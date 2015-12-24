Крымский мост ждет капитальный ремонт

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Москомэкспертиза согласовала проект капремонта Крымского моста, сообщает пресс-служба комитета.
Сейчас все помещения подмостового пространства разделены на два блока: на правом берегу в первом блоке находятся помещения мостового коллектора и ГБУ "Гормост", а во втором – автомойки, ремонтная зона, кладовые и служебно-бытовые помещения. На левом берегу то же самое, но вместо мостового коллектора там находится автостоянка.
Проект реконструкции предусматривает демонтаж внутренних стен, перегородок и полов с устройством новых, огнезащиту пролетных строений и водоотвода. Перекрытия также оштукатурят огнестойким составом и утепляет пеностеклом.
Несущие конструкции моста отремонтируют, покроют огнестойким составом и окрасят водостойкой краской. Цвет и общий вид фасадов сохранят.
Со стороны правого берега мост будут ремонтировать год, с левого – 11 месяцев.
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