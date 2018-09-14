Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

14 сентября, 13:05

"Нисский. Горизонт": шесть шедевров с выставки самого дорогого советского реалиста

культура выставки город

В Институте русского реалистического искусства открылась выставка "Горизонт", посвященная советскому живописцу Георгию Нисскому, его наставникам и последователям. Редакция портала Москва 24 и арт-директор ИРРИ Надежда Степанова выбрали самые интересные экспонаты.

"Над снегами", 1964

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Одна из самых дорогих работ в собрании ИРРИ. Музей купил полотно в 2014 году, тогда же и зародилась идея подготовки выставки. На картине изображен первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. Современное стремительное судно противопоставлено повозке, запряженной лошадью, и деревенской церкви, они символизируют прошлое.

"Над снегами" относится к зрелому периоду творчества Нисского, когда художник вернулся к авангардным поискам ВХУТЕМАС. Картина установила рекорд на аукционе Sotheby's и считается самым дорогим произведением живописи советского реализма.

"В пути", 1964

Фото: Институт русского реалистического искусства

Картина с паровозом, отправляющимся с вокзала, стала обложкой выставки "Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем", которую ИРРИ проводил в римском Palazzo delle Esposizioni.

Над этим индустриальным полотном мастер работал шесть лет. Художник неоднократно менял пропорции, добиваясь максимальной глубины изображенного пространства. После долгих поисков Нисский поместил желтый солнечный диск в смысловой центр композиции, в котором сходятся основные линии полотна.

Триптих "Подмосковная ночь", "Коломенское", "Аэродром", 1961

Фото: Институт русского реалистического искусства

На первый взгляд, три картины никак не связаны между собой. Однако на Всесоюзной выставке 1961 года Нисский сам презентовал эти картины как триптих. Сотрудники ИРРИ собрали и вывесили полотна в том виде, в каком это делал художник.

"Подмосковная ночь" и "Коломенское" стоят несколько особняком в творчестве Нисского, не любившего изображать классические идиллические пейзажи. Но если приглядеться, можно увидеть, что на каждой части триптиха есть самолет или след от самолета.

"Вспомните поэтические, проникновенные пейзажи Левитана, его тихие заводи, омуты, аллеи, опушки – красиво. Но это история, это вчерашний день, это прошлый век. Невозможно себе представить, чтобы в пейзаже Левитана приземлился наш гигант Ту-104. Там другой дух, другое настроение, другая эпоха", – писал художник.

"Колхоз "Загорье", 1960

Фото: Институт русского реалистического искусства

Высокая картина вертикального формата. На полотне Нисский мастерски разложил все этапы и пути развития отношений между жителями колхоза. На переднем плане о чем-то беседуют бабушки, в верхней части кто-то кашеварит в избушке, дальше дети вышли на прогулку с гусями. Так в пределах одного полотна художник изобразил сложную структуру колхозной жизни.

Картина, вероятно, написана под влиянием живописи Северного Возрождения, которую высоко ценил Нисский. Схожим образом писал многоуровневые сюжеты и его соратник по Обществу станковистов Сергей Лучишкин.

Александр Дейнека, "Бомбовоз", 1932; Георгий Нисский "Прыжок с парашютом", 1935

Александр Дейнека, "Бомбовоз", 1932

Помимо картин Нисского на выставке "Горизонт" представлены работы его наставников и последователей. Среди наставников нельзя не отметить Александра Дейнеку, который руководил Обществом станковистов. Работа "Бомбовоз" вывешена рядом с картиной Нисского "Прыжок с парашютом". Оба художника вдохновлялись техническим прогрессом и интересовались всем новым.

Георгий Нисский "Прыжок с парашютом", 1935

"Встретил и полюбил Дейнеку. Понятно почему. У меня были здоровые и быстрые ноги, крепкие бицепсы. Я был здоров и молод, во мне рос новый человек. А на его рисунках я впервые увидел новую жизнь, обстановку и тех людей, с которыми я вчера встречался в цехах, на улице, на спортивном поле", – вспоминал Нисский в автобиографии.

"Площадь Пушкина", 1967

Фото: Институт русского реалистического искусства

В поздние годы жизни художник испытывал проблемы со здоровьем и почти не творил. Одна из самых последних работ мастера изображает вид на Пушкинскую площадь. В архивах ВГТРК нашли видео, на котором Нисский пишет эту картину, и оно войдет в документальный фильм о жизни и творчестве художника.

Выставка "Нисский. Горизонт" начала работу 14 сентября и будет открыта для посещения до 27 января. В экспозиции собраны работы художника и документальные материалы из 23 коллекций. Многие материалы демонстрируются впервые.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать