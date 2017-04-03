Четыре года на "Тройке": как меняется главная транспортная карта Москвы

Четыре года назад москвичам и гостям столицы впервые представилась возможность прокатиться на "Тройке" – транспортной карте, ныне практически вытеснившей бумажные билеты. Редакция m24.ru вспоминает, какой "Тройка" была вначале, как изменилась к 2017 году, что ее ждет в будущем и зачем нужно брать транспортную карту, отправляясь в Третьяковскую галерею.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

2013 год. Начало

После того, как тарифы для проезда на столичном общественном транспорте значительно выросли, появилась возможность приобрести карту "Тройка", которая стала серьезным подспорьем для пассажиров, активно перемещающихся по городу в московской подземке.

"Тройка" – бесконтактная пластиковая карта – является своеобразным электронным кошельком, средства с которого можно использовать для проезда на общественном транспорте: для этого достаточно положить на карту необходимую для совершения поездок сумму денег. С "Тройкой" многие пассажиры не только забыли, что значит стоять в очереди в кассу метрополитена, но и начали существенно экономить на поездках. Например, сейчас в кассе метро билет на 1 поездку стоит 55 рублей, а по карте – 35 рублей.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Спустя два месяца после появления в продаже "Тройки" стал доступен тариф "90 минут", который можно было записать на карту. Его суть заключается в том, что если пассажир сразу после метро пересаживается на наземный общественный транспорт (или наоборот), то за продолжение поездки уже не платит. При условии, что укладывается в 90 минут. Тогда же впервые стало возможно пополнять карту в банковских и платежных терминалах, что также сделало пользование картой удобнее.

Осенью 2013 года "Тройку" начали интегрировать для проезда на пригородных поездах. "Первооткрывателем" в этом плане стал Ярославский вокзал: именно там впервые появилась возможность записать безлимитные билеты для проезда в электричках и экспрессах.

В конце сентября на "Тройку" можно было записать любой тариф бумажных билетов "ТАТ", "Единый" и "90 минут", включая безлимитные, а также абонементы для проезда в пригородных поездах.

У "Тройки" есть отечественные и зарубежные аналоги. Например, в Подмосковье пассажиры пользуются "Стрелкой", в Санкт-Петербурге – "Подорожником", в Новосибирске – "Золотой Короной", а в Екатеринбурге – "Екартой". В минувшем году для удобства пассажиров начали выпускать совмещенные карты "Тройка" и "Стрелка", а в этом году московский проездной планируется совместить с "Подорожником". Аналогичные карты есть в других странах. Например, в Лондоне это Oyster, в Лиссабоне – Viva Viagem, в Нью-Йорке – MetroCard, в Токио – Suica, в Сеуле – T-money, а в Стамбуле – Istanbulkart. О том, как устроены транспортные карты мира, читайте здесь.

2014 год. Развитие

С самого начала года – с 1 января – у пассажиров, пользующихся "Тройкой", появилась возможность записывать проездные для зоны Б, а также билеты категории "Автобус": "изумрудных" для проезда в зоне Б или переходной зоне, "серых" для проезда между зонами.



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий На территории столицы действуют две тарифные зоны: в зону А входит непосредственно Москва и Новомосковский административный округ, а в зону Б – Троицкий и Зеленоградский административные округа и внутригородское муниципальное образование Кунцево.

В конце октября 2014 года "Тройку" уже можно было пополнить в кассах "Аэроэкспресса" и через терминалы партнеров (например, в салонах сотовых операторов или на станциях городского велопроката "Велобайк"). А буквально через несколько дней, в начале ноября, стало возможно пополнять карту на сайте и пользоваться базовым тарифом для проезда на "Аэроэкспресс" стоимостью 400 рублей.

Фото: m24.ru

2015 год. Еще больше нововведений

На второй год существования "Тройки" многие пассажиры уже не могли без нее жить. Продолжилось появление сервисов, делающих использование карты максимально удобным. Кроме того, постепенно "Тройка" начала становиться не просто транспортной картой, а чем-то большим – удобным способом оплачивать как поездку на электричке, так и, например, входной билет на каток.

В 2015 году появилась возможность пополнять баланс "Тройки" и записывать на нее билеты "Единый", "ТАТ" и "90 минут" в билетопечатающих автоматах ЦППК. Также удаленно через банковскую карту стало возможно пополнить карту через приложение "Мой проездной".

Не остались в стороне от "Тройки" и "Одноклассники": соцсеть запустила сервис, с помощью которого также можно пополнить баланс карты посредством банковской карты.

Подробнее о том, где и как можно пополнять "Тройку" – читайте в материале m24.ru.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Наконец, осенью началась "нетранспортная" эра в жизни "Тройки". Например, появилась возможность записать на карту входной билет в Московский зоопарк или в интерактивный музей "Лунариум" Московского планетария. В конце года по "Тройке" также стало возможно пройти на катки в парке Горького и на ВДНХ.

По итогам 2015 года "Тройка" стала победителем в категории "Универсальная транспортная карта" премии народного доверия "Марка № 1 в России". А на следующий год жюри премии "Формула движения – 2016" признало карту лучшим решением в области пассажирского транспорта.

2016 – начало 2017 года. Продолжение следует

В настоящее время на "Тройку" можно записать все виды билетов на метро, монорельсовую железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай. Расплатиться картой также можно за поездки на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс". Записать на транспортную карту можно любой билет действующего тарифного меню: "Единый", "90 минут" или ТАТ на 1–60 поездок, а также на 30, 90 и 365 дней.

При этом карта сама "определяет" наиболее выгодный тариф. Например, если пассажир спустился в подземку (с его карты списалось 35 рублей), а потом в течение 90 минут пересел на наземный транспорт, то с его счета дополнительно спишется всего 19 рублей – разница между стоимостью тарифа "90 минут" и уже списанной суммой.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пополнить "Тройку" можно через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона" и "Евросети", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах "Аэроэкспресса" и пунктах велопроката "Велобайк". Удаленно карту можно пополнить на сайтах transport.mos.ru и troika.mos.ru с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона, через "Яндекс.Деньги", Webmoney или QIWI-кошелек. Еще один способ пополнения "Тройки" – через билетные автоматы ЦППК. Всего же за минувший год количество точек пополнения транспортной карты увеличилось в восемь раз – до 40 тысяч пунктов.

Летом прошлого года случилось то, чего так ждали жители Подмосковья: в продаже появилась объединенная карта "Тройка" и "Стрелка". Благодаря такому "гибриду" пассажирам, активно перемещающимся между двумя регионами, не приходится беспокоиться о наличии средств на одной из карт (о том, где можно приобрести объединенную карту, читайте здесь).

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

А ближе к лету этого года планируется объединить электронные проездные билеты Москвы и Санкт-Петербурга – "Тройку" и "Подорожник". На объединенную карту также можно будет записать различные виды билетов, что позволит перемещаться на основных видах городского наземного и подземного общественного транспорта.

Начиная с этого года новый функционал карты "Тройка" позволит посещать Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке. В будущем такая же услуга появится в галерее на Крымском валу. Для прохода в выставочные залы необходимо всего лишь приложить карту к терминалу и подождать, пока с нее спишутся средства. К слову, не исключено, что в дальнейшем к этому подключатся и другие музеи Москвы.

Сколько Всего за несколько первых дней после того, как "Тройка" поступила в продажу, пассажиры приобрели более 40 тысяч карт. Осенью 2013 года число проданных карт превысило 600 тысяч. В феврале же текущего года было приобретено 9,5 миллиона "Троек". А вот

Всего за несколько первых дней после того, как "Тройка" поступила в продажу, пассажиры приобрели более 40 тысяч карт. Осенью 2013 года число проданных карт превысило 600 тысяч. В феврале же текущего года было приобретено 9,5 миллиона "Троек". А вот десятимиллионная карта с уникальным дизайном и безлимитным тарифом досталась участнице "Активного гражданина".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что ждет "Тройку"

В ближайшее время планируется создать новое билетное решение для "Тройки", благодаря чему станет возможным персонализировать карту и запустить на ней программу лояльности.

Если карта будет привязана к конкретному владельцу, как, например, банковская, в случае утери или кражи ее можно будет восстановить и вернуть оставшиеся на ней средства. Также это позволит создавать для "Тройки" личный кабинет и оперативно пополнять ее банковской картой. Благодаря же программе лояльности можно будет накапливать бонусные баллы и приобретать за них билеты в кино, планетарий, получить бесплатные поездки в транспорте или взять велосипед напрокат.

Как пополнять "Тройку", не подходя к кассе столичной подземки, читайте здесь.