Sound Sunday: как прошел первый день звука в России

Музыкальные и анимационные тенденции развиваются семимильными шагами – с этим трудно поспорить. В этой сфере существует огромное количество тенденций, угнаться за которыми, кажется, абсолютно невозможно. Но это только кажется!

В воскресенье в кинотеатре "Октябрь" прошло мероприятие Sound Sunday, на котором профессионалы делились со всеми гостями своей любовью к звуку, читали лекции, проводили мастер-классы, а также отвечали на вопросы публики. Корреспондент m24.ru побывал там и узнал много всего интересного.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

День звука

Весь день на площадках Sound Sunday проходили лекции ведущих специалистов области, а в перерывах диджеи и музыкальные коллективы развлекали гостей своими сетами. Для самых маленьких была организована детская зона: там детей знакомили с различными музыкальными инструментами со всего мира. Рядом с лекционными залами специалисты из института саунд-дизайна провели выставку музыкальной аппаратуры, где каждый мог поиграть на терменвоксе, который, кстати говоря, изобрели в России.

Александра Носач, руководитель отдела лицензирования музыкального и видеоконтента Black Star Inc

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В своей лекции "Право на творчество", она рассказала, как правильно продавать музыку и музыкальном пиратстве.

Что касается музыкального пиратства – этим болеет не только наша страна. Тем не менее, по словам Александры, существует отчетливая тенденция вытеснения пиратства самой музыкальной индустрией. Появляются стриминговые сервисы, которые, в силу своей механики, делают прослушивание музыки очень удобным и малозатратным процессом:

"Многие люди уже сделали свой сознательный выбор в пользу музыкальных сервисов вроде Apple Music или Яндекс.Музыка. Это удобно тем, что в месяц вы платите определенную сумму, которая зачастую находится на уровне стоимости одного музыкального альбома и слушаете все, что есть в библиотеке самого сервиса.

При этом они могут сортировать музыку по исполнителю, по альбомам и жанрам, а также получать ее в нормальном качестве. Это гораздо удобнее, чем тратить время на пиратские ресурсы и получать треки в непонятном формате с низким качеством и так далее".

Известно, что поначалу музыкальная индустрия не была в восторге от понятия стриминга, поскольку считалось, что монетизация от продажи музыкального контента станет гораздо ниже. Тем не менее, сейчас даже старые альбомы приносят правообладателям куда больше денег, чем через сервисы, где их приходилось покупать поштучно.

Василий Филатов, медиа-продюссер, композитор и саунд-дизайнер

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Василий поделился "Десятью заповедями" для достижения своих целей в музыкальной индустрии.

По его словам, самое главное здесь – это отношение к профессии. Важно постоянно развиваться и следить за современными тенденциями в звуке, а также новыми разработками в области музыкальной техники.

Тем, кто хочет начать карьеру в саунд-дизайне, он посоветовал купить простой рекордер и недорогой отечественный микрофон, побольше практиковаться и фантазировать.

"Если желание есть, а вот денег нет совсем, можно пойти работать на звукозаписывающую студию и договориться с ее владельцем о том, чтобы в свободное время, когда в студии никого нет, использовать ее самому. Вы тратите свое время, носите кофе, сматываете провода, чистите аппаратуру, а взамен получаете время на студии, которое можете использовать для собственного развития", – посоветовал он.

В общем, владелец студии сам будет в этом заинтересован –предоставив вам возможность обучаться и экспериментировать, а впоследствии заполучить в свою команду нового человека с интересными идеями и наработками.

Мы спросили Василия, насколько у нас в стране саунд-дизайнеры успевают за развитием технического прогресса в области звукозаписи.

"Те, кто хотят успевать – успевают непременно. К примеру, наши дизайнеры в области компьютерных игр создают крутые звуки, которые востребованы по всему миру, и зарабатывают на этом хорошие деньги. Так что самое главное здесь – относиться с любовью к своей профессии и тратить на нее как можно больше времени. Тогда и удача не заставит себя ждать", – ответил он.

Анатолий Ice, диджей и ведущий программы "Функции Фанка" на Megapolis FM

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Анатолий поделился со слушателями историей современной музыки, вести которую он начал аж со времен колонизации Америки. Исторические факты он сопровождал отрывками из наиболее представительных произведений в области джаза, блюза, диско, фанка, современной электронной музыки и прочего.

По его словам, большинство современных электронных стилей изобретены по принципу скрещивания уже существовавших. К примеру, всем известный Drum'n'Bass появился в результате объединения тематики и звучания регги с ломаным битом и хип-хоп "читкой".

На выходе из зала посетителей ждала группа VANYN, которая практически сразу растанцевала всех. Для гостей в этот день также играли Миша Григорьев, Анатолий Ice, n.Clear feat.NailMan, группа VANYN и Артем Фадеев.

Sound Sunday в кинотеатре "Октябрь"

Александр Лесных