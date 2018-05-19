Книжный арт: зачем идти на Art Book Fair в Музее "Гараж" и что там искать

Музей "Гараж" проводит ежегодную книжную ярмарку GARAGE ART BOOK FAIR, которая продлится три дня – с 18 по 20 мая. Более 50 российских и зарубежных издательств представят книги, посвященные истории и теории искусства и культуры. Посетителей ярмарки ждет масса книжных новинок, издания, ставшие классикой, а также презентации, мастер-классы и лекции авторов книг, теоретиков искусства, художников, профессиональных издателей и знаменитых иллюстраторов. Чтобы вы не заблудились в этом изобилии, рассказываем, на что обязательно нужно обратить внимание.

Фото предоставлено пресс-службой музея

Книжные новинки

Кристофер Делл, "Монстры. Бестиарий невиданных чудовищ"

Всю свою историю человек боялся магических существ, духов и потусторонних сил, придумывая их внешний облик и определяя их роль в мироздании. Многие из этих легенд и преданий легли в основу произведений искусства. В этой книге собран целый паноптикум ужасных, прекрасных и умопомрачительных созданий всех времен и народов – от минотавров, големов, русалок, сфинксов и сирен до многоликих призраков из ночных кошмаров. А еще вы узнаете верный способ победить минотавра, обмануть сфинкса и безопасно послушать пение сирен.

Дэвид Хокни и Мартин Гейфорд, "История картин. От пещеры до компьютерного экрана"

Художник-экспериментатор Дэвид Хокни Умудренный и художественный критик Мартин Гейфорд рассуждают о том, как и для чего создавались картины на протяжении тысячелетий. Что заставляет людей делать метки на плоской поверхности? Как в неподвижной картине представить движение? Чем картины отличаются от кинематографа? Сопоставляя самые разные изображения – кадр из диснеевского мультфильма и японскую ксилографию, сцену из фильма Эйзенштейна и полотно Веласкеса, – авторы свободно пересекают привычные границы между высокой культурой и развлечением.

Фото предоставлено пресс-службой музея

Cьюзен Вудфорд, "Как смотреть на картины"

Рассматривая истоки, сюжеты и композиционные решения более ста картин, созданных в разных странах и в разные времена, Сьюзен Вудфорд расширяет наше представление о живописи. Она анализирует главные проблемы, с которыми на протяжении истории искусства так или иначе сталкивались все художники, а также найденные ими решения.

Классика

"Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм”

Самая важная и наиболее полная книга об истории искусства XX века, которая когда-либо выходила. Сто двадцать две главы, расположенные в хронологическом порядке, год за годом обозревают ключевые события в искусстве целого века – будь то создание выдающегося произведения, публикация важного текста или открытие значительной выставки. Углубленному анализу подвергнуты все поворотные моменты и прорывы модернизма и постмодернизма, а также шедшие им наперекор антимодернистские реакции.

Фото предоставлено пресс-службой музея

Артур Данто, "Что такое искусство?"

Книгу известного американского философа и художественного критика Артура Данто составляют эссе разных лет, объединенные темой поиска определения искусства. Изучая реставрацию росписи Микеланджело в Сикстинской капелле и философию Канта, живопись Джотто и реди-мейды Дюшана, автор обосновывает эстетическую необходимость нахождения отличительных признаков искусства, свойственных ему на протяжении всей его истории.

Сэм Филлипс, "Измы. Как понимать современное искусство"

Очень простой и понятный путеводитель по современному искусству, который объясняет, откуда взялись все "измы" – группы, стили и школы – XIX и XX века. Сэм Филлипс – британский искусствовед, редактор журнала Frieze, выросшего из одноименной арт-ярмарки, создает своего рода карту траекторий, по которым развивалась художественная практика новейшего времени.

Франческо Бонами, "Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, глядя на произведение современного искусства: "Я тоже так могу!" Тем не менее, критики уверяют нас, что эти произведения – шедевры, а коллекционеры тратят астрономические суммы на картины, кажущиеся непонятной мазней, и скульптуры, напоминающие груды металлолома. Искусство ли это вообще? Известный куратор и художественный критик Франческо Бонами предлагает нам взглянуть на современное искусство без предрассудков: он объясняет, чем великий художник отличается от посредственного, почему Марсель Дюшан и Энди Уорхол выдержали испытание временем и почему многие работы современных художников крайне переоценены.

Фото предоставлено пресс-службой музея

Для тех, кто любит посложнее

Борис Гройс, "Gesamtkunstwerk Сталин"

Книга, совершившая переворот в восприятии русского авангарда и сталинской культуры, была написана Борисом Гройсом в 1987 году и издана на немецком языке, и лишь позднее она была переведена на русский. Гройс описывает советское государство как эстетический феномен, тотальное произведение искусства, главным творцом которого был Сталин. Место художника-авангардиста, преображающего мир, занимает лично Сталин, для которого вся страна стала художественным материалом, подлежащим упорядочиванию, и мечта авангарда о создании из реальности единого, тотального произведения искусства была реализована именно Сталиным.

Михаил Лифшиц, "Кризис Безобразия"

Книга "Кризис безобразия" давно приобрела репутацию самой провокационной критики модернизма советской философии искусства. Это сборник статей "консервативного марксиста" Михаила Лифшица – одного из ведущих советских интеллектуалов 1930-х годов. Известный своей книгой "Философия искусства Карла Маркса", в 1960-е годы он стал самым язвительным критиком модернистского искусства. Философ иронизировал над модернистской логикой отрицания и тем, какое место это "элитарное" искусство занимало в поп-культуре общества потребления.