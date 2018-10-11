Сможет ли Россия обыграть Швецию: прогноз на матч Лиги наций

11 октября наши футболисты в рамках Лиги наций встретятся со шведами (российская сборная в первом матче турнира уже одолела команду Турции). Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассуждает, получится ли у подопечных Станислава Черчесова продолжить победную серию.

Тренировка сборной России по футболу перед матчем против сборной Швеции в Калининграде. Фото: ТАСС/Виталий Невар

Самая проблемная позиция в сборной России на данный момент – это позиция вратаря. Решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде не могло пройти бесследно. Потому что в нынешней заявке сборной попросту нет голкиперов его уровня. Приглашать опытных и надежных Станислава Крицюка из "Краснодара", Илью Абаева из "Ростова" и Евгения Фролова из "Оренбурга" Черчесов не торопится. Как и не хочет, например, экспериментировать с вызовом молодых Александра Максименко из "Спартака" и Ивана Коновалова из "Рубина".

А те игроки, которые имеются в обойме сейчас, на порядок ниже классом. В общем-то, варианта всего два: Маринато Гилерме и Антон Шунин. Андрей Лунев, который неплохо себя проявил в матче с турками, повредил бедро в матче против "Краснодара", так что в поединке против шведов место в воротах отечественной команды займет Гилерме (об этом уже говорил сам Черчесов). И от этого-то и становится немного тревожно.

Сложно сказать, что натурализованный бразилец провалил начало сезона в "Локомотиве". Старт чемпионата не задался у всех "красно-зеленых". Другое дело, что в тяжелых ситуациях Гилерме не сильно спасал. Вернее, в одном моменте он мог стать героем эпизода (как в матче с "Уфой"), а в другом пропустить совсем необязательный гол (как в лигочемпионской встрече с "Галатасараем" или в игре против "Зенита").

Маринато Гилерме на тренировке сборной России по футболу перед матчем против сборной Швеции в Калининграде. Фото: ТАСС/Imago/PETTER ARVIDSON

В итоге за 10 туров в его ворота залетело 10 мячей. Такой же результат и у Антона Шунина в "Динамо". Для сравнения: у Игоря Акинфеева в ЦСКА пропущенных голов в два раза меньше – всего пять. Столько Гилерме пропустил в одном упомянутом выше матче с "Зенитом". Конечно, вопросы в той встрече стоило в большей степени задавать защитникам, но первый гол оказался однозначно на совести голкипера. И хоть в матчах с "Ахматом" и ЦСКА Гилерме сыграл уверенно и отстоял обе игры на ноль, все еще неясно, что это – возвращение к былым кондициям или просто удачный игровой отрезок.

Маловероятно, что Черчесов сильно изменит линию обороны по сравнению с игрой против Турции. В центре, скорее всего, снова окажутся капитан "Спартака" Георгий Джикия и игрок "Фенербахче" Роман Нойштедтер. На правом фланге тоже очевидно сыграет Марио Фернандес. А вот на левой бровке есть сразу несколько вариантов – с первых минут на поле может выйти как Константин Рауш, так и Федор Кудряшов. Но последний все-таки для Черчесова предпочтительнее.

Тренировка сборной России по футболу перед матчем против сборной Швеции в Калининграде. Фото: ТАСС/Виталий Невар

Четверке российских защитников придется сдерживать шведские атаки, на острие которых, скорее всего, окажутся Маркус Берг и Исаак Телин. С флангов помогать этим нападающим совершенно точно будет полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, а также Джимми Дурмаз или Эмиль Форсберг. Связка в центре средней линии у команды Янне Андерссона тоже практически очевидна – это Альбин Экдаль и Сэм Ларссон. Однако обратить внимание нужно, в первую очередь, на фланговых полузащитников, которые любят смещаться в центр. Именно так, например, Классон забил в матче с турками.

С разрушением подобных атак у России в средней линии наверняка будут пытаться справиться Роман Зобнин и Юрий Газинский. В матче с Турцией оба игрока прекрасно проявили себя, однако стоит ожидать, что шведы будут в нападении гораздо организованнее команды Мирчи Луческу. Поэтому здесь все зависит от того, смогут ли Газинский и Зобнин отыграть матч без ошибок и успешно предотвращать подходы к воротам Гилерме еще в середине поля.

Игрок сборной Швеции Андреас Гранквист. Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Пожалуй, самая сильная сторона сборной Швеции – это ее защита. Лидер нынешней команды "сине-желтых" Андреас Гранквист не принял участие в игре против Турции. Это отразилось на конечном результате. Ведя по ходу встречи в два мяча, шведы уступили туркам со счетом 2:3. Причем почти все голы были забиты после проигранной верховой борьбы, что вообще несвойственно подопечным Янне Андерссона.

В матче против нашей сборной экс-игрок "Краснодара", вероятнее всего, выйдет в основном составе. А, значит, рассчитывать, что мячи в ворота Робина Ульсена будут залетать так же легко, как в прошлом матче, не приходится. Пару в центре ему составит Виктор Линделеф, а по краям почти наверняка будут Людвиг Аугустинссон и Микаэль Лустиг. Это сыгранная линия, которая помогла Швеции оказаться в четвертьфинале чемпионата мира. И которая дала сбой лишь в поединке против Англии. Справедливости ради, в том матче Швеция продемонстрировала свою худшую игру на мундиале.

Разрывать оборону шведов совершенно точно будет Артем Дзюба. В линии полузащиты ему помогут Денис Черышев и вернувшийся в строй Александр Головин. Кто окажется третьим компании – вопрос, потому что Александр Ерохин получил травму, а на его место вполне может выйти как ударно начавший сезон Алексей Ионов, так и неплохо выступающий в "Зените" и игравший против турков Далер Кузяев. Так или иначе, у Черчесова есть и другие варианты усиления атаки в лице Алексея Миранчука, который может попытаться реабилитироваться за неудачное выступление на ЧМ.

Игрок сборной Швеции Йон Гвидетти, вратарь сборной Швеции Робин Ольсен и игрок сборной Швеции Андреас Гранквист (слева направо). Фото: ТАСС/Денис Тырин

Россия имеет все шансы обыграть сборную Швеции, однако с учетом того, что обе команды предпочитают играть от обороны, обилия голов ждать не стоит. Скорее всего, мы увидим довольно осторожный футбол с вязкой и равной игрой в середине поля и традиционными попытками российской команды атаковать через фланговые забросы (преимущественно, с помощью Фернандеса) в штрафную. Прогноз на матч – 1:1.

Тимур Фехретдинов