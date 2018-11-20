Лучшие спектакли Някрошюса, которые можно посмотреть на видео

20 ноября в Вильнюсе скончался театральный режиссер Эймунтас Някрошюс, ему было 65 лет. На стиль Някрошюса оглядывались все прогрессивные драматурги и постановщики на постсоветском пространстве да и в Европе: он был одним из первых авангардистов, кто не побоялся минимализма в сценографии, сделал упор на актерскую пластику, притчевость, метафоричность. Его любимые приемы – живой огонь и белый дождь (настоящий, из муки, сахара или песка).

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Някрошюс всю жизнь проработал на родине, в Вильнюсском молодежном театре, Каунасском драматическом, а с 1998 года – в театре Meno Fortas (читается как "Мяно фортас", с литовского – "Форт искусств"), который он основал. В Сети можно найти несколько записей его спектаклей, но почти все из них – на литовском языке и безо всякого перевода.

Мы собрали для вас постановки, снятые на видео и снабженные озвучкой или субтитрами.

"Квадрат" (1988)



Видео: YouTube/Руслан Коваль

Свои первые нашумевшие спектакли Някрошюс поставил в Литовском государственном молодежном театре, в том числе и "Квадрат". Советскую документальную повесть "А было так" В. Елисеевой он превратил в горький спектакль о том, как главный герой, вышедший из тюрьмы зэк, разговаривает с любимой женщиной и рассказывает ей, как же он жил в неволе.

Запись спектакля существует, к сожалению, только в закадровом переводе.

"Пиросмани, Пиросмани..." (1988)



Видео: YouTube/Волос Авангарда

Другая постановка Някрошюса того же периода, что и "Квадрат" (поставлена по модернистской пьесе Коростылева "Праздник одиночества"), – о жизни, судьбе и искусстве великого грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани. Все действие пьесы происходит в чулане под лестницей, где в полном одиночестве в 1918 году умирал классик наивного искусства.

"Моцарт и Сальери. Дон Гуан. Чума" (1996)



Видео: vk.com/Максим Казанцев



Видео: vk.com/Максим Казанцев

Являясь вольной интерпретацией "Пира во время чумы" и одновременно с этим "Каменного гостя" (это маленькие трагедии Пушкина), этот спектакль Някрошюса видится крайне продвинутым в обращении с первоисточниками. Так, во второй части спектакля появляется персонаж, которого не было ни в том ни в другом произведении – Девочка-смерть.

"Гамлет" (1997)







Видео: YouTube/Руслан Коваль

Конкретно эта запись спектакля по фундаментальной шекспировской трагедии сделана в 2005-м. Критики писали об этой постановке, что в ней заметна театральная магия Някрошюса, но как конкретно действует эта магия, невозможно даже уловить. Главное – что действует.

"Отелло" (2009)







Видео: vk.com/Елена Лездкан

"Всякий раз после очередной премьеры "доброжелатели" режиссера с надеждой вопрошают: "Ну и как вам Някрошюс (в смысле, не исписался ли он)?" И всякий раз им хочется ответить вопросом на вопрос: "А вы с чем, собственно, сравниваете?" Ибо спектакли гениального литовца имеет смысл сопоставлять только с его же собственными спектаклями. Все прочие произведения театрального искусства сопоставления этого по большей части не выдерживают. Так и с "Отелло", – писала об этой постановке Някрошюса критик Марина Давыдова в 2000 году.

"Времена года" (2009)



Видео: YouTube/еrmichevandrejj russian resource



Видео: YouTube/еrmichevandrejj russian resource

Спектакль сложный для понимания не только для русских (вследствие языкового барьера), но даже и для самих литовцев. Някрошюс поставил эпическую поэму Кристионаса Донелайтиса, поэта XVIII века, которая написана на старом языке, непонятном без перевода. Режиссер не побоялся этого, даже более того: в интервью рассказывал, что для него представлялось совершенно необходимым перенести на сцену именно этот текст, поскольку за него не брались другие постановщики.