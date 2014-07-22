Завод по производству баранок оштрафовали на 200 тысяч рублей

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Останкинский завод бараночных изделий оштрафовали на 200 тысяч рублей. Выяснилось, что сотрудники предприятия не соблюдали требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ходе проверки, проведенной на территории завода прокуратурой и специалистами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, было установлено, что на предприятии нет плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, гендиректор предприятия не прошел аттестацию по промышленной безопасности.

Останкинский межрайонный прокурор потребовал от гендиректора завода устранить нарушения, кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением Ростехнадзора ЗАО "Останкинский завод бараночных изделий" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Устранение нарушений контролирует прокуратура.