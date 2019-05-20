Как Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

19 мая хоккеисты сборной России сыграли против Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира. Отечественная команда одержала победу со счетом 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как Россия осталась единственной непобежденной сборной на ЧМ.

Фото: instagram.com/russiahockey

До игры со швейцарцами "красная машина" не проиграла ни одного матча. В стартовом поединке были 5:2 против Норвегии. Далее сухой разгром в матче с Австрией – 5:0. В третьей игре с принципиальным соперником по группе – сборной Чехии – российские хоккеисты также одержали сухую победу. Матч против команды Милоша Ржиги закончился со счетом 3:0.

Следующие два матча – с Италией и Латвией – завершились с общим счетом 13:1. После этого Россия досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Но что интереснее – команда Ильи Воробьева осталась единственной сборной, которая не потерпела на нынешнем чемпионате мира ни одного поражения. В шестом матче России предстояло встретиться с еще одним из лидеров группы – сборной Швейцарии.

Вице-чемпион прошлого года начал турнир с разгромной победы над Италией (9:0), затем с тем же счетом, что и россияне одолел Латвию (3:1), потом были уверенные победы над австрийцами (4:0) и норвежцами (4:1). Единственной осечкой стала игра против действующего чемпиона – сборной Швеции. Жестокая битва закончилась со счетом 4:3 в пользу "трех корон". Так что швейцарцы представляли серьезную угрозу для "красной машины".

Фото: instagram.com/russiahockey

Однако игра сразу же пошла по сценарию российской команды. Уже на четвертой минуте сборная России открыла счет. Никита Гусев от своей синей линии отдал налево на Дмитрия Орлова, защитник "Вашингтона" устроил сольный проход до ворот, но не смог переиграть голкипера "крестоносцев". Тем не менее шайба отскочила к Артему Анисимову, который на добивании оказался точен.

У швейцарцев в начале игры мало что получалось в атаке, но в конце первого периода Динар Хафизуллин, а затем Никита Задоров схлопотали двухминутные удаления. Сборная Швейцарии таким образом получила отличную возможность сравнять счет, однако российские хоккеисты великолепно отыграли в меньшинстве, не дав поразить свои ворота.

А во втором периоде наши спортсмены сами воспользовались большинством и забросили вторую шайбу. Снова, как и в предыдущих матчах, сработала связка двух Никит – Кучерова и Гусева. На 27-й минуте нападающий "Тампы" с правого фланга отдал передачу на левый край, где находился Никита Гусев. Тот подобрался к воротам и хитроумно отпасовал обратно на Кучерова, который мощно бросил шайбу в открытый угол.

В самом конце третьего периода Кучеров сделал дубль и поставил точку в матче. На 56-й минуте еще один Никита - на этот раз Зайцев - выдал прекрасную передачу на Артема Анисимова, который протащил шайбу по правому краю и отпасовал на пятак Кучерову. А лучший форвард Национальной хоккейной лиги этого сезона в касание переправил шайбу в сетку.

Фото: instagram.com/russiahockey

Так Россия одержала шестую победу на чемпионате мира и продлила свою серию без поражений, сыграв к тому же четвертую игру всухую. С точки зрения статистики поединок против Швейцарии стал клоном матча со сборной Чехии. Тот же счет, та же методичность – по одному голу в каждом тайме. Даже интервалы между шайбами примерно те же самые. Разве что в игре с чехами временные рамки были сдвинуты ближе к концу поединка, а в игре со швейцарцами – к началу.

Так же методично российская сборная продвигается к чемпионству. Теперь отечественную команду ждет, пожалуй, главная проверка на групповом этапе – поединок против сборной Швеции. Именно эта игра в полной мере продемонстрирует реальную силу "красной машины": не только сильные стороны нашей команды (их мы уже увидели), но и слабые места, над которыми нужно будет работать, чтобы завоевать титул.