Что посмотреть в кино

Это список главных премьер недели: все эти фильмы выйдут в прокат 22 ноября. Чтобы было понятнее, куда брать билеты, а что обойти стороной, мы отсортировали фильмы, но не по популярности, а в таком порядке, который мы считаем единственно верным. Бесперспективные фильмы убрали заранее.

Читайте сверху вниз и выбирайте то кино, которое первым приглянется.

"Жена"

Аккуратное, неторопливое, бережное кино о книгах и тех, кто их пишет.

Все внезапно обратили внимание на этот довольно скромный фильм после того, как ранее американское издание The Hollywood Reporter включило его в свой оскаровский прогноз как весомого кандидата аж сразу в четырех номинациях. Это, конечно, выглядит довольно неожиданно со стороны, но если посмотреть фильм, то все становится на свои места.

Муж (Джонатан Прайс) – писатель, он узнает в самом начале фильма, что выиграл Нобелевскую премию по литературе. Жена (Гленн Клоуз) – вроде бы просто жена, хранительница очага, вот это все. Они едут в Стокгольм, где, никуда не торопясь, вдруг начнут разбираться в себе и понимать, что судьба привела их куда-то не туда.

Да, этот фильм непримечателен в плане художественной выразительности, он не ослепит вас яркими цветами или неожиданными планами. Он сделан нарочито сдержанно, словно один резкий пролет камеры мог бы напугать кого-то из престарелых актеров до инфаркта. Но это кино вообще не пенсионерское и не старперское: да, оно об осознании и прозрении, которое пришло предательски поздно, оно о сложной теме писательства и репрезентации автора в собственных произведениях. Гленн Клоуз блистательно играет даже не уголками рта, а уголками уголков рта – не зря ей прочат "Оскар". В общем, неожиданно примечательная и очень зрелая, но не перезрелая драма – о высоком.



Видео: YouTube/Movie HD Trailers

"Апгрейд"

Глуповатая, но любопытная полунаучная фантастика об искусственных голосах в голове.

"Апгрейд" уже многие посмотрели в интернете в пиратской версии, но, к чести прокатчиков, локализованная версия даже чуть интереснее оригинальной. Этот фильм в пиар-материалах тщательно стилизовали под недавно нашумевшего "Венома", где в тело Тома Харди внедрялся инопланетный паразит.

В "Апгрейде", в этом футуристичном, но малобюджетном экшен-триллере главную роль играет Логан Маршалл-Грин, неуловимо похожий на Харди (и в русской озвучке его дублирует тот же актер, что и Тома в "Веноме"), его герой живет в не таком уж, к сожалению, далеком будущем, и однажды в его спинной мозг один злобный коммерсант вставляет искусственный разум (его озвучил внезапно видеоблогер Данила Поперечный). Из этого режиссер Ли Уоннелл, основатель франшизы "Пила" (то есть человек не то чтобы вселенского ума, но постановщик все же изобретательный), ведет свою немудреную, но своевременно высказанную технофобную мысль, что все эти голосовые помощники вроде Siri и "Алисы" – первый шаг к тому, что скоро они и говорить за нас будут, как два брата из ларца, и жить за нас (потому что мы все довольно малоэффективны, чего греха таить).



Видео: YouTube/KINOSAFE

"Подбросы"

Робкая социальная сатира о мальчике-супергерое.

Иван И. Твердовский – молодой режиссер из тех, кто считаются надеждой российского кино. Каждый его фильм не похож на предыдущие, "Подбросы" – третья по счету работа, и она правда довольно странная.

Формально это драма о беспризорниках разных возрастов, которые организовали сложносочиненную коррупционную схему. В центре ее – тинейджер, он не чувствует боли, и его заставляют бросаться под автомобили богатых людей, у которых после шантажом выманивают деньги. Налицо – попытка критики беспощадного российского общества, но критика эта так же не нарочно смешна, как эссе шестиклассника о судьбах мира. Да и история какая-то не очень российская: действие, например, начинается в сиротском интернате, похожем вовсе не на наши приюты для беспризорников, а на какую-то школу из "Людей Икс".

Режиссер рассказывает, что он специально убрал из фильма все, что выдавало там отечественные реалии, но и это не так: в кадре – гигантский герб РФ, висящий за коррумпированной судьей, тоже задействованной в криминальной схеме. Такое ощущение, что Твердовский-младший на самом деле хотел бы снимать какое-то другое кино, но не желал при этом терять лицо и портить имидж борца за светлые либеральные идеалы, которые он понимает довольно превратно.



Видео: YouTube/Movie HD Trailers

"Ральф против интернета"

Очередная диснеевская анимация под школьные каникулы, в этот раз про интернет.

Сиквел мультика 2012 года про восьмибитного Ральфа, персонажа аркадного игрового автомата. В первой части здоровяк с гигантскими кулаками и таким же огромным сердцем разбирался со своим психологическим кризисом второстепенного злодея, спасая маленькую подругу Ванилопу фон Кекс. Она из другой видеоигры под названием "Сладкий Форсаж". В новом фильме этот самый "Форсаж" грозятся навсегда отключить от розетки, потому что нерадивые игроки оторвали пластиковый руль. Герои отправляются в интернет, чтобы купить запчасть.

Это по-прежнему яркое и размашистое зрелище, но не слишком изобретательное. В интернете герои встречают лишь диснеевских принцесс, штурмовиков из "Звездных войн" и гномов из "Белоснежки". Сложно сказать, почему нельзя было дожать и сделать яркий студийный капустник, где, например, Ральф соревновался бы с Халком в поедании тортов.



Видео: YouTube/Disney Россия

"Три лица"

Иранский мэтр-диссидент что-то невнятно бормочет.

Вы, может быть, еще не знаете режиссера Джафара Панахи, но весь фестивальный мир его уже знает. В Иране власти запретили постановщику снимать фильмы, но он все еще творит и попадает в программы одного престижного фестиваля за другим. Прошлая его работа "Такси" (Золотой медведь Берлинале) была просто потрясающая: Панахи снял это кино на видеорегистратор и сыграл в нем главную роль таксиста. Но устои игрового кино он сам же быстро и виртуозно нарушал: один из первых пассажиров тыкал в него пальцем и говорил: "Я вас узнал, мистер Панахи, вы запрещенный режиссер!"

В "Трех лицах" Панахи снова протагонист и снова играет себя, но в этот раз с фильмом произошло что-то странное. Вместе со своей подругой-актрисой он едет по надуманному поводу в отдаленную гористую деревню. Там развернулась предсказуемая история о национальных традициях, довлеющих над провинциальными иранцами. Просто не хочется верить, что потенциальный гений из Ирана хотел нам рассказать такие вот банальности. Так что лучше вместо этого посмотрите "Такси", вы его наверняка не видели.



Видео: YouTube/HD Трейлеры

"Вдовы"

Четыре голливудские дивы скучно мстят за экранных мужей.

Новый фильм Стива МакКуина, обладателя "Оскара" за монотонную драму "12 лет рабства". "Вдовы", снятые по сценарию Гиллиан Флинн ("Исчезнувшая"), – это феминистский остросоциальный памфлет: в комплекте идет домашнее насилие, незаконная покупка оружия, жестокие полицейские и, наконец, #MeToo. Главные героини – четыре женщины, чьи мужья были вполне успешными ворами, но во время одного дела все они гибнут, и тогда вдовы начинают искать виновных и мстить.

Выйди это кино лет десять назад, оно бы прошло мимо всех наград. А сегодня все воспримут его как важное высказывание в контексте новейшей американской истории. И номинации на "Оскар" обеспечены.



Видео: YouTube/HD Трейлеры

Денис Виленкин, Егор Беликов