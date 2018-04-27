Глава Депстроя – о станциях Большой кольцевой линии, "Физтехе" и метро в аэропорт

Фото: пресс-службы департамента строительства

В ближайшие годы Москву ждет метростроительный бум. Летом метро придет в спальные районы: Солнцево и Новопеределкино, плюс, откроются семь станций на Калинининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". О том, когда замкнется Большое кольцо, что будет с Каховской линией, когда салатовую ветку продлят за МКАД и какие станции на Кожуховской линии откроются первыми порталу Москва 24 рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

– Андрей Юрьевич, в феврале запустили первый участок Большой кольцевой линии от "Делового центра" до "Петровского парка". Когда планируется открыть для пассажиров станцию "Нижняя Масловка"?

Открытие участка Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Нижней Масловки" запланировано на конец года. Перегонные тоннели между станциями уже готовы, строительство самой “Нижней Масловки” выполнено практически на 90 процентов.

К проходке перегонных тоннелей на участке "Шереметьевская"–"Лефортово" Большой кольцевой линии планируем приступить в июне 2018 года.



– За "Нижней Масловкой" на Большом кольце строятся станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская" и "Лефортово". Как вы оцениваете на данный момент степень готовности этих станций и перегонов?

Она разная. На "Шереметьевской" возводят эскалаторный тоннель и подходные выработки (временные технические тоннели для строительства станционного комплекса). На “Ржевской” началось строительство вестибюля, в начале апреля строители приступили к сооружению ограждающих конструкций. На "Стромынке" и "Рубцовской" возводятся ограждающие конструкции котлована, на "Лефортово" сооружаются основные конструкции станции.

К проходке перегонных тоннелей пока не приступили, но планируем начать в июне 2018 года.

– А когда запустят на этом участке поезда с пассажирами?

Запуск всего северо-восточного участка БКЛ запланирован на 2021 год, но участок от "Авиамоторной" до "Лефортово" откроется раньше – в 2019 году.

– С какими трудностями метростроевцам приходится сталкиваться на этом участке?

Прежде всего, здесь сложное геологическое строение: обводненные грунты, поэтому "Нижняя Масловка", "Шереметьевская" и "Ржевская" будут глубокого заложения. Кроме того, плотная городская застройка: специалистам предстоит перенести огромный объем инженерных коммуникаций.

Запуск станций "Авиамоторная" и "Нижегородская" запланирован на 2019 год.

– За станциями северо-восточного участка идут "Авиамоторная" и "Нижегородская". В чем особенность их строительства?

"Авиамоторная" и "Нижегородская" возводятся в рамках строительства Кожуховской линии метрополитена, хотя позже войдут в состав БКЛ. Сейчас на станциях "Нижегородская улица" и "Авиамоторная" ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, разработке котлована, устройству ограждающих конструкций. Запуск этих станций запланирован на 2019 год.

– Какие станции Большой кольцевой линии откроют в 2020 году? Когда кольцо замкнется?

В этот год планируется завершить строительство трех участков: от станции "Хорошевская" до "Нижних Мневников" со станциями "Улица Народного Ополчения" и "Мневники"; от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского"; от "Проспекта Вернадского" до станции "Каховская", включая участок от "Каширской" до "Каховской", со станциями "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".

Замкнуть БКЛ планируется в 2021 году.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

– Участок от "Мневников" до "Аминьевского шоссе" со станциями построят последним?

Одним из последних. На этом участке разместятся три станции: "Терехово", "Можайская" и "Давыдково".

Строительство станции "Давыдково" уже началось

– Сейчас какие-то работы начаты на этом участке?

Началось строительство станции "Давыдково". Специалисты приступили к работам по выносу инженерных сетей из пятна застройки станции, а также занимаются планировкой строительной площадки. В районе будущей станции выравнивают рельеф, придают ему необходимую форму для проведения работ. Затем начнут установку ограждающих конструкций станционного котлована, используя метод "стена в грунте".

– И в чем преимущество этого метода?

Он позволяет строить станции метро в плотной городской застройке. Создается глубокий котлован в непосредственной близости от существующих зданий и сооружений, не приводя к деформации фундамента. Принцип таков: готовятся узкие траншеи глубиной до 50 метров, вынимают грунт из траншей и заполняют монолитным бетоном или железобетоном. Такая стена является одновременно ограждающей и несущей конструкцией подземного сооружения.

– Когда начнется реконструкция Каховской линии? Какие работы планируется выполнить? Потребуется ли изменение конструкции платформ?

К реконструкции приступим не раньше следующего года. За станциями "Каширская" и "Варшавская" планируется продлить тупики, плюс, за "Каширской" будут строить дополнительную вентиляционную камеру. Также заменим систему автоматики и телемеханики движения поездов с устаревшей релейной на микропроцессорную.

О масштабах реконструкции платформ и вестибюлей пока рано говорить, специалисты еще не завершили глобальное обследование.

Замоскворецкую линию продлевать не планируем.



– Есть ли планы по продлению Замоскворецкой линии? Когда откроют для пассажиров станцию "Беломорская"?

Продлевать Замоскворецкую линию не планируем, это не предусмотрено программой развития метрополитена. А "Беломорскую" построим до конца 2018 года. Сейчас там ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений, а основные конструкции практически полностью готовы. Многие работы приходится делать только ночью, так как здесь проходит действующая линия до "Ховрино".

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

– От станции метро "Улица Новаторов" БКЛ протянется линия метро в Коммунарку. Сколько станций планируется построить и на какой глубине? Когда начнется создание линии?

Протяженность составит 15,6 километра, будет построено семь станций: "Улица Новаторов", "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово". Это будет линия мелкого заложения. Максимальная глубина тоннелей – 25 метров. Планируем приступить к строительству в 2019 году.

Отмечу, что строить все станции начнем одновременно, это предусмотрено проектом.

Строительство станции "Физтех", возможно, начнется уже во второй половине следующего года

– Люблинско-Дмитровская линия выйдет за МКАД и придет в поселок Северный. Когда жителям ждать открытия станции "Физтех"? И началось ли строительство станций "800-летие Москвы" и "Лианозово"?

Чтобы протянуть линию до поселка "Северный", необходимо разработать план участка. Сейчас институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно ее утвердят во втором квартале 2019 года. Возможно, строительство станции "Физтех" начнется уже во второй половине следующего года.

Строительство станций "800-летие Москвы" и "Лианозово" еще не началось, но недавно была определена подрядная организация на выполнение этих работ строительство этих станций, они начнутся в ближайшее время.

Обе станции построят открытым способом, а перегоны пройдут с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов. Станция "Улица 800-летия Москвы" расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. "Лианозово" – правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

– Линия метро может также дойти до аэропорта Внуково. Этот проект – реальность?

Окончательная трассировка линии еще не утверждена. Предварительно продление Калининско-Солнцевской линии пойдет от тупиков за станцией "Рассказовка" вдоль Боровского шоссе. Ориентировочно, участок будет длиной 5,5 километра. На нем расположатся две станции.

Участок от "Косино" до "Нижегородской улицы" должны построить в следующем году.

– Судя по новостям, строительство Кожуховской линии идет полным ходом, но с конца. Означает ли это, что открывать движение на линии будут поэтапно?

Да, это так. Первый участок от "Некрасовки" до "Косино" откроем уже в 2018 году. Активно сейчас строятся четыре станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". С последней станции будет пересадка на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. А второй участок от "Косино" до "Нижегородской улицы" должны построить в следующем году.

– Сколько тоннелепроходческих комплексов сейчас работает на строительстве метро?

Всего задействовано более 20 ТПМК, непосредственно тоннели сейчас прокладывают 12 ТПМК. Две машины диаметром десять метров работают на строительстве Кожуховской ветки от метро "Нижегородская улица" до "Косино", диаметр остальных десяти действующих ТПМК – шесть метров, стандартный для Москвы.

– Какие электродепо планируется сдать в эксплуатацию в этом году?

В 2018-м планируем завершить строительство трех: "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево".

Фото: пресс-служба департамента строительства

– Андрей Юрьевич, а каковы планы дорожного строительства в 2018 году?

В этом году планируем построить 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

– Какие участки Калужского шоссе построят в этом году?

Планируется завершить в полном объеме строительство на участке от 20-го до 49 километра.

Участок от Киевского шоссе до Калужского трассы Солнцево-Бутово-Видное уже готов на 80%.

– Когда откроют участок от Киевского шоссе до Калужского трассы Солнцево-Бутово-Видное? Какова его готовность?

Открытие запланировано на сентябрь этого года, участок готов на 80%. На трассе планируется построить три подземных пешеходных перехода. Остановочные пункты будут оборудованы тротуарами, а вот велодорожки не предусмотрены.

– А от Бутово до Видного трассу будете строить?

В АИПе (Адресной инвестиционной программе до 2020 года) строительно-монтажные работы на этом участке не предусмотрены. Проектирование и строительство будет возможно после разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

– Какие участки Северо-Западной (СХЗ) и Северо-Восточной хорд (СВХ) будут открыты в этом году?

Завершим строительство участка Северо-Западной хорды: "Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе". И сдадим два участка Северо-Восточной: от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД.

Связку двух хорд от Большой Академической до Дмитровского шоссе начнут строить в третьем квартале 2018 года.

– Когда закончится строительство связки Северо-Западной и Северо-Восточной хорды от Большой Академической до Дмитровского шоссе?

Проект планировки территории утвержден, строительство начнется после получения положительного заключения экспертизы в третьем квартале этого года.

– Есть ли понимание по срокам возведения участков СВХ от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского?

В ближайшие три года предусмотрены работы на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе. Сроки начала работ будут определены после разработки и утверждения градостроительной документации.

А на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе в АИП предусмотрено финансирование только на подготовительные работы.