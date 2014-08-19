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Наука

19 августа 2014, 19:34

Знаменитую мумию "Принцесса Укока" на Алтае решено предать земле

наука ученые археология Республика Алтай принцесса Укока

Фото: wikimedia.org/ Реконструированная внешность "Принцессы Укока"

Самую знаменитую мумию России – "Принцессу Укока" из Республики Алтай – предадут земле. Так решил совет старейшин, в который входят главы алтайских родов и самые уважаемые жители региона. Врио главы республики Александр Берников, присутствовавший на совете, поддержал решение общественников.

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Как сообщило РИА Новости, совет старейшин Республики Алтай состоялся в понедельник, 18 августа. Практически все участники почтенного собрания проголосовали за то, чтобы захоронить находку археологов, которая сейчас находится в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске.

Алтайская принцесса

"Принцесса Укока", или "Альтайская принцесса" – такие прозвища журналисты дали мумии женщины, обнаруженной при раскопках скифского кургана на плато Укок в 1993 году. С точки зрения ученых это одна из важнейших археологических находок XX века. Возраст мумии – более 2,5 тысяч лет. По словам ученых, она имеет важное значение для генетических исследований как биологический объект.

Однако коренные жители Алтая воспринимают "Принцессу" как прародительницу, охранявшую некогда вход в подземное царство. Теперь, когда мумия в бронированном саркофаге находится в спецхранилище музея, вход в подземное царство остался без присмотра, и это беспокоит жителей республики.


Как сообщало ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на движение этнических алтайцев, старейшины организовали сбор подписей в поддержку захоронения мумии в 106 населенных пунктах Алтая.

Однако решения старейшин еще недостаточно, чтобы действительно вернуть мумию в землю. Нужно принять региональный закон, позволяющий захоронить "Принцессу". Но с этим пообещал помочь Александр Берников. В то же время директор Национального музея Сергей Очурдяпов сообщил ИТАР-ТАСС, что вопрос о захоронении музейного экспоната должен решаться через Министерство культуры РФ. Впрочем, Очурдяпов подчеркнул, что сотрудники музея против решения жителей республики возражать не станут.

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