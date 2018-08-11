Стекло в пуантах и "балеруны". Главные мифы о балете

Вне всяких сомнений, балет – главный вид искусства, представляющий нашу страну на международном уровне. И вместе с тем живущий по своим законам мир балета скрыт от глаз посторонних. Благодаря этому и появляется множество связанных с ним легенд.

Наша редакция собрала самые распространенные стереотипы и попросила Игоря Цвирко, премьера Венгерского оперного театра и бывшего ведущего солиста Большого театра, прокомментировать их. О сбитых в кровь ногах, осколках стекла в пуантах и клакерах – в материале портала Москва 24.

Фото: личный архив

"Женщина, занимающаяся балетом, – балерина, а мужчина – балерун"

Нет, конечно. Слова "балерун" вообще не существует. Мужчина, занимающийся балетом, – это либо артист балета, либо танцовщик, либо (как больше всего нравится мне) – актер. Но мой сын придумал новое название – "балерин". Он говорит, раз мама – балерина, папа должен быть балерин. Меня веселит это слово, и потом, как мне сказали, на испанском языке "балерин" и значит как раз артист балета.

"Артисты балета и балерины вынуждены пожизненно сидеть на диете, питаясь водой и салатом"

Это в корне неверно, и если вы спросите балерин, то они в принципе едят все – в рационе у них есть и мясо, и шоколад, и пирожные. В Большом театре есть своя пекарня и пирожковый цех, где делают очень вкусные пирожки с вишней, с яблоком и корицей – их многие тоже очень любят. После премьер мы можем позволить себе и шампанское, и бокал вина, так что никаких ограничений нет, потому что физическая нагрузка все компенсирует. В общем и целом, каждый следит за своим внутренним состоянием сам.

"Настоящий мужик в балет не пойдет, там работают одни гомосексуалисты"

Это на самом деле очень стереотипное мышление. В нашей профессии действительно очень много людей нетрадиционной ориентации, но в большей степени это характерно, наверное, все-таки для западных коллективов. В российских же коллективах это не приветствуется. Я бы сказал, что танцоры в наших труппах – это мужчины, которые занимаются искусством под названием балет. Не знаю, что думают другие, но я горжусь тем, что являюсь представителем традиционной ориентации в этом виде искусства.

Фото: личный архив

"Артисты балета уходят на пенсию в 40 лет, а балерины предпочитают не рожать, ведь это может разрушить их карьеру"

Насчет того, что балерины предпочитают не рожать, – у каждого в жизни происходит по-разному. Кто-то рано находит своего принца, человека, с которым хочет провести остаток времени, которое нам отведено на этой планете. Поэтому есть балерины, которые рожают в 18 лет, а есть и те, которые рожают в 36 или даже в 47 лет, так что здесь нет каких-то правил. Яркий пример – Диана Вишнева. Она сначала сделала потрясающую карьеру, а не так давно родила сына Рудольфа. В любом случае, никакая карьера и никакой балет не могут сравниться с тем ощущением, когда у тебя появляется ребенок.

Что касается пенсии, то если тело позволяет, до 40 еще можно протянуть. Такие артисты, как Светлана Захарова, Роберто Болле, Ульяна Лопаткина, – это люди уникальных возможностей и данных, поэтому, возможно, им чуть легче сохранять себя в должной для балета форме, чтобы продолжать танцевать на рубеже этого возраста. Зачастую срок балетного артиста – это 18 лет для кордебалета и 15 лет для солиста. По истечении 15 лет стажа ты можешь получить пенсионное удостоверение, но при этом продолжаешь работать, пока ты нужен театру и руководителю.

"Мир балета настолько закрытый, что балерины и артисты балета предпочитают создавать семьи исключительно в своей среде"

Это, скорее, связано не с тем, что люди закрытые, а с тем, что мы не обладаем достаточным количеством свободного времени, чтобы посещать какие-то места. Наша работа интенсивная и занимает все время, а когда у тебя всего один выходной в неделю, ты предпочитаешь лежать дома.

Иногда человек со стороны, который живет обычной жизнью, не понимает, ради чего мы жертвуем своим временем, эмоциями, не понимает нашей веры в то, что мы делаем, так что порой люди из балета сталкиваются с определенными сложностями. Поэтому, если случается так, что люди находят близких по духу в нашей сфере, зачастую это очень сильный и крепкий брак.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

"У артистов балета не бывает выходных и отпусков. Чтобы не потерять форму, они должны заниматься каждый день"

Выходные у нас есть, в труппах это один день. В Большом – понедельник, в Театре Станиславского – вторник. В труппах западного образца – либо так же один, либо два дня выходных. Оплачиваемый отпуск – 56 дней, но зачастую в этот период организуются гастроли, так что получается дополнительная работа.

Даже когда у нас отпуск, люди могут недельку поваляться, но потом начинают уже разминаться, так что зачастую артисты и в отпуске что-то делают – тянут шпагат, качают пресс, кто-то бегает по утрам... В любом случае, занимаются физическими нагрузками, потому что когда ты на протяжении 11 месяцев работаешь, то не можешь уже взять и лежать баклажаном на лежаке – иначе с началом сезона будет тяжело.

"Мир балета жесток. Чтобы устранить конкурентов и конкуренток, в ход идут самые жестокие способы, вплоть до подсыпанного в пуанты битого стекла"

Мир балета действительно жесток, но при этом имеет и свои приятные моменты. Конечно, не каждый может справиться с той, скорее даже психологической, нежели физической, нагрузкой. Но чтобы доходило до того, что люди сыпали стекло или портили костюмы... Я слышал о подобном, но сам не сталкивался, лично на своем опыте мне тяжело сказать. Я человек добрый, и у меня никогда не было в мыслях сделать что-то плохое для артистов. Наоборот, если только поддержать, потому что каждый, кто готовит спектакль или танцует, прекрасно понимает, что человек готовится, настраивается и вкладывает душу в свое дело.

Скорее подобные вещи можно увидеть в кино для усиления драматического эффекта и чувства конкуренции. Но в целом, можно сравнить со спортом: если спортсмен готовится к Олимпиаде на протяжении четырех лет, а дальше участвует в ней, для артиста "подготовка к Олимпиаде" заканчивается с окончанием училища, а сама она длится до того момента, пока ты не покидаешь балет.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

"Впрочем, в балете не обязательно и битое стекло, ведь все, кто занимаются этим искусством, сбивают ноги в кровь"

Мужчины – нет, а балерины – да, потому что они танцуют в пуантах. Кстати, это еще одно распространенное заблуждение: все думают, что мужчины танцуют в пуантах, но это не так. В пуантах мы танцуем, только если того требует роль, как в балете Алексея Ратманского "Светлый ручей". Балерины действительно стирают пальцы в кровь: такое случается, так как из-за постоянного интенсивного трения возникают мозоли, которые потом лопаются – в общем, все, как это бывает у обычных людей. Просто у балерин это случается чаще.

"В каждом музыкальном театре есть люди, лично знакомые всем артистам: именно они особенно рьяно кричат "браво" после каждого спектакля и получают за это бесплатные билеты. Артисты уважают и боятся их, так как от этих людей может зависеть не только их успех, но и полный провал"

Такие люди действительно существуют, называют их "клакеры". Это люди, которые гораздо громче, чем обычные посетители, хлопают и кричат "браво". Зачастую они перегибают палку и делают это слишком нарочито, так, что это начинает раздражать не только зрителей, но и самих артистов. Но я бы не сказал, что артисты их боятся: я считаю, что в любом случае, на что ты натанцевал, то тебе и нахлопают.

Лиза Минаева