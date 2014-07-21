История космической любви: Игорь Матвиенко и целительница Джуна

"Нераскрытые тайны": Игорь Матвиенко - долгая дорога к Джуне

Игорь Матвиенко - знаменитый благодаря своим звездным проектам продюсер. Все знают о его успешной карьере, но никто никогда не слышал его откровений на тему личной жизни. Впервые он рассказал о самой загадочной и неповторимой женщине в его жизни - целительнице Джуне. О том, как молодой Матвиенко познакомился с культовой фигурой 1980-х целительницей Джуной и какой след оставила эта "неземная" любовь в их жизнях, смотрите в программе "Нераскрытые тайны" телеканала "Москва Доверие".

Роковое падение

7 января - день великого таинства: весь христианский мир празднует Рождество Христово. Считается, что более 2000 лет назад именно 7 января за Вифлеемом в одной из пещер родился Иисус Христос – спаситель рода человеческого. По преданию, ангел известил весь мир о появлении на свет Сына Божьего, и его пришествие ознаменовала звезда, ярко загоревшаяся на вечернем небе.

7 января 2012 года, поздний вечер. Европейский горнолыжный курорт. Среди десятков отдыхающих известный продюсер Игорь Матвиенко. В финале дня он решает в последний раз съехать с трассы на сноуборде.

"Очень плохая видимость была. Я вообще вижу не очень хорошо, так и заехал на трамплин, потом упал. В итоге сломал позвоночник", - вспоминает Матвиенко.

В этот же самый момент на горнолыжной трассе в Америке разбивается и ломает позвоночник 23-летняя спортсменка.

Фото: ИТАР-ТАСС

"И прямо параллельно падает та девушка. Она лежит в коме две или три недели, но потом умирает. Причем девушка молодая, красавица. Только что вышла замуж, родила ребенка. И так вот думаешь: ну как так? Вот я, в принципе, ведь пожил уже", - удивляется продюссер.

Два человека в разных точках планеты, в одно и то же мгновение совершают роковую ошибку. Но 7 января 2012 года Игорь Матвиенко чудом остается жив. Кто хранит жизнь продюсера, и почему ему был дарован второй шанс?

Возможно, это влияние знаменитой целительницы Джуны?

Сам Матвиенко называет свою возлюбленную гениальной женщиной, а нумеролог Светлана Милолюбова отмечает, что связь между влюбленными была инопланетная, космическая.

Как роковая встреча изменила судьбу Матвиенко? Какая сила трижды спасала его от смерти? Что вселяет ужас в продюсера? Кто он – наш невидимый защитник? И существует ли ангел-хранитель на самом деле?

Светлана Миролюбова считает, что Матвиенко остался жив на том курорте из-за магии чисел. "Давайте посмотрим. При пересчете по нашей нумерологической таблице код этого дня - 121, а вот число пути – 4. 121 – это препятствие, посланное с неба для человека. И для Игоря Матвиенко это был очень сложный выбор. Без мощного ангела-хранителя он бы не смог остаться в живых", - уверяет нумеролог.

Ангел-хранитель

Ангел-хранитель. О нем так много говорят. Ему молятся и его боятся прогневать. На православных иконах его изображают как прекрасного юношу с крыльями. Но кто он на самом деле? Существует ли он? И что это за сила, что внезапно оберегает нас от смерти в самый критический момент?

"Ангел-хранитель – это светлый дух, который послан от бога для того, чтобы охранять данного конкретного человека, заступаться за него. Но, конечно, только в том случае, если воля человека направлена к добру", - считает религиовед Владимир Семенко.

Впрочем, жизнь Игоря Матвиенко была на волоске не единожды. Успешный и знаменитый благодаря своим звездным проектам, продюсер три раза находился на тонкой грани между мирами. И каждое чудесное преодоление толкало его к переосмыслению своей жизни. Но почему судьба так благосклонна к продюсеру? Матвиенко – просто везунчик? Или на этой земле есть кто-то, кто защищает его от смерти?

"Когда исповедуешься и причащаешься – это, наверное, один из самых светлых моментов в течение года. Понимаешь, что ощущение счастья, которое получаешь, - это отблески той благодати божественной, про которую все говорят, но которую невозможно понять, ее нельзя пощупать", - рассказывает Матвиенко.

"Воцерковление – это вхождение в Церковь и начало церковной жизни человека. Когда человек в совершенно трагической жизненной ситуации начинает жить в монастыре, в неуловимый момент происходит преображение души", - говорит религиовед Владимир Семенко.

Игорь Матвиенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Сам Игорь Игоревич признается честно: своей карьерой он обязан людям. Ему помогали всегда. Матвиенко даже не мечтал о работе продюсера. Карьера строилась сама, людьми, которые двигали его вверх, от ступеньки к ступеньке.

"Я ничего для этого специально не делал. У меня совершенно нет, скажем, амбиций руководительских. Я никогда не хотел никем руководить. Я вообще люблю, когда мною руководят. Но так получается, что всю жизнь выходит наоборот", - делится Матвиенко.

В его жизни произошли десятки встреч с людьми-проводниками. Кто же они? Зачем толкали его вперед? И почему же Игорь Матвиенко избран ими?

"Здесь надо музыку вообще не слушать. Здесь вообще музыка сама по себе", - считает Игорь Матвиенко.

Связь с прошлым

Психологи и генетики всего мира долгие годы спорили, что есть судьба? Тайная программа свыше или же генетика? И только в 1962 году было совершено грандиозное открытие: расшифрована структура ДНК и генетический код человека. Это позволило доказать: все, что мы имеем, передано нам предками.

"Родители являются источниками передачи информации. Мы наследуем, как правило, у своих бабушек, дедушек или прадедушек, или прабабушек – через одно-два поколения. То есть внук или внучка, или правнучка, или правнук, становятся такими же яркими, как их предки. А вот на детях, как и говорят, иногда природа отдыхает", - рассказал президент Международной академии психогенетики Дмитрий Калиниский.

Игорь Матвиенко родился в 1960 году в семье военнослужащего. Все свое детство он провел в дворовых баталиях и с упоением играл в войну.

"Где-то после семи-восьми лет во мне, видимо, какие-то проснулись скрытые лидерские способности, и я все время руководил процессом. Я направлял бойцов на те участки, где нужно было защищать свою территорию", - вспоминает продюсер.

Парадокс: спокойный и даже слишком меланхоличный мальчик, без явно выраженных лидерских способностей, будет внушать сверстникам безоговорочное желание отдать ему бразды правления. Но почему?

Нумеролог Светалана Милолюбова рассказывает: "Игорь Матвиенко родился 6 февраля 1960 года. При нумерологическом пересчете мы получаем код его жизни - 366, и число жизненного пути у нас получается 6. Тройка означает лидерский потенциал, и очень мощный. Стержневая шестерка – это теневое начало Земли, которое мощно держит Игоря на ногах. И снова 6 – тоже теневая, третья, говорит уже о силе и мощи его характера".

Тайная магия власти. Почему кому-то из нас с самого детства предоставляется возможность проявить себя? От чего зависит то, что одних из нас люди слушают и слушаются, а другие вынуждены всю жизнь соглашаться с чужим мнением и быть на низшей ступени иерархии?

"Мы говорим о том, что мы также получаем от наших предков те программы, которые заставляют нас двигаться в определенном направлении. Происходит определенное сочетание – и человек начинает что-то делать. У него получается это легко, комфортно, спокойно и гармонично", - отмечает президент Международной академии психогенетики Дмитрий Калиниский.

Мать Игоря Матвиенко настояла на том, чтобы он занимался музыкой. С покупкой пианино "Заря" все игры в войнушку во дворе закончились. Мама насильно отдала его в музыкальную школу. Так в 10 лет у будущего продюсера началась совсем другая жизнь.

"Музыка в то время была трендом. Музыканты выезжали за рубеж, это было круто", - вспоминает продюсер.

Игорь Матвиенко. Фото: ИТАР-ТАСС

1970 год. В Советском Союзе отмечают столетие Ленина. Академик Сахаров в открытом письме выдвигает требования демократизации общества, а с конвейера "ВАЗ" сходят новенькие "Жигули". Модно быть начитанным и разбираться в классике литературы и кино. Сливки столичной интеллигенции повально учат детей музыке и покупают им скрипки и гитары. У тех, кто может себе позволить большие траты, появляется в доме пианино "Заря" и частный репетитор.

"Александр Аббович Капульский – мой первый, единственный педагог. Вернее, это человек, благодаря которому я вообще стал музыкантом, потому что это очень важно для любого человека – найти своего педагога. Это невозможно: быть пацаном и сидеть играть гаммы. А у него хватило таланта и умения, чтобы как-то договориться со мной", - рассказывает Матвиенко.

В Библии сказано, что Бог посылает нам помощь разными способами: через явления, события в жизни и судьбоносные встречи. Люди-проводники – кто они?

"Мы знаем, что злые силы все время искушают человека, побуждают его к совершению злых поступков, а ангел-хранитель и светлые силы наоборот ведут человека к добру и свету", - говорит религиовед Владимир Семенко.

Быть может, те люди, которые помогают нам взглянуть на жизнь иначе, - это и есть ангелы-хранители в человеческом обличии, посылаемые нам свыше? От полного противления музыке до вознесения ее на пьедестал смысла жизни – всего одна встреча. После знакомства с учителем Игорь Матвиенко понял: музыка – его путь, и он больше никогда с него не свернет. Так молодой музыкант очутился в загадочном и волшебном мире инструментальных групп, ВИА, смешения стилей и расцвета шоу-бизнеса 80-х.

"Если взять наших сегодняшних аксакалов шоу-бизнеса, например, Игоря Матвиенко, которого я помню молодым, то это такой худой, стройный, очень хмурый парень с длинными темными волосами, который загадочно играл на не включенном синтезаторе", - делится воспоминаниями режиссер Александр Левшин.

"Это был пипец. Я был ужасный, жутко закомплексованный, с длинным хаером таким. Мы сделали группу "Класс", она по тем временам была очень модная, у нас был стиль new wave, что-то а-ля "Duran Duran", - рассказывает Матвиенко.

"Вот вышел какой-то американский певец - и тут же такая же мелированная прическа, такие же рваные джинсы именно в этом месте. И вот именно правая коленка, потому что если левая – ты не крутой. Если появилась у Джорджа Майкла серьга, то мы не знали, почему именно. Мы думали и долго спорили, что если серьга в левом ухе, значит, ты не мужик, а если в правом – значит, ты рок. В общем, бред собачий", - смеется режиссер Александр Левшин.

Свою карьеру в шоу-бизнесе Матвиенко начал на многотысячных стадионах, с начесом на голове и гитарой-расческой в руках. И как он ни сопротивлялся, ни стеснялся самого себя, успех был потрясающим, а гонорары – внушительными.

"Это было примерно 10 тысяч рублей за месяц, да. Это большие деньги, реально большие деньги. На них был куплен телевизор, холодильник и, по-моему, даже машина. Конечно, это был кайф", - вспоминает Матвиенко.

Гастрольная жизнь, молодежные тусовки и новые знакомства. В жизни новых звезд проблем с девушками не было никогда.

"Ну, это любовь. Я рано начал, я имею в виду, жениться рано начал. Ну, где-то, наверное, лет в 25 у меня появился первый ребенок. Мы очень быстро расстались, была гастрольная жизнь. Потом как-то легче пошло", - рассказывает продюссер.

Судьбоносная любовь

Из-за постоянных гастролей все романы музыканта были короткими. Свои любовные неудачи и расставания Игорь переживал легко. До тех пор пока не произошла главная встреча в его жизни. Встреча с женщиной, ангелом-хранителем, которая перевернула всю его жизнь.

Джуна Давиташвили - целительница, чье имя гремело в шоу-бизнесе в 80-х и 90-х громче, чем имена зарубежных звезд. Она вдохновляет композиторов.

"Джуна к себе притягивала всех людей, которые не знали, чего хотели, но хотели очень. Вот я бы так сформулировал эту эпоху. Потому что никто не понимал, как Джуна лечит: мозгов не хватает просто понять. Она что-то там делает – бац! – и неоперабельный больной вдруг продолжает жить. Как к этому относиться? Там были и бандиты, и министры, и президенты: от Феллини до Пап Римских. Все – встречи, встречи, встречи, встречи. И, слушая ее огненные речи непонятного содержания, мы все млели. Как в секту тарификации попадал", - вспоминает Александр Левшин.

Молодой Матвиенко попал в салон Джуны в 1986 году по большому блату. Но так ли случайна была эта встреча? Или же судьба должна была свести музыканта и целительницу?

"Как мы видим, у нас в ходе жизни две 6, но в числе жизненного пути у нас имеется еще одна 6, третья. Это очень мощная, сильная цифра. Человек, имеющий в своем сочетании такие великолепные три 6 - это человек – магнит, который притягивает к себе нужных людей", - считает нумеролог Светлана Милолюбова.

Практически каждый день весь московский бомонд собирался в особняке целительницы на Арбате. Политики, спортсмены, писатели, поэты, художники, заграничные певцы. И даже культовые актеры Роберт де Ниро и Марчелло Мастроянни любили захаживать к Джуне во время своих визитов в Союз. Среди них был и скромный, забитый в угол молодой композитор Игорь, который был восхищен яркостью и неповторимой энергетикой Джуны и всего, что происходило в ее доме.

Джуна Давиташвили. Фото: djuna.ru

Впрочем, Джуна, не переставая блистать и царствовать, даже в дальнем углу разглядела высокого худого парня. Магнетизм трех 6 в коде жизни Матвиенко опять сотворил чудо.

"Такой человек будет притягивать к себе окружающих людей, и люди сами будут ему отдавать и доверие, и собственную власть. Таким образом, мы можем говорить о том, что если бы этот человек никогда бы не хотел стать руководителем, он бы все равно неизбежно им стал. Люди бы его таким сделали", - говорит Милолюбова.

Невероятная способность Матвиенко быть незаметным, но всегда замеченным, заставила Джуну обратить на него свое пристальное внимание и пойти на сближение.

"Правда, он меня поучал, как вести себя (я немножко такая хулиганистая), но всегда шутил и смеялся. Всегда он был рад всему. Честно говоря, ни среди друзей, ни среди правительственных великих мужей я не встречала такого человека", - рассказывает Джуна.

Для большинства Джуна была не женщиной, а иконой, но Игорь смотрел на нее с каким-то особым обожанием.

"Мужчина выстраивает свой образ идеальной девушки, и когда он видит девушку, которая хотя бы отдаленно на нее похожа, срабатывает биохимический щелчок, включается реле и начинается влюбленность – человека несет", - уверяет эндокринолог Денис Барчуков.

"Джуна была, конечно, королева бала, она там блистала, читала стихи, гениальная женщина", - рассказывает сам Матвиенко.

"То, что у нее есть такая внутренняя как бы звериная космическая интуиция. Она, может быть, и хотела мужика рядом, ну уж сколько можно без мужика-то жить? Игорь Матвиенко вообще, когда у него были такие волосики длинненькие, был молчаливый, задумчивый, многозначительный. Он вообще вызывал симпатию. И у Джуны в том числе. Вообще девчонкам он очень нравился", - утверждает Александр Левшин.

Игорь Матвиенко – зажатый, выдержанный, меланхоличный, с тихим и вкрадчивым голосом. Джуна – женщина вулкан. Сумасшедшая, темпераментная, яркая и сумасбродная. Что за тайная сила внезапно притянула их друг к другу?

"Луна и Венера в гороскопе мужчины говорит о том, какая женщина ему нужна. Это идеальное представление о спутнице жизни. У женщин же за этот аспект отвечает Марс. В натальной карте и Джуны, и Игоря Матвиенко, эти планеты совпадают. У них у обоих Венера и Марс идут в Козероге, в то время как Луна идет в Близнецах. Это говорит об их идеальной совместимости. То есть эти люди идеально подходят друг другу, идеальные половинки, идеальные спутники жизни", - считает астролог Александр Псимаг.

Ей 38, она известная на весь мир целительница. Ему 26, и он никому не известный начинающий композитор. Казалось бы, что могло связать судьбы этих людей из двух абсолютно разных миров?

"Для того, чтобы человек испытал влюбленность, в его мозгу должна начаться биохимическая реакция, которая включает в себя большое количество гормонов: пролактин, дофамин, тестостерон. Есть не столько гормоны, но и очень важная молекула – так называемый дофамин. Это молекула, которая нами воспринимается как счастье, радость, "хочу еще"", - рассказывает эндокринолог Денис Барчуков.

Их роман развивался тайно и стремительно. Через две недели отношений неожиданно для всех Джуна во всеуслышание объявила о том, что они с Игорем решили пожениться.

"Мы-то живем на самом деле, чтобы получить этот кусочек счастья. Все время мы находимся в какой-то погоне за миражами, за счастьем. На самом деле, все гораздо проще и ближе", - считает Матвиенко.

Именно эта мистическая женщина возьмет его под свою мощную защиту.

Джуна Давиташвили. Фото: djuna.ru

"Она дала Игорю энергию, духовную энергию. А Игорь в ответ дал ей осознание того, что она действительно женщина, а не какая-то инопланетянка. И неслучайно она выбрала его из толпы поклонников, потому что он – единственный, кто относился к ней не потребительски, а как к настоящей женщине", - рассказывает Светалана Милолюбова.

И вот спустя 30 лет Джуна впервые откровенно рассказывает о фантастических отношениях с Матвиенко и обо всем, что произошло в 1986 году.

"Знаете, мне кажется, это моя последняя исповедь будет. А тогда деньги, деньги, деньги. Я столько перестрадала – врагу не желаю", - признается легендарная Джуна.

До встречи с Игорем она каждый день жила как в аду.

"В ядерной физике я структуру тяжелой воды меняла. И по семь раз в камеру меня вводили. Но я не подохла, но лучше бы я тогда сдохла. А когда я уставшая, плохо себя чувствую, люди мне не сочувствуют. Нет, должна принять. Как я могу с утра до ночи стоять? Ноги же у меня не кувалды!", - жалуется Джуна.

Впервые увидев 26-летнего парня в своем салоне, целительница почувствовала, что он может стать для нее отдушиной, глотком спокойной жизни. Она надеялась, что молодой Матвиенко будет долгожданным спасением из толпы вечно требующих внимания людей.

"Меня бы ценили тоже по достоинству, как других – ходила бы с приподнятой головой", - считает целительница.

В любовь прославленной на весь мир Джуны и молодого музыканта никто не поверил. Но им не было до этого дела. Они знали, что их встреча не случайна, и хотели быть вместе. Свадьба Игоря Матвиенко и царицы Ассирии. Именитые друзья и родня повергнуты в настоящий шок. Вся столица обсуждает только то, что по статусу Матвиенко и Джуна не пара. Остальные, пожелав молодоженам счастья, сразу после свадьбы стали пытаться разрушить новоиспеченную семью. В их отношения бесцеремонно влезали. Игорю устраивали проверки. Джуну подозревали в эпатаже, его – в холодном расчете и попытке построить карьеру за счет славы жены.

"Они слышали звон, да не знали, где он. А каково мне? Я, может быть, два раза была замужем. Да. Второй раз выходила замуж. Мы не целовались, не обнимались. Зачем так меня оскорбляют и проверяют, любит ли невеста жениха или наоборот. Понимаете? И почему они женятся? Потому что любят друг друг", - утверждает Джуна.

"Когда два влюбленных общаются друг с другом, на самом деле они общаются сами с собой. Реальных людей там пока нет. Только потом, когда биохимический угар влюбленности пройдет, уровень гормонов немного понизится, у них будет шанс за образами, которые они себе сконструировали, возможно, еще в далеком детстве, увидеть реального человека", - считает эндокринолог Денис Барчуков.

"Эти люди – родственные души. Они – феномен друг для друга. Их встреча навсегда изменила жизнь обоих. Между Игорем и Джуной действительно была любовь, но любовь платоническая. Основная кармическая завязка приходится на 11-й дом, а это говорит о кратковременности и хрупкости союза. Их союз разрушился под влиянием других людей, они не смогли это преодолеть, но их союз – это данность, это дар богов. Это возможность заново переосмыслить себя и свою жизнь", - рассказывает астролог Александра Псимаг.

"Мы прожили недели две, по-моему, вместе. Но опыт я получил, огромный жизненный опыт", - говорит Матвиенко.

После расставания с этой загадочной женщиной Игорь Матвиенко впервые задумался о религии и о Боге. Быть может, для этого она и была ему послана? А может, Джуна сыграла роль самого главного ангела-хранителя Матвиенко и дала мощный энергетический заряд на всю оставшуюся жизнь?

"Вся жизнь Игоря Матвиенко делится на две большие части: до 30 лет и после. В районе 30 лет он встречает женщину, которая навсегда кардинальным образом изменит его жизнь. Эта кармическая завязка: Венера – Нептун. Нептун – основная планета Джуны. Джуна является ангелом-хранителем для Игоря. Она дала ему заряд своей энергии, силы, защиты. Именно благодаря Джуне Игорь Матвиенко пришел к вере. И эта вера спасает и защищает его всю его жизнь", - утверждает астролог.

Обращение к Богу

Великое таинство крещения. Церковный обряд, после которого человек умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную.

"Ну, таинство крещения – это, собственно, первое таинство, без которого человек не может вообще участвовать в церковной жизни, которая, по представлениям Церкви, вводит его в церковную ограду. Священник читает положенные молитвы. Ключевой момент – это троекратное погружение в святую воду человека: во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Человек, обернувшись лицом на Запад, трижды плюет в сторону Запада, отворачиваясь от дел Сатаны", - рассказывает религиовед Владимир Семенко.

Изменилась ли жизнь Игоря Матвиенко после того, как он окрестился?

"Конечно, с одной стороны, жить стало тяжелее, с другой стороны, жить стало гораздо легче. Потому что, если раньше ощущалась болтанка, то сейчас появился какой-то стержень, который держит. Это очень важно", - признается Матвиенко.

Он впервые рассказывает об этом. Оказывается, всю сознательную жизнь известного продюсера преследует фобия.

"У меня клаустрофобия. Вот люди, которые знают, что такое клаустрофобия, понимают, что такое попасть в лифт, например", - говорит Матвиенко.

"Фобия" – от греческого "фобос", "страх". Неконтролируемый ужас и глубинная паника в присутствии какого-то явления или предмета.

Год назад продюсер снова оказался в шаге от смерти: горнолыжный подъемник, который вез его на гору, застрял на высоте 300 метров над пропастью. У продюсера едва не отказало сердце.

"При этом у меня в кармане шприц с реланиумом. Я знал, что вдруг там минут 20 просидишь, и вот тогда тебя скует этот страх, совершенно парализует. Это ж надо просто прыгать тогда вниз. Вариантов нет", - признается Матвиенко.

"Такой человек, с таким жизненным кодом и с таким числом пути, держит все глубоко внутри. Депрессия, даже мысли о смерти. Для того, чтобы выбираться из таких состояний, ему нужна мощная внутренняя или духовная поддержка. Это может быть вера в Бога", - считает нумеролог Светлана Милолюбова.

Российские ученые Института Бехтерева совершили сенсационное открытие: они обнаружили, что во время молитвы у человека полностью отключается кора головного мозга, а потребление организмом кислорода снижается на 20%. Молитва позволяет отдыхать и восстанавливать организм в три раза эффективнее, чем продолжительный сон. О силе божественного с научной точки зрения можно спорить, это вопрос веры. Для Игоря Матвиенко вопросов нет. Это интервью он дал ровно через час после выписки из больницы. Благодаря чудесному, с медицинской точки зрения, исцелению.

"На последнюю страстную неделю я заболел пневмонией. Меня сегодня как раз выписали. Пять дней пролежал с температурой 39,5. Такие в бреду сценарии сочинял прямо. Фильмы снимал", - рассказывает Матвиенко.

Три раза фактически этот человек прощался со своей жизнью, но какая-то неведомая сила возвращала его обратно в мир людей. Сам Матвиенко считает, что эта сила – Вера. После того, как Игорь поверил в Бога, его жизнь наполнилась смыслом. Музыка стала востребована, а карьера достигла небывалых высот. "Иванушки International", группа "Любэ" и десятки успешных проектов всех возможных жанров. Матвиенко раскручивал все: от пародийной силиконовой попсы до душевной патриотической русской песни. Про таких говорят – душу дьяволу продал. Но у Матвиенко свой счет в этой битве. Пока бизнес идет в гору, личная жизнь Игоря оставляет желать лучшего. После развода с Джуной продюсер сделал еще две попытки создать семью. Не получилось. Быть может, это и есть плата, взятая высшими силами в обмен на успех.

"Искушениями называются те препятствия, те препоны, которые посылаются от темной силы, при Божьем попустительстве, для испытания человека. Зачем это было попущено, почему Бог его не спас? Для испытания человека", - говорит религиовед Владимир Семенко.

"Конечно, по-хорошему, нужно было один раз жениться, венчаться и вот так в браке жить. Вот эта одна из главных ошибок, за которые, наверное, я и получаю, в основном, по башке-то", - признается продюсер.

Почти 30 лет спустя невероятная женщина, которая испытывала к Игорю платоническую любовь, как и он, одинока. Джуна заплатила за свой дар сполна: она потеряла единственного сына. Ведет замкнутый образ жизни и почти не выходит за пределы особняка на Арбате, где произошла та самая встреча в 1986 году.

"Я не жилец уже 11 лет. Меня нет. Когда есть люди, я разговариваю, но никуда не хожу. Я только хожу в субботу на кладбище", - говорит Джуна.

Фото: m24.ru

Единственная отдушина для этих людей – это работа фактически 24 часа в сутки. Судьба Игоря Матвиенко загадочным образом переплелась с судьбой Джуны в 1986 год. Их мироощущения удивительно схожи в 2014-м. Игорь благодарен женщине, которая привела его к вере и навсегда изменила его жизнь. А одинокая царица Ассирии до сих пор вспоминает о нем и, кажется, сожалеет, что не срослось.

"Почему я так мучаюсь? Почему так я страдаю? Я сама не знаю. Что мне делать? Повеситься, убить себя?", - восклицает целительница.

У Игоря Матвиенко за плечами пять браков и пятеро детей. Но, вспоминая о прошлом в свои 54 года, он жалеет только об одном поступке. Он считает, что зря вступил с Джуной в брак. Если бы он просто был с ней рядом, то не потерял бы эту невероятную женщину.

"Конечно, не надо было на Джуне жениться. Не надо было. Сейчас прекрасно понимаю. Зря мы, конечно, стали экспериментировать с женитьбами, не надо было. Надо было остаться в каких-то отношениях", - вздыхает продюсер.

"У Игоря Матвиенко и Джуны схожие кармические судьбы. Они оба воздействуют на огромное количество людей, оставляя след в истории. Только Джуна живет под Нептуном, это ее основная планета, она – целитель. А Игорь – музыкант, у него проявлена кармическая связка Сатурна с Марсом и Венерой. Я могу сказать, что между этими людьми навсегда останется глубокая взаимосвязь", - рассказывает астролог Александра Псимаг.

"Если бы Джуна решилась жить с Матвиенко, он был бы счастлив жить с ней. Я считаю так, потому что в тот момент он не врал душой. Да мне кажется, он вообще искренний парень. И если он сказал: "Джуна, я тебя люблю", – он за этот базар, как говорят у нас в высших слоях общества, ответил бы мгновенно. Но дело в том, что она почувствовала свое мещанство, почувствовала свою ответственность. И она в ущерб своей женской судьбе, любви, страстям, следующим родам, я не знаю, мужчинам, замкнула эту тему и выкинула ключ в форточку", - отмечает Александр Левшин.

Они оба ощутили, что такое одиночество в толпе. У обоих не удалась личная жизнь. И они оба живут не ради себя, а ради других людей. Быть может, такую плату высшие силы взяли за таланты, которыми наделили их от природы. Ведь звезды распорядились так, что 30 лет спустя Игорь Матвиенко ощутил на себе, что значит быть нужным сотням людей. И больше всего на свете хотел бы сбежать от этой огромной ответственности. Как когда-то хотела сбежать Джуна.

"Всегда хотелось, конечно, особенно в последнее время хотелось. Но а куда я свалю? Нет, это жизнь у меня уже такая. Я же понимаю, что вокруг меня очень много людей. Поэтому пока нельзя сваливать", - резюмирует продюсер.