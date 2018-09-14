"Нисский. Горизонт": шесть шедевров с выставки самого дорогого советского реалиста

В Институте русского реалистического искусства открылась выставка "Горизонт", посвященная советскому живописцу Георгию Нисскому, его наставникам и последователям. Редакция портала Москва 24 и арт-директор ИРРИ Надежда Степанова выбрали самые интересные экспонаты.

"Над снегами", 1964

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Одна из самых дорогих работ в собрании ИРРИ. Музей купил полотно в 2014 году, тогда же и зародилась идея подготовки выставки. На картине изображен первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. Современное стремительное судно противопоставлено повозке, запряженной лошадью, и деревенской церкви, они символизируют прошлое.

"Над снегами" относится к зрелому периоду творчества Нисского, когда художник вернулся к авангардным поискам ВХУТЕМАС. Картина установила рекорд на аукционе Sotheby's и считается самым дорогим произведением живописи советского реализма.

"В пути", 1964

Фото: Институт русского реалистического искусства

Картина с паровозом, отправляющимся с вокзала, стала обложкой выставки "Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем", которую ИРРИ проводил в римском Palazzo delle Esposizioni.

Над этим индустриальным полотном мастер работал шесть лет. Художник неоднократно менял пропорции, добиваясь максимальной глубины изображенного пространства. После долгих поисков Нисский поместил желтый солнечный диск в смысловой центр композиции, в котором сходятся основные линии полотна.

Триптих "Подмосковная ночь", "Коломенское", "Аэродром", 1961

Фото: Институт русского реалистического искусства

На первый взгляд, три картины никак не связаны между собой. Однако на Всесоюзной выставке 1961 года Нисский сам презентовал эти картины как триптих. Сотрудники ИРРИ собрали и вывесили полотна в том виде, в каком это делал художник.

"Подмосковная ночь" и "Коломенское" стоят несколько особняком в творчестве Нисского, не любившего изображать классические идиллические пейзажи. Но если приглядеться, можно увидеть, что на каждой части триптиха есть самолет или след от самолета.

"Вспомните поэтические, проникновенные пейзажи Левитана, его тихие заводи, омуты, аллеи, опушки – красиво. Но это история, это вчерашний день, это прошлый век. Невозможно себе представить, чтобы в пейзаже Левитана приземлился наш гигант Ту-104. Там другой дух, другое настроение, другая эпоха", – писал художник.

"Колхоз "Загорье", 1960

Фото: Институт русского реалистического искусства

Высокая картина вертикального формата. На полотне Нисский мастерски разложил все этапы и пути развития отношений между жителями колхоза. На переднем плане о чем-то беседуют бабушки, в верхней части кто-то кашеварит в избушке, дальше дети вышли на прогулку с гусями. Так в пределах одного полотна художник изобразил сложную структуру колхозной жизни.

Картина, вероятно, написана под влиянием живописи Северного Возрождения, которую высоко ценил Нисский. Схожим образом писал многоуровневые сюжеты и его соратник по Обществу станковистов Сергей Лучишкин.

Александр Дейнека, "Бомбовоз", 1932; Георгий Нисский "Прыжок с парашютом", 1935

Александр Дейнека, "Бомбовоз", 1932

Помимо картин Нисского на выставке "Горизонт" представлены работы его наставников и последователей. Среди наставников нельзя не отметить Александра Дейнеку, который руководил Обществом станковистов. Работа "Бомбовоз" вывешена рядом с картиной Нисского "Прыжок с парашютом". Оба художника вдохновлялись техническим прогрессом и интересовались всем новым.

Георгий Нисский "Прыжок с парашютом", 1935

"Встретил и полюбил Дейнеку. Понятно почему. У меня были здоровые и быстрые ноги, крепкие бицепсы. Я был здоров и молод, во мне рос новый человек. А на его рисунках я впервые увидел новую жизнь, обстановку и тех людей, с которыми я вчера встречался в цехах, на улице, на спортивном поле", – вспоминал Нисский в автобиографии.

"Площадь Пушкина", 1967

Фото: Институт русского реалистического искусства

В поздние годы жизни художник испытывал проблемы со здоровьем и почти не творил. Одна из самых последних работ мастера изображает вид на Пушкинскую площадь. В архивах ВГТРК нашли видео, на котором Нисский пишет эту картину, и оно войдет в документальный фильм о жизни и творчестве художника.

Выставка "Нисский. Горизонт" начала работу 14 сентября и будет открыта для посещения до 27 января. В экспозиции собраны работы художника и документальные материалы из 23 коллекций. Многие материалы демонстрируются впервые.