TVоя история успеха: как выиграть стажировку в конкурсе "TVоя Москва"

Недавно были подведены итоги главного конкурса среди молодежи в области коммуникаций, журналистики и медиа "TVоя Москва", который уже шесть лет проводит холдинг "Москва Медиа", МГИМО и столичный департамент рекламы и СМИ. Победителей в восьми номинациях наградили на сцене театра Немировича-Данченко, в том числе победителя специальной номинации, учрежденной партнером проекта – мобильным оператором Tele2. Победительница номинации Елизавета Дегтерева рассказала об участии в конкурсе и впечатлении от главного приза – оплачиваемой стажировки в Tele2.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Елизавета, как у тебя возникла идея участия в конкурсе?

Я узнала о конкурсе из социальных сетей и сразу решила участвовать. Меня привлекла сама тема и, конечно же, перспектива дальнейшей стажировки. Мне кажется, молодому специалисту, только окончившему вуз, достаточно тяжело найти достойную работу, поэтому нарабатывать опыт нужно со студенческих лет, практикуясь и стажируясь. К тому же, я сильно удивилась, что Tele2 не просто принимает победителя на стажировку, но и оплачивает ее. Мне кажется, оплачиваемых стажировок сейчас практически нет, и Tele2 – приятное исключение.

Почему ты выбрала именно номинацию "TVоя интеграция в блогосферу"?

Я вижу свое будущее в сфере PR, и данная номинация – первый шаг в этом направлении. Творческое задание заключалось в разработке подходов по укреплению репутации компании в социальных медиа. На мой взгляд, сейчас это самое сложное направление, ведь именно в диджитал-каналах – самый высокий "информационный шум", самая быстрая реакция на какие-либо изменения и вообще самый непредсказуемый характер "движения" информации.

В чем основная идея твоего проекта, и что помогало тебе в подготовке?

Прежде всего я старалась следовать советам, которые давали спикеры "TVоей Москвы" во время мастер-классов. Это помогло мне не только лучше продумать идею проекта и выделить важные детали, но и правильно представить свои наработки в итоговой презентации. Главная идея моего проекта – интеграция Tele2 в lifestyle-блоги, ведь канал социальных сетей – это, в первую очередь, масс-маркет, и правильно выстроив коммуникации в соцсетях, можно укрепить не только репутацию, но и решить конкретные бизнес-задачи по привлечению новых клиентов и повышению лояльности у существующих.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Что ты посоветуешь ребятам, которые будут бороться за победу в следующем году?

Для победы надо стараться узнавать как можно больше о разных сферах и областях, подходить к вопросу с разных сторон и разных точек зрения. Не торопиться и вдумчиво готовить свой проект. И, конечно же, делать его с душой.

После победы ты получила приглашение на стажировку в Tele2. Расскажи подробнее, как она проходит, какие у тебя впечатления?

Я вышла на стажировку в дирекцию по корпоративным коммуникациям и стажируюсь в макрорегиональном филиале "Москва". Это мой первый опыт работы в крупной компании. Мне очень понравилось, что в Tele2 внимательно относятся к стажерам и с первого дня вовлекают их в реальные проекты. Благодаря наставникам я полностью погрузилась в специфику отрасли и уже сейчас участвую в подготовке PR-материалов, презентаций и аналитических отчетов. Мне очень нравится корпоративная культура компании, атмосфера в коллективе. Здесь нет закрытых дверей, офис open space, где всегда есть возможность обратиться к коллегам из другого отдела, и это помогает быстрее и эффективнее решать рабочие вопросы. Я уверена, что опыт работы в Tele2 позволяет приобрести действительно ценные знания и навыки, которые сложно получить в стенах учебного заведения и многих других компаниях.