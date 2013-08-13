В Москве к концу лета благоустроят большинство "народных парков"

"Народные парки" в Москве полностью благоустроят к октябрю, при этом большую часть работ завершат до 25 августа. Об этом заявил Сергей Собянин.

Сегодня,13 августа, он осмотрел зеленую зону в районе Зюзино.

Раньше территория была в запущенном состоянии, сейчас там установили карусели, горки, обустроили скейт-парк и роллердром. Всего на юго-западе будет разбито 6 парков. Предложения от москвичей о включении в программу "Народный парк" продолжают поступать.

Около 30 так называемых "народных парков" из 49 запланированных уже благоустроены в Москве.

Напомним, что в этом году в столице реализуется новый проект "Народный парк", в рамках которого парки и площадки для отдыха обустраиваются по предложениям москвичей.

Уже было подано около 200 заявок, из которых выбрали 50 площадок для облагораживания. В основном, это новые парки на месте пустырей и заброшенных территорий, сказал Собянин.