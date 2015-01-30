Власти города помогут Союзу журналистов в споре вокруг помещений

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Власти Москвы пообещали помочь Союзу журналистов разрешить спор вокруг помещений. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

По его словам, необходимо тщательно разобраться в ситуации, не доводя до конфликтов и судебных разбирательств.

"Такое отношение к журналистам со стороны чиновников, как в случае с помещением Союза журналистов России, является, по меньшей мере, нелогичным. По указанию мэра Москвы мы пытаемся найти возможность оказать содействие Союзу журналистов России", - цитирует Горбенко Агентство "Москва".

Напомним, столичное управление Росимущества подало иск о выселении Союза журналистов России из помещения на Зубовском бульваре. Ведомство требует расторгнуть договор и выселить СЖР из здания, где сейчас находится центральный офис МИА "Россия сегодня". Предварительные слушания по иску суд назначил на 2 февраля.

Отметим, что это не первое дело ведомства в отношении Союз журналистов. Освободить помещения организацию попросили еще в 2007 году. Ранее Росимущество провело несколько проверок, по итогам которых выяснилось, что СЖР использует площади не по назначению.

В самом Союзе журналистов заявляли, что такие нападки необоснованны.