Огни столицы. Какая она – ночная Москва?

"Москва никогда не спит" – это фразу знает каждый, кто хоть недолго бывал здесь. Подсвеченные фасады домов, фонари на бульварах и в переулках, свет от уютных кафе и огромных высоток – огни столицы у каждого свои. Но завораживают они всех.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Подсветка – это важнейший аксессуар для архитектуры. Она расставляет акценты на деталях, поэтому экскурсоводы всегда советуют туристам ни в коем случае не пренебрегать ночными турами по Москве.

А хотите интересный факт? Сейчас в нашем городе установлено аж 430 тысяч опор освещения и 555 тысяч светильников – из-за них Москва видна даже из космоса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вечером и ночью характер столицы проявляется совсем по-новому: игривая, величественная и самодостаточная. Как в такую не влюбиться...

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Кстати, многие иностранцы, приезжая в Москву, удивляются (некоторые буквально шокированы): "В городе жизнь бурлит даже после восьми вечера! Это как?!"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Хотите покататься на качелях в центре города – пожалуйста. Найти работающий супермаркет – да они на каждом шагу. Позавтракать в три часа ночи – легко!

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Наверняка ведь посещавшие Европу помнят, что многие города там буквально вымирают после восьми-девяти вечера. На центральных площадях остаются лишь зазевавшиеся туристы, а улицы так и вовсе полупустые. Но мы-то знаем, что это точно не про Москву!

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Взять в ближайшем кафе чай или капучино, устроиться в парке или на длинной деревянной скамейке в сквере и говорить до самого рассвета... Москва будто создана для настоящих романтиков и мечтателей.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Других манят шумные ночные клубы и бары, вечеринки и концерты.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

А кому-то достаточно просто пройтись по центральным улицам, почувствовать себя персонажем любимого фильма о Москве, вдохнуть свежего ночного воздуха, сбавить шаг и на секунду остановить время.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ведь в будничной суете вы вряд ли позволите себе такую паузу.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

А еще в Москве вы никогда не почувствуете себя одиноким. Даже ночью, когда, казалось бы, все должны спать.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Здесь запросто можно в любое время встретить компании на центральных улицах и около памятников поэтам.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Михаил Лермонтов однажды очень точно написал: "Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! У нее есть своя душа, своя жизнь..." Ну как не согласиться?