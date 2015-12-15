Время мечтать: как правильно загадывать желания на Новый год

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Выпить подожженную записку с шампанским под бой курантов, положить листочек в форме снежинки с планами на Новый год под подушку, сделать стежки на подоле юбки... У многих есть специальные ритуалы, как надо мечтать. Есть ли практическая польза от праздничных ритуалов и как надо правильно загадывать желания, чтобы в следующем году они точно исполнились, читайте в материале m24.ru.

Какие есть новогодние традиции загадывания желаний

В народном фольклоре рекомендаций очень много. Обычно считается, что для исполнения желания нужно сначала сформулировать, что ты хочешь, а потом это либо где-то записать, либо что-то съесть или выпить. Вот несколько самых популярных обрядов:

Написать желание на бумажке, сжечь ее, бросить в бокал с шампанским и выпить содержимое ровно в полночь.

Съесть двенадцать подожженных виноградин, как этого требует древняя итальянская традиция.

Украсить елку деньгами, чтобы разбогатеть.

За полчаса до Нового года написать себе письмо, в котором подробно описаны все планы на предстоящий год. Потом положить это письмо в конверт и не открывать его до 31 декабря 2016 года.

Вместо письма можно написать желания на 12 листках и положить их под подушку. Проснувшись утром 1 января, достать один листик, и вот это желанию уже обязательно сбудется.

Для тех, кто любит шить, есть рекомендация — вышить на подоле своего праздничного наряда свое желание. Например, слова "любовь" или "дружба". А в момент, когда начнут бить куранты, правую руку положить на вышивку и ровно в полночь произнесите желание вслух.

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Есть ли польза от новогодних ритуалов и примет

Как объясняет бизнес-психолог Людмила Болдырева, все эти народные методы загадывания желаний на Новый год могут сработать, какими бы абсурдными на первый взгляд они не казалась.

"Новый год – психологическая отметка для многих людей. В это время появляется ощущение, что один период жизни закончился, и с 1 января начнет другой, – рассказывает эксперт. – Когда человек четко формулирует для себя, что он хочет сделать или получить в следующем году, причем делает для этого много дополнительных усилий, например, записывает желание на бумагу или вышивает на подоле юбки, то он концентрируется на том, что он хочет.

Особое внимание к своим потребностям ведет к тому, что шансы на исполнение желания действительно повышаются. Здесь нет магии. Просто, когда мы знаем чего хотим, мы это получаем с большей вероятностью. Так работают все ритуалы и приметы", – рассказала она.

Как нужно желать, чтобы мечты исполнялись

Чтобы мечты исполнялись, они должны быть искренними и личными, рассказывает коуч Светлана Дьяконова. Это главный залог успеха. Важно понимать, что это именно ваше желание, а не чье-то чужое. Ведь мы часто желаем по заданному шаблону: "Хочу машину, квартиру и дачу". Надо освобождать от стереотипов и понимать, что нужно именно вам, тогда шансы, что желания начнут исполняться возрастут.

"Как только вы поверили в свою мечту, надо начинать делать все, чтобы она исполнилась, – рассказывает коуч. – Практика показывает, что хорошо работает "искусство маленьких шагов". Это придумал еще Антуан де Сент-Экзюпери. Каждый день надо делать то, что приблизит вас к цели и позволит исполнить ваше желание".

По словам Дьяконовой, важно, чтобы с каждым годом масштабы желаний росли. "Мы привыкли желать что-нибудь получить от мира. Но можно ведь еще и помечтать, что-то сделать для других людей. Например, здоровья и счастья близким и родственникам. Лучше не зацикливаться на материальных желаниях", – подчеркивает эксперт.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Почему мечта должна быть"умной"

Людмила Болдырева добавляет, что мечта или цель должна соответствовать нескольким критериям, чтобы увеличить шанс ее исполнения. В психологии есть разработанная система Smart. Это способ формирования умных целей (от англ. smart – умный), который позволяет фантазировать эффективно.

Мечта должна быть измеримой, причем критерии ее исполнения должны быть понятны вам не только по конечному результату, но и по промежуточному. Дело в том, что если цель неизмерима, вы никогда не сможете узнать, достигли вы ее или нет.

Не надо ставить запредельных целей на Новый год. Мечта должна быть достижимой и ориентированной на конкретное действие. Для этого необходимо адекватно оценивать ситуацию и понимать, что мечта достижима с точки зрения внешних и внутренних ресурсов.

Мечта должна гармонично вписываться в вашу жизнь и не противоречить другим целям. То есть лучше не планировать одновременно сделать карьеру юриста в большой международной компании и заняться дауншифтингом и уехать на Бали. Надо выбрать что-то одно.

У мечты должен быть конкретный срок исполнения. Надо определить, когда надо начать работать над ее реализаций и сколько времени на это потребуется. Временное ограничение помогает сосредоточиться на достижении цели в установленный срок или даже раньше. Если временные отрезки не определены, то есть опасность, что их исполнение будет отложено и увязнет в рутине повседневных дел.

Почему мечты не всегда исполняются

Как добавила Болдырева, важно еще разрешить себе исполнить мечту. "Часто люди чего-то хотят, но сами же не позволяют себе этого получить. Именно из-за этого наши новогодние желания не исполняются. Например, человек хочет купить себе машину и мечтает о ней. Но его останавливает то, что автомобиль дорого стоит, нет гаража, надо будет платить за парковку в центре, проходить регулярный техосмотр. Поэтому он себе машину не покупает в течение нескольких лет. Вот, когда он действительно позволит себе иметь машину, а также согласится с той ценой и усилиями, которые нужно будет потратить на ее достижение, то желание его исполнится", – резюмировала эксперт.