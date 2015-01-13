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13 января 2015, 18:26

Завершилось строительство башни "Эволюция" в "Москва-Сити"

строительство Москва-Сити проекты башни башня Эволюция

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

На территории делового центра "Москва-Сити" завершилось строительство башни "Эволюция". Это 54-этажная башня в виде спирали высотой 250 метров.

"31 декабря была сдана строительная часть. Еще требуется проведение ремонтных и технологических работ. В эксплуатацию, по нашим сведениям, она будет введена в течение полугода", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управляющей компании ММДЦ "Москва-Сити".

Как сообщил представитель застройщика "Снегири-девелопмент", на некоторых этажах башни продолжается работа по внутренней отделке помещения.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

В настоящее время на территории "Москва-Сити" сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Уже функционируют комплексы "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий". Построены деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

Ранее M24.ru сообщало, что в начале 2015 года планируется ввести в эксплуатацию киноконцертный зал возле торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити".

Кроме того, деловой центр "Москва-сити" в 2015 году начнет внедрение новой системы навигации. В частности, будет создано мобильное приложение - путеводитель по комплексу, которое поможет определить местонахождение посетителя и проложить нужный маршрут.

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Самую высокую башню "Москвы-Сити" - "Восток" - сдадут летом 2016 года. Правительством Москвы поставлена задача закончить все работы в течение 2018 года. Всего на территории делового центра введут в эксплуатацию 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Когда будут достроены все объекты "Москвы-Сити", на территории делового центра будет насчитываться около 23 тысяч машино-мест. Сегодня разместиться на подземной территории ММДЦ могут 8,5 тысяч авто. Также уже функционируют надземные парковки, но они расположенные на временных участках, так как строительство еще не закончено.

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") - строящийся деловой район на Пресненской набережной. Его возведение началось в 1996 году, оно ведется на Пресненской набережной на месте бывшей каменоломни, на территории общей площадью около 100 гектаров, из которых 60 гектаров подлежат новой застройке.

В июне парковка на 14 улицах Пресненского района, прилегающих к деловому центру "Москва-Сити", стала платной. Первые 2 часа стоянки стоят 80 рублей в час. Следующие минуты считаются из расчета 130 рублей за час.

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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