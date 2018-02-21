Порт-сад. Как обновят Северный речной вокзал

Реконструкция Северного речного вокзала начнется в 2018 году. Реставраторы восстановят исторический облик здания, фасады этажей и центральной башни, внутренние интерьеры и живопись. Работы займут около года. Сейчас проект проходит госэкспертизу, сообщил порталу Москва 24 гендиректор компании "Инженерная геология исторических территорий", которая его разработала, Виктор Кувшинников. Каким был вокзал и какими станут он и территория вокруг в ближайшее время – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Строительство главного речного вокзала страны началось весной 1933 года и продолжалось до июля 1937-го. Его открыли одновременно с наполнением водой канала Москва – Волга, проложенного за четыре года и восемь месяцев.

Северный речной вокзал в 1838 году. Фото: ТАСС

Несмотря на короткие сроки стройки, архитекторам Алексею Рухлядеву, Владимиру Кринскому, скульптору Ивану Ефимову и художнику-керамисту Наталье Данько и другим профессионалам удалось создать настоящий памятник архитектуры.

70 лет в здании не было капитального ремонта, поэтому часть конструкций обветшала и пришла в негодность. Ускорили разрушение несущих конструкций влага и мороз. Здание было рассчитано на летний пассажиропоток, поэтому значительная площадь зимой не отапливалась.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В 2010 году Северный речной вокзал перешел на баланс ФБГУ "Канал имени Москвы", здание освободили от арендаторов и посетителей, обнесли забором с целью проведения реконструкции, но ее так и не начали.

В 2015 году вокзал перешел в собственность города. Правительство Москвы объявило конкурс на его реконструкцию за счет средств города. Победителем конкурса стала компания "Инженерная геология исторических территорий". Перед ней поставили задачу воссоздать детали интерьера и фасада в их изначальном виде по архивным документам, при этом на работы отводится всего 330 дней.

В 1930-е годы на отделку главного речного вокзала страны, ставшего "портом пяти морей", не пожалели лучших пород отделочных каменей – мрамора, гранита, диорита, черного лабрадора. И при реставрации будут использоваться те материалы, которые применялись при строительстве.

По задумке архитекторов форма здания напоминает пароход, так как отсюда открывается водная дорога к Балтийскому, Белому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям. Центральная башня с высоким шпилем – труба, а три яруса открытых веранд – палубы. Прямоугольное здание общей площадью 5286 метров вытянуто вдоль береговой линии Химкинского водохранилища.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центральный вход со стороны парка находится на уровне земли, и с этого ракурса здание – двухэтажное. Со стороны набережной от главного портала к пирсам ведет широкая гранитная лестница, и у здания появляется третий цокольный этаж, облицованный красным полированным гранитом. Архитекторы таким образом попытались учесть рельеф местности.

Три арки главного входа отделаны камнем серо-зеленого цвета – диоритом. Колонны украшены майоликовыми медальонами. Полутораметровые фарфоровые панно сделала вручную художница-керамист Наталья Данько. Сюжеты каждого из 24 медальонов разные, но вместе создают атмосферу эпохи: главные стройки пятилетки – Московский театр Красной армии, Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя, станция метро "Киевская", речные и морские суда, модели танка, самолета, дирижабля. За 80 лет керамика и краски от воздействия воды, солнца, мороза и ветра потеряли прежний вид. Профессиональные реставраторы полностью восстановят фарфоровые медальоны и изображения на них.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Над восстановлением центральной башни также придется потрудиться. Ее конструкция сложная. Первый ярус окружен арками, второй – колоннами, у подножия которых четыре скульптуры – красноармейца, краснофлотца, рабочего и колхозницы, созданные Ромуальдом Иодко. Следующий ярус – башенные часы с четырехсторонним циферблатом. Часы-куранты привезли из Воскресенского собора Волоколамска, им около 200 лет. Завершает композицию высокий шпиль с золотой пятиконечной звездой. До установки на Речном вокзале эта звезда венчала Спасскую башню Кремля. Серп и молот изначально были инкрустированы уральскими самоцветами, со временем они исчезли.

Фото: ТАСС/ Владимир Гердо

От центрального портала в обе стороны расходятся двухэтажные галереи, к которым пристроены полукруглые галереи, образующие полукруглые дворики с фонтанами. Фонтан слева от башни скульптора Льва Кордашова называется Полярный, или Северный. Его тема – птичий двор, поэтому его украшают фигуры гагар, диких гусей с раскинутыми крыльями из красной меди. Чашу фонтана поддерживают мраморные белые медведи.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Южный фонтан, или Черноморский, работы скульптора Ивана Ефимова изображал группу играющих на волне дельфинов вокруг чаши. Сверху чаши фигуры дельфинов крепились к стеклянным шарам. Сейчас от фонтана осталась одна чаша, фигуры дельфинов потеряны.

На первом этаже перекрытия поддерживают 150 четырехгранных колонн, а второй – полторы сотни круглых. Оба яруса галерей и плоская крыша-терраса окружены балюстрадами. Крыша здания заасфальтирована, там когда-то была смотровая площадка с видом на порт и канал.

Внутренний интерьер создавали многофункциональным: кассовый зал, зал ожидания, большой ресторан, а также помещения, где пассажиры в ожидании рейса могли скоротать время. В здании располагались библиотека, парикмахерская, душевая, обувная мастерская, почта, телеграф, газетный киоск, агитпункт, комната хранения багажа, комната матери и ребенка с игровой и спальней, а также кабинет врача. Предполагалось, что одновременно здесь смогут разместиться 430 человек.

Центральный вестибюль украшали гербы союзных республик, картины-сцены, иллюстрирующие некоторые главы Конституции СССР, а также большой электрифицированный макет канала Москва – Волга. В северной части был зал ожидания, выполненный в светлых тонах с отделкой стен под мрамор, а потолок расписан цветами и орнаментами. Стены декорированы картушами – лепными украшениями в виде щита или не до конца развернутого свитка с эмблемами судоходства и объектов канала Москва – Волга.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Просторный ресторан в южной части был облицован искусственным мрамором, имитирующим малахит. Потолок украшен кессонами – расписанными углублениями в потолке. Полы во всех помещениях выложены мозаикой. Даже осветительные приборы были специально изготовлены для интерьеров здания: в вестибюле люстры в форме раковин, в ресторане – в форме соцветий ландыша.

Систему освещения планируется полностью обновить, сохранив формы светильников. В вокзальных помещениях также заменят систему водоотведения, проложат новую систему отопления, канализации, вентиляции. Перед началом работ изготовят 3D-модель реставрируемого здания.

Проект предусматривает также благоустройство привокзального парка. Его площадь – 50 гектаров. Территорию очистят от сухих, больных, аварийных деревьев, поросли, самосева и пней. Посадят новые деревья и кустарники – быстрорастущие крупномеры, весной высадят цветы.

Фото: depositphotos/megastocker

Обустроят дорожки и тропинки, разобьют газоны для цветочных инсталляций. Обновят детские и спортивные площадки, сделают их доступными для маломобильных групп населения. Появится площадка для аттракционов и каруселей.

По всему парку установят скамейки, урны, вазоны и кашпо (виды цветочных горшков), арки и перлоги (навесы с вьющимися растениями), а также обустроят велопарковки. Обновится система навигации, для слабовидящих сделают дорожные указатели. Для инвалидов-колясочников сделают безбарьерный вход на площадки и в павильоны. На лестницах появятся пандусы и съезды.

Фото: depositphotos/Stas_K

В центре парка возведут открытый амфитеатр с кинозалом, где будут проводится культурно-просветительские мероприятия. Кроме того, реконструируют фонтаны, а зимой на центральной аллее зальют каток. Для художников создадут вернисаж, а для владельцев собак – площадку для их выгула. Задуманы также танцевальная площадка и комната матери и ребенка. Парк будет охраняемым, его окружат забором, а за посетителями будет вестись видеонаблюдение. Бесплатные туалеты и Wi-Fi появятся к открытию обновленного парка.

Завершить реконструкцию Северного речного вокзала, а также благоустройство парка планируется в 2019 году.