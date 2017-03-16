Собянин открыл 3 новые станции Калининско-Солнцевской линии метро

Сергей Собянин открыл 16 марта участок "Деловой центр" – "Раменки" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена.
В составе участка были построены 3 новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Кроме того, на станции "Парк Победы" был достроен и открыт второй вестибюль, а движение между станциями "Деловой центр" и "Парк Победы" – переведено из челночного в обычный режим.
Таким образом, участок "Деловой центр" – "Раменки" с 16 марта работает в полноценном режиме. Для пассажиров открыто 5 станций, действует 2 пересадочных узла.
Подробнее об открытых станциях читайте в материале m24.ru.
- I участок ("Деловой центр" – "Парк Победы") введен в эксплуатацию в начале 2014 года (2 станции). До марта 2017 года движение поездов на данном участке осуществлялось в челночном режиме – по одному перегонному тоннелю.
- II участок ("Парк Победы" – "Раменки") завершен строительством в декабре 2016 года. Три новые станции открыты в марте 2017 года.
- III участок: ("Раменки" – "Рассказовка") находится в активной стадии строительства (7 станций).
- На перспективу запланировано строительство участка "Деловой центр" – "Третьяковская" (3 станции) с присоединением к Калининскому радиусу.