HS DIGITAL in TREND соберет лучших спикеров из российских и зарубежных компаний

20 марта в Event-холле "ИнфоПространство" пройдет ежегодная конференция HS DIGITAL in TREND–2019 для профессионалов в области интернет-технологий.

Основная повестка – наиболее востребованные направления и тренды в сфере digital. На одной площадке соберутся авторитетные спикеры из российских и зарубежных компаний – представители медиабизнеса, интернет-сообщества, digital-специалисты: первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев, руководитель департамента новых продуктов "Яндекса" Дмитрий Степанов, директор по стратегическому развитию коммерческого департамента "Яндекса" Евгений Ломизе, руководитель платформ медиазакупок Google Россия Алексей Аршинов, руководитель отдела развития мобильных приложений "Тинькофф банка" Анна Михина и другие.

Экспертами со стороны организаторов выступят президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев и директор Hearst Shkulev Digital Сергей Астапенко. Ведущим конференции станет главный редактор MAXIM Александр Маленков.

Спикеры рассмотрят лучшие кейсы в сфере цифровых медиа и тенденции digital-рынка, обсудят создание эффективных стратегий и рекламных кампаний в новых медиа, затронут вопросы продвижения кампаний в социальных сетях, поделятся современными приемами интернет-маркетинга. Среди главных тем:

– глобальные тренды глазами Mail.ru;

– вектор развития и драйверы роста от "Яндекса";

– трансформация в медиа: что происходит сейчас и что будет завтра;

– новые возможности видеорекламы;

– искусственный интеллект, удачные и неудачные кейсы внедрения;

– тренды рынка развлечений и их значение для медиа;

– использование данных в интернет-маркетинге;

– как делать нативную рекламу, которая по-настоящему работает;

– применение инновационных технологий в ретейле: опыт Wildberries;

– юмор в блогинге: как и о чем шутить, чтобы было смешно.

Смотрите трансляцию на сайте hearst-shkulev-media.ru и на YouTube-канале.

Подробная программа с таймингом доступна по ссылке.

Организатор конференции – одна из самых быстрорастущих компаний на отечественном интернет-рынке Hearst Shkulev Digital. Она объединяет все прогрессивные форматы и направления индустрии: женские сайты (сеть женских интернет-порталов Women’s Network, городские порталы (федеральная сеть Regional Network), сайты мужских интересов (проекты MAXIM Online и VokrugSveta.ru), мобильные приложения и цифровые издания.