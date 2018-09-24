Кубок Мышкина по хоккею: "телефоны можно было зарядить без розетки!"

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Международный турнир на призы легендарного вратаря сборной СССР и московского "Динамо" по хоккею Владимира Мышкина завершился в Москве. Турнир проводился в течении недели на ледовой арене универсального дворца спорта "Янтарь".

Участниками в этот раз стали не только мужские коллективы, но и детские 2009 года рождения. География участников впечатляла – Москва, Сочи, Саратов, Тула, Тверь, Севастополь, а также гости из Минска и Донецка. Были участники и из Чебаркуля – того самого, где ковал свое мастерство в армейской "ссылке" великий Валерий Харламов.

"Я счастлив видеть на турнире такое огромное число команд. Это означает, что мы все это задумали не зря. Чемпионов поздравляю с победой, остальным желаю приехать сюда еще раз – за новой попыткой", – приветствовал участников олимпийский чемпион Владимир Мышкин.

Фаворитом мужского турнира был, как и все прошлые годы, московский "Феникс". А в финальной игре столичным хоккеистам оппонировал – угадайте кто? – да-да, те самые представители Чебаркуля, "Звезда ЦВО". Как шутили многочисленные болельщики, в финале можно было зарядить телефон и без розетки. И действительно , напряжение, которое висело в воздухе над ареной четко ощущалось всеми присутствующими.

Неудивительно, что в такой нервной обстановке, арбитры фиксировали постоянные удаления – но при этом в первом периоде не было заброшено ни одной шайбы. При этом игроки "Феникса" не реализовали буллит! В общем, после первого периода стало понятно, что победит та команда, которая лучше воспользуется ошибками оппонента. Москвичи вышли вперед в начале второго периода, сделав это, что важно, в равных составах. "Звезда" не отчаивалась и пыталась перевернуть ход встречи, испытывая свое счастье в атаке. Это не могло не открывать в их обороне многочисленные бреши, чем и воспользовался "Феникс". Резкая контратака в заключительном периоде – и 2:0, Кубок Владимира Мышкина остается в Москве.

Второй финал дня был, как и говорилось, детским – и встретились в нем команды "Кристалл" (Саратов) и "Greenworks" (Москва). Тут уже зрители скучать не пришлось – они увидели град шайб, 12 на двоих! При этом, если бы кто-то после второго периода сказал о том, что в итоге победят саратовцы – вряд ли ему бы кто-то поверил. Начало матча у "Кристалла" не задалось: мало того, что они сразу пропустили (и быстро сквитали), так к тому же им явно не фартило.

Второй гол они пропустили после удаления, а третий вообще получился трагикомичным: игрок "Greenworks" бросил из района синей линии, защитник закрыл обзор своему вратарю – и получите, распишитесь – 1:3.

Казалось бы – все, конец, но детский хоккей непредсказуем. За 17 минут последнего периода "Кристалл" отправил в ворота москвичей шесть шайб! "Greenworks" лишь в конце смогли отквитать две шайбы, которые никак не повлияли на итоговый результат. 7:5 – невероятный "камбэк", и представители знаменитой еще в советские времена хоккейной школы увозят кубок легендарного вратаря к себе в Саратов.

"Хочется поблагодарить всех участников за то, что вы показали очень хороший и зрелищный хоккей. Также хочется поздравить финалистов, вы заслуживаете уважения своей игрой. Поздравления чемпионам, слова утешения проигравшим, у вас все впереди", – обратился к участникам матча после финальной сирены двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В заключение – несколько слов об обладателях индивидуальных наград. MVP взрослого турнира стал Марат Фахрутдинов ("Феникс"), детского – Ангелина Жеребятева, представляющая сборную девочек Мособласти. Ну и как не назвать лучших вратарей на турнире в честь вратаря – ими стали Евгений Конобрий из того же "Феникса" и Артем Фадеев из "Кристалла".

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