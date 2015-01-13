Завершилось строительство башни "Эволюция" в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

На территории делового центра "Москва-Сити" завершилось строительство башни "Эволюция". Это 54-этажная башня в виде спирали высотой 250 метров.

"31 декабря была сдана строительная часть. Еще требуется проведение ремонтных и технологических работ. В эксплуатацию, по нашим сведениям, она будет введена в течение полугода", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управляющей компании ММДЦ "Москва-Сити".

Как сообщил представитель застройщика "Снегири-девелопмент", на некоторых этажах башни продолжается работа по внутренней отделке помещения.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

В настоящее время на территории "Москва-Сити" сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Уже функционируют комплексы "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий". Построены деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

Ранее M24.ru сообщало, что в начале 2015 года планируется ввести в эксплуатацию киноконцертный зал возле торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити".

Кроме того, деловой центр "Москва-сити" в 2015 году начнет внедрение новой системы навигации. В частности, будет создано мобильное приложение - путеводитель по комплексу, которое поможет определить местонахождение посетителя и проложить нужный маршрут.

Самую высокую башню "Москвы-Сити" - "Восток" - сдадут летом 2016 года. Правительством Москвы поставлена задача закончить все работы в течение 2018 года. Всего на территории делового центра введут в эксплуатацию 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Когда будут достроены все объекты "Москвы-Сити", на территории делового центра будет насчитываться около 23 тысяч машино-мест. Сегодня разместиться на подземной территории ММДЦ могут 8,5 тысяч авто. Также уже функционируют надземные парковки, но они расположенные на временных участках, так как строительство еще не закончено.