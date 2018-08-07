"Кубок России по бегу WRF–RUNIT": полумарафон для digital-специалистов пройдет 19 августа

19 августа в Измайловском парке в Москве пройдет масштабный IT забег – "Кубок России по бегу WRF–RUNIT". Там соберутся 1000 digital-специалистов: разработчики, SEO и PPC-специалисты, SMM-менеджеры и все, кто причастны к digital-сфере.

Фото: предоставлено пресс-службой

Участники стартуют на дистанциях различной сложности: 3, 5, 10 и 21 километр. Во время мероприятия будет проходить фиксация рекордов по версии World Running Federation. Кроме того, будет организован детский забег на 300 и 600 метров, в которых смогут принять участие дети от 3-х до 13 лет.

Всех участников ждут размеченная трасса, профессиональный хронометраж и оборудование, пункты питания – в общем, все необходимое, чтобы стать частью настоящего спортивного события. И, конечно, стартовый пакет, включающий беговую футболку, номер, чип хронометража, набор спортивного питания и медаль финишера.

В забеге примет участие и digital-команда холдинга "Москва Медиа". Бегуны уже усиленно готовятся, чтобы показать на дистанциях классные результаты. Ну а мы обязательно будем болеть!

Видео: предоставлено пресс-службой

Для зрителей предусмотрены зоны для болельщиков, детские аниматоры, лекции о беге и digital.

Проведите с пользой выходные! Даже программисты обменяют в этот день код на бег – присоединяйтесь и вы. С программой можно ознакомиться на официальном сайте. Для участия в забеге необходима регистрация.

Ждем всех!