеска и нищеты временами озадачивает и по сей день.

Вид на Дом Правительства (слева) и гостиницу "Украина" (справа) на набережной Тараса Шевченко. Фото: ИТАР-ТАСС

"Главное, что меня поразило в Москве, - это колоссальная пропасть между фасадом и, так сказать, начинкой. Однажды я поехал к поставщику, у него была прекрасная парадная дверь в офис, а во внутреннем дворе яма с метр глубиной. Я такого никогда в жизни не видел", - рассуждает шеф-повар гостиницы "Украина" Сэнди Бом.

Впрочем, немец Сэнди Бом к двойным стандартам Москвы уже привык, тем более что гостиница "Украина" – одно из немногих мест, где разрыв между сказкой и реальностью стремятся свести к минимуму.

"Иногда я выгляжу и веду себя как сумасшедший, потому что повара должны быть немного сумасшедшими. Несколько лет назад я работал на Карибах, где создал блюдо за 5 миллионов американских долларов. Блюдо выглядело очень просто, но включало в себя несколько тысяч бриллиантов. В этом году я решил создать что-то особенное, поэтому сейчас я готовлю блюдо за 40 тысяч российских рублей", - говорит Сэнди Бом.

Еще совсем недавно Сэнди Бом кормил Арнольда Шварценеггера, Билла Гейтса, Николь Кидман и Тони Блэра. Сегодня он отвечает за всю кухню гостиницы "Украина" и, в первую очередь - за ее уникальный русский буфет.

"Мне позвонили в мае, предложив интересную работу в России. Но поскольку мои курсы кулинарного мастерства в Германии еще не закончились, я ответил отрицательно. Через два месяца мне перезвонили еще раз. Идея мне понравилась, и я посетил это место еще до того, как принять решение. Я приехал сюда, пробыл в отеле восемь дней, пытаясь понять, как здесь готовят завтрак, ланч и так далее. Я начал потихоньку готовить, вскоре добавил пять-семь своих блюд в основное меню", - вспоминает немецкий шеф-повар.

Сэнди Бом – местная знаменитость. Но даже этот обаятельный и общительный повар не до конца понимает Москву.

"Когда я только прилетел в Москву, то посмотрел из окна такси на аэропорт и окрестности и решил, что я где-то в Турции. Затем я увидел сталинскую архитектуру и подумал, что все это очень похоже на Восточную Германию. Москва очень разная, это очень необычный город", - рассказывает Сэнди Бом.

Под стать такому эклектичному городу и новые блюда Сэнди Бома – мороженое с овощами или гамбургеры с икрой. При этом весельчак Сэнди уверен: в жизни, как и на кухне, возможно все.

"Мечтой всей моей жизни было стать шеф-поваром. Но когда мне исполнилось 18, я попал в аварию, и врачи сказали, чтобы я забыл о кухне и готовке. Поэтому первые три года своей карьеры я провел в должности простого помощника в офисе. Затем я пошел в армию, и уже по возвращении со службы начал учиться во второй раз и подрабатывать шеф-поваром", - говорит Бом.

На территории гостиницы 11 баров и ресторанов. Один из самых экзотических называется "Фарси". Здесь можно попробовать настоящую иранскую кухню. У шеф-повара этого заведения тоже не совсем обычная история.

"Я часто помогал маме на кухне, ведь я младший из всех детей в семье. Но необходимость готовить меня не расстраивала, напротив, именно так я понял, что быть поваром мое призвание", - утверждает шеф-повар ресторана "Фарси" Соузани Абдулреза Джалам.

В настоящее время

Нынешние владельцы заплатили за здание рекордную сумму – 8 миллиардов рублей.

"Надо сказать, что внутри здание, конечно, сильно изменилось, здесь ведь было 1000 номеров, а стало всего 500. Соответственно, понятно, что при таком раскладе невозможно что-либо не утратить. По крайней мере, здесь остались картины советских художников", - говорит Александр Васькин.

Коллекция живописи гостиницы "Украина" поистине уникальна. Все работы отреставрированы, в залах только подлинники.

"Здесь собрано огромное количество скульптуры и архитектуры. Так, например, стены украшает живопись таких известных художников, как Поленов, Куприянов, Дайнеко, это все оригиналы, порядка 1200 работ. Холлы украшают прекрасные скульптуры. Также уникальная и единственная в своем роде диорама Москвы "Москва – столица СССР", которая была создана специально к Нью-йоркской выставке в 1977 году и впоследствии была выкуплена нынешними собственниками гостиницы и тщательно отреставрирована", - PR-менеджер гостиницы "Украина" Регина Апакина.

Диорама площадью 400 квадратных метров уже сама по себе легенда. Говорят, ее хотел купить астронавт Нил Армстронг, но ему отказали – Москва не продается. В правом углу ныне снесенная гостиница "Россия", возведенная на месте фундамента несостоявшейся восьмой сталинской высотки. Сегодня это единственное место, где ее можно увидеть во всей красе.

"Это памятник истории архитектуры и культуры, его обязательно надо сохранить хотя бы в том виде, в котором нам досталось. Чем "Украина" знаменательна? Тем, что она образец своего времени, очень сложного, бурного, но прекрасного, которое мы сейчас и изучаем", - считает Александр Васькин.

Жилое и гостиничное крыло существуют словно в разных мирах, практически не соприкасаясь друг с другом.

Кутузовский проспект. На переднем плане - здание гостиницы "Украина". Фото: ИТАР-ТАСС

"Россия очень популярная страна, и очень много путешественников приезжают в Москву на выходные. И они действительно рады останавливаться в отеле, являющимся историческим памятником. К нам приезжает много почетных гостей из Германии, из Америки, их число постоянно увеличивается", - утверждает генеральный менеджер гостиницы "Украина" Еспер Хенриксен.

Там, где в советское время были подвалы и технические помещения, сегодня расположен фитнес-центр, естественно, один из самых больших в Европе.

"Можно посетить различные процедуры по уходу за лицом, за телом, абсолютно разные виды массажа", - говорит Регина Апакина.

Впрочем, обитатели жилого крыла гостиницы здесь редкие гости.

"Что там внутри, я понятия не имею. Я туда не ходил и не знаю. Для меня это просто жилой дом, в котором я живу", - утверждает Игорь Нечаев.

"Вы знаете, они, может, и заходят, мы не против, так же, как и москвичи, и гости столицы, они с большим удовольствием приходят в гостиницу, для того чтобы посмотреть, как она изменилась и преобразилась, потому что изменения колоссальные, и те, кто видел гостиницу до реновации и сейчас, они ее не узнают", - рассказывает Регина Апакина.

Впереди планеты всей

Гостиница "Украина" старается во всем соответствовать мировым пятизвездным стандартам. По ним, оказывается, даже пыль нужно вытирать особым образом – только по часовой стрелке. Устроиться сюда на работу – большая удача.

"Когда я закончила обучение, гостиница была на реконструкции. И я могу сказать, что я ждала, пока она откроется. Она открылась, я прошла довольно серьезный отбор, я считаю. Прыгала, когда мне сообщили, что я попала, прошла", - говорит заместитель начальника службы приема и размещения гостиницы "Украина" Анастасия Рощина.

Персонал гостиницы должен уметь находить общий язык с любым клиентом, а запросы у постояльцев отеля такого класса бывают самые разные, в том числе и довольно экзотические.

"Я слышала, что бывали разные запросы, вплоть до того, чтобы покататься на танке. То есть "организуйте, я хочу, я хочу прыгнуть с парашютом, какое-то гастрономическое блюдо", которое в Москве невозможно найти, и доставку этого блюда в Москву организовывают в кратчайшие сроки", - утверждает Анастасия Рощина.

50 лет назад все было чуть проще. Например, в качестве чаевых постоялец мог оставить на видном месте пачку иностранной жевательной резинки, и горничная была бы не в обиде. Но времена меняются.

"Гордостью нашего отеля является Книга почетных гостей. Здесь оставили свои пожелания, отзывы и напутствия различные гости, которые у нас проживали, такие как тележурналисты, актеры, спортсмены. Например, Зинедин Зидан, Ларри Кинг, Софи Лорен, Фрэнсис Форд Коппола, они остались очень довольными пребыванием в нашем отеле, о чем написали в данной книге и изложили свои дальнейшие напутствия", - рассказывает менеджер клубного этажа гостиницы "Украина" Елена Безрукова.

Фото: wikipedia.org/Ctac

Грандиозность и основательность здесь чувствуются во всем. Даже президентский номер самый большой в Москве среди апартаментов подобного уровня. Его площадь 380 квадратных метров. Прибыть в гостиницу "Украина" сегодня можно не только по суше, но и по воде. Здесь есть собственная флотилия.

"Наш теплоход работает круглогодично, нам все равно, лед на реке или вода, так как у нас теплоход ледового класса, мы можем работать и зимой, и летом", - говорит капитан теплохода флотилии гостиницы "Украина" Вячеслав Вынидин.

Стандартный прогулочный маршрут от гостиницы через Нескучный сад к храму Христа Спасителя и обратно занимает два часа. Первый рейс состоялся 17 ноября 2009 года. На сегодняшний день это единственная в Европе флотилия, принадлежащая гостинице. В прежние годы развлечения были совсем иными.

"У нас там образовалась уже хорошая компания. Если "золотая" элита – Аксенов, Евтушенко – посещали второй этаж гостиницы "Украина", там был большой коктейль-бар, то мы, мелкое пижонство, были в кафе "Националь», там мелкое пижонство собиралось", - утверждает Игорь Нечаев.

Сегодня слово "пижонство" исчезло из речевого обихода. Может, потому что стало образом жизни, а значит, и нормой.

"Я побывал в разных отелях по всему миру, но из них было очень мало, увидев которые, я говорил "вау". Это был один из таких отелей, и это несмотря на то, что я работал на Карибских островах, где очень много хороших отелей. И эти отели, на которые я отреагировал "вау", просто померкли в сравнении с этой гостиницей. Нет ни одного места, которое даст такие эмоции, как Москва и отель "Украина", - считает шеф-повар Сэнди Бом.

Подавляющее большинство москвичей знают: гостиница "Украина" – это сияющий небоскреб в начале Кутузовского проспекта, огромный и почти недоступный. А для Игоря Владимировича Нечаева это по-прежнему просто родной дом, окна которого выходят в уютный внутренний двор, место для жизни без излишнего блеска и пафоса и бесконечный источник воспоминаний.

"Раньше через дорогу, где сейчас Украинский бульвар, там были бараки, и был то ли какой-то заводик, то ли мастерская. Как наши дотошные ребята выяснили, там был какой-то заводик по производству "элитного" хрена, то есть для Кремля. И вот когда выходишь из подъезда, с одной стороны пахнет солодом, со второй стороны – уксусом. Так и идешь до метро", - говорит Игорь Нечаев.