Вместо супергероев: 10 культовых персонажей советского и российского кино

27 августа в России отмечается День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов и праздник всех, кто поддерживает и любит наши фильмы.

Отечественные картины подарили зрителю сотни ярких персонажей, реплики которых уже давно разошлись на цитаты. Они стали кем-то вроде супергероев своего времени: ими восхищались, ставили их в пример, на них хотели быть похожими.

Редакция портала Москва 24 собрала 10 культовых персонажей советского и российского кино, характерам которых мог бы позавидовать любой супергерой.

Штирлиц

"Семнадцать мгновений весны"

Фото: кадр из телефильма "Семнадцать мгновений весны". Режиссер – Татьяна Лиознова; Сценарий – Юлиан Семенов; Продюссер – Гостелерадио СССР; Производство – Киностудия имени М. Горького

Советский разведчик Максим Максимыч Исаев собрал в себе лучшие качества советских агентов: высокий интеллект, тонкое умение разбираться в человеческой психологии, самоконтроль, умение быстро анализировать обстановку и за долю секунды принимать решения.

Шурик

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Фото: кадр из фильма "Операция “Ы” и другие приключения Шурика". Режиссер – Леонид Гайдай; Сценарий – Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай; Производство – Кинокомпания "Мосфильм", Второе творческое объединение

Шурик – вечный студент или инженер, герой ряда популярных советских кинокомедий. Он стал архетипическим образом советского студента. Шурик хорошо учится, уважает старших, всегда учтив, иногда влюбляется, помогает бороться с преступностью (и у него это получается!). Скромный герой своего времени.

Глеб Жеглов

"Место встречи изменить нельзя"

Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя". Режиссер – Станислав Говорухин; Сценарий – Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер; Производство – Одесская киностудия, Второе творческое объединение

Фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" считается самой известной картиной советского кинематографа о трудовых буднях МУРа. Реплики главных героев моментально разлетелись на цитаты, а Жеглов и Шарапов стали народными героями, олицетворением справедливости.

Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) – капитан послевоенного МУРа, он открыт, надежен, всегда придет на помощь. В то же время в нем столько грубости и самомнения, что зритель до конца так и не может понять, нравится ему Жеглов или нет. Высоцкий тщательно проработал внешний облик своего персонажа: галифе, сапоги (неизбежные для второй половины 1940-х годов элементы военной формы), пиджак, рубашка-апаш, джемпер в полоску. Примерно так был одет киногерой Аль Пачино в одном из фильмов, который очень нравился Высоцкому.

Людмила Калугина (Мымра)

"Служебный роман"

Фото: кадр из фильма "Служебный роман". Режиссер – Эльдар Рязанов; Сценарий – Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов; Производство – Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов

Сейчас бы Калугину назвали self made woman. Она, действительно, всего добилась сама – директор большого учреждения, у нее служебная "Волга" с личным шофером и хорошая квартира в центре Москвы. Женщина-герой по всем критериям, и даже личная жизнь налаживается. Многие, глядя на Калугину, наверняка скажут: "если у нее получилось, то и я справлюсь".

Савелий Говорков

"По прозвищу "Зверь"

Фото: кадр из фильма "По прозвищу "Зверь". Режиссер – Александр Муратов; Сценарий – Виктор Доценко; Производство – Кинокомпания "Мосфильм"

Дмитрий Певцов играет классического для позднесоветского кино героя-одиночку. Савелий Говорков по прозвищу "Зверь" возвращается с Афганской войны, устраивается телохранителем содержанки советского коммерсанта, работающего на бандитов, влюбляется, становится на пути криминальных авторитетов, оказывается за решеткой. И, конечно, всех побеждает.

Данила Багров

"Брат", "Брат-2"

Фото: кадр из фильма "Брат". Режиссер – Алексей Балабанов; Сценарий – Алексей Балабанов; Производство – Кинокомпания СТВ

Несмотря на внешнюю простоту, граничащую с чудаковатостью, Данила непримирим по отношению к любой несправедливости и расправляется со всеми своими врагами с редким хладнокровием и даже жестокостью. Данила Багров стал главным героем постсоветского кино. Многие зрители увидели в нем героя эпохи, персонажа, олицетворявшего время.

Красноармеец Сухов

"Белое солнце пустыни"

Фото: кадр из фильма "Белое солнце пустыни". Режиссер – Владимир Мотыль; Сценарий – Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков, Марк Захаров; Производство – Киностудия "Ленфильм", Киностудия "Мосфильм", Экспериментальное Творческое Объединение

Красноармеец Федор Сухов – главный герой фильма "Белое солнце пустыни", ряда книг, телевизионных программ и анекдотов, а также одноименной компьютерной игры. Он снайперски стреляет, знаток пиротехники. Сухов отважен, хладнокровен, изобретателен, быстро оценивает людей по достоинству, верен дружбе и не склонен недооценивать врага. Сам себя Сухов позиционирует как "борца за счастье трудового народа всей земли".

Мэри Поппинс

"Мэри Поппинс, до свидания"

Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания". Режиссер – Леонид Квинихидзе; Сценарий – Владимир Валуцкий; Производство – Киностудия "Мосфильм", Творческое объединение телевизионных фильмов

Фильм был снят в двух сериях, первая из которых называлась "Леди Совершенство" (имеется в виду главная героиня), а вторая – "Неделя кончается в среду".

Русская Мэри Поппинс отличается от чопорной няни в сказке Памелы Трэверс. Мэри – идеал няни, она и строга, и справедлива, в ней есть доброта, озорство и здравый смысл. Одним словом – леди совершенство.

Сергей Сергеевич

"Пираты ХХ века"

Фото: кадр из фильма "Пираты ХХ века". Режиссер – Борис Дуров; Сценарий – Станислав Говорухин, Борис Дуров; Производство – Киностудия имени М. Горького (Ялтинский филиал), Первое творческое объединение

Популярный советский фильм Бориса Дурова многие кинокритики называют "первым советским кинобоевиком". Картина о противостоянии советских моряков и пиратов на борту сухогруза стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Мужчины представляли себя среди героев фильма, в частности – механиком Сергеем Сергеевичем, которому первому удается освободиться от пут и освободить остальных.

В фильме впервые в советском кинематографе были отчетливо продемонстрированы приемы карате. После выхода картины в прокат подпольные секции (которые вскоре стали легальными) буквально ломились от количества желающих записаться.

Антон Городецкий

"Ночной дозор"

Фото: кадр из фильма "Ночной дозор". Режиссер – Тимур Бекмамбетов; Сценарий – Сергей Лукьяненко, Тимур Бекмамбетов, Лаэта Калогридис; Производство – Кинокомпания "Таббак", "Базелевс-продакшн"

Фильм о тайной борьбе светлых и темных мистических сил в современной Москве. Антон Городецкий – главный герой, один из сотрудников "Ночного Дозора", и, как выяснится, еще и "иной", способен использовать сверхъестественные силы.

"Ночной дозор" нередко рассматривают как первый успешный проект в современном популярном российском кино, называют "первым российским блокбастером".