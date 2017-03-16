Собянин открыл 3 новые станции Калининско-Солнцевской линии метро

Сергей Собянин открыл 16 марта участок "Деловой центр" – "Раменки" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена.

В составе участка были построены 3 новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Кроме того, на станции "Парк Победы" был достроен и открыт второй вестибюль, а движение между станциями "Деловой центр" и "Парк Победы" – переведено из челночного в обычный режим.

Таким образом, участок "Деловой центр" – "Раменки" с 16 марта работает в полноценном режиме. Для пассажиров открыто 5 станций, действует 2 пересадочных узла.

Подробнее об открытых станциях читайте в материале m24.ru.