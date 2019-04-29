"До и после": какую программу приготовил фестиваль дизайна Typomania-2019

С 25 мая по 2 июня в Музее Москвы пройдет Typomania-2019. Это ежегодный фестиваль, посвященный шрифту, типографике, каллиграфии, моушен-дизайну и диджитал-арту. Тема этого года "До и после". В программе – мастер-классы и перформансы с участниками со всего мира.

Фото: предоставлено организаторами

Дизайнерам на этот фестиваль нужно просто бежать, а все остальные смогут разобраться в главных трендах, послушать лекции звезд дизайна со всего мира, посмотреть на перформансы художников-граффитистов, плакатные выставки, где дизайн и искусство в буквальном смысле неразделимы, и Пахома. Но обо всем по порядку.

Что будет?

На прошлой Typomania проходили плакатные выставки о современных технологиях, политике, культурном наследии. Тут только несколько тем прошлого года: советская пропаганда в мусульманских регионах, шрифт на основе фотографий Земли из Google Maps, особенности восприятия новостей в медиа американскими гражданами, экспериментальный дизайн в сфере культуры и искусства, а также традиционная татарская каллиграфия. В этом году акцент на тему "До и после": все об истории шрифта и его будущем.

Typomania приготовила масштабную лекционную программу – здесь пройдут выступления и мастер-классы ведущих дизайнеров из Европы и Азии, а также выставки: плакаты из Швейцарии, Нидерландов, Китая, Японии, французская, итальянская и эстонская каллиграфия, самые красивые книги Швейцарии и Дании.

На Typomania пройдет перформанс голландских художников Хайса Фрилинга и Йоба Ваутерса – прямо на фестивале они нарисуют граффити на территории Музея Москвы (пока никаких спойлеров, но, скорее всего, выйдет психоделично). За ними в дело вступит Сергей Пахом – его перформанс называется "Ю должна родить".

Кроме всего этого, гостей фестиваля ждет финал конкурса типографических видеороликов Typomania-2019. Посмотрев около сотни роликов, можно будет разобраться с главными моушен-трендами и всем самым экспериментальным, что в индустрии сейчас происходит.

Кто будет выступать?

Международная сборная из звезд графического дизайна, типографики, каллиграфии, шрифта, веб-дизайна и видеоарта вместе со своими работами.

Среди них:

Никлас Трокслер (Швейцария)

Суперзвезда плакатного дизайна, отец-основатель швейцарского плаката, чьи работы выставлены в музеях по всему миру. Написал пять книг по дизайну. Из них только одна вышла в 20 веке, хотя именно на это столетие приходится большая часть работы Трокслера. Про свои плакаты он говорит, что чувствует в них влияние джаза (который он слушает еще с пеленок).

Анник Трокслер (Швейцария)

Анник создает плакаты с особым вниманием к содержанию и выразительным визуальным образам, при этом совмещая типографику и изображения под необычным углом. С 2008 года она читает лекции и проводит мастер-классы в Европе и за ее пределами.

Фото: предоставлено организаторами

Хайс Фрилинг и Йоб Ваутерс (Нидерланды)

Звездный дуэт голландцев. Оба виртуозные художники с совершенно разным подходом, философией и опытом.

Йоб Ваутерс называет себя практиком искусства психоделического и бредового письма, каллиграфом, писателем, чья техника скрывается за необузданными алфавитными экспериментами. Его работы встречаются в музеях, галереях и на модных показах.

Хайс Фрилинг, наоборот, мастер монументальной живописи, он создает фрески в музеях, галереях, учреждениях, общественных местах и даже частных домах. "Я работаю пигментными красками, замешанными на казеиновом клее и известковом молоке, что позволяет получить особую матовость красочного слоя. Эта техника используется тысячелетиями, но она по-прежнему актуальна. Даже Энди Уорхол использовал ее, рисуя свои первые банки Кэмпбелл. Мой стиль основан на народном искусстве и орнаментальных традициях, и я ставлю под сомнение тезис современного искусства о полной автономии художника и произведения искусства", – говорит Фрилинг. Сейчас Фрилинг – художественный консультант в офисе Главного государственного архитектора Нидерландов, член наблюдательного совета Фонда Мондриана, член жюри Королевской премии Нидерландов по живописи.

Дизайн-студия Our Polite Society (Нидерланды и Швеция)

Студия знаменита своими независимыми исследованиями о том, как типографская форма отражает социальные явления и как она связана с идеологией и распределением знаний.

Our Polite Society создавала работы для Баухауса Дессау, Стокгольмского университета, Института Сандберга в Амстердаме, Нового института Роттердама, художественного музея Мальмё Консталь, международной выставки Bauausstellung (IBA) и других.

Доника Денго (Италия)

На Typomania, пожалуй, главный профессор, педагог и методист. Несмотря на то, что ее работы выставлялись по всему миру, именно своей педагогической деятельностью заслужила абсолютное признание. Читала лекции в США, Италии, Японии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Канаде и России. Ее учебник "Возьми ручку" по обучению детей чистописанию был опубликован в Канаде, Франции, Италии и Эстонии. И только что вышла новая – "Оставь знак".

Дизайн-студия Liebermann Kiepe (Германия)

Дизайн-студия Liebermann Kiepe расположена в Гамбурге и работает на стыке искусства, дизайна и программирования. Кажется, благодаря этому подходу немцы так успешно транслируют цифровой дух времени в своих веб-сайтах и интернет-проектах.

Татьяна Яковлева (Эстония)

Каллиграф, преподаватель, организатор и участник множества выставок. Своему искусству Татьяна обучалась у мастера Хейно Кивихаля в Таллине, а он нарек ее наследницей эстонской каллиграфии.

Антон Ламберг, LAVA (Нидерланды)

Графический дизайнер, технолог, стратег и креативный лидер в агентстве LAVA Амстердам. LAVA работает как с большими брендами, так и с музеями и урбанистами (разрабатывая для них чат-ботов, интерактивные инсталляции и реформируя городские пространства). Так, например, LAVA сделали стиль Московскому музею дизайна. Ламберга особенно интересует эффект массовой культуры, порожденный обществом. Последний пример – проект "Археология образов" – интерактивная инсталляция, исследующая психологию и ценности соцсетей для создания образа истории культуры.

Фото: предоставлено организаторами

Ли Сюй (Китай)

Молодой китайский дизайнер Ли Сюй – основатель и арт-директор Art A&B Design в Пекине и доцент Пекинского института графических коммуникаций в Китае. Консультант Виртуальной пражской биеннале 2015 года и куратор выставок плакатного искусства, и постоянный член жюри плакатных фестивалей по всему миру.

Тереза Руллер (Нидерланды)

Независимый дизайнер, преподаватель и сооснователь студии The Rodina из Амстердама. Она исследует междисциплинарные стратегии искусства в графическом дизайне, изучает теоретические основы таких понятий, как "тело", "труд", "поверхность" и "действие".

А еще любит включать собственные портреты практически во все свои работы. Это называется "перформативным дизайном" (понять, как это и зачем, сможете на ее лекции).

А также: шрифтовик, фотограф, философ из Вены Райнер Эрих Шейхельбауэр; один из основателей инициативы "Болгарская кириллица" Борил Караиванов; выпускник итальянского Центра коммуникационных исследований Benetton Group, успешный графический дизайнер из Лондона Джанлука Алла; Жюльен Прие из голландской студии High on Type; один из основоположников жанра "анимированный плакат" Джош Шауб из Швейцарии; японец Икки Кобаяши, начавший карьеру только в компании SHISEIDO и уже успевший получить серию важных наград.

Что еще?

В рамках фестиваля пройдет одно из ключевых событий – ставший уже традиционным конкурс типографического видео. Если вы создали проект, в котором активную роль играет шрифт (например, презентации шрифтовых гарнитур, визуализация текста, титры к фильмам или анимированная графика), то вам сюда! Видеоролики на Typomani-2019 принимаются до 1 мая. Оценивать работы будет международное жюри. Объявление результатов и церемония награждения состоится на закрытии фестиваля 2 июня в Музее Москвы.

Полная программа доступна по ссылке.