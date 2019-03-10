Саша Галицкий: бывает ли у стариков секс и как победить в споре с родителями

В своих книгах Саша Галицкий учит почти невозможному – как общаться с пожилыми родителями и не сходить с ума, как стареть самому и не становиться таким же, а заодно не бояться возраста и неизбежных изменений. Художник, дизайнер Галицкий много лет работает в израильских домах престарелых – ведет кружки резьбы по дереву, его советы проверены опытом. Публикуем фрагменты из книги "Мама, не горюй!", выпущенной издательством "Захаров".

Фото: предоставлено автором

Почему нам так трудно общаться с пожилыми родителями?

Я вам вот что скажу – мне проще, чем вам. Да, я общаюсь со стариками каждый день по восемь часов. Вы, наверное, нет.

Да, у меня их десятки. А у вас – в лучшем случае двое.

Но! И это огромное НО.

Тех стариков, с которыми я общаюсь, я никогда не видел другими. Я познакомился с ними, когда они уже были стариками. Я не помню их молодыми.

Замечали ли вы когда-нибудь, что ни одни старики не раздражают нас так сильно, как наши собственные?

Это потому, что все старики – это просто старики.

А наши – это постаревшие родители, которых мы помним другими, молодыми и полными сил и которые еще относительно недавно исполняли в нашей жизни совсем иную роль.

Мы не готовы разрешить им одряхлеть, поглупеть и впасть в детство.

Мы хотим ими гордиться. И потому пытаемся заставить их заниматься спортом, правильно питаться, больше гулять, развить память и осознать всю глубину ошибочности своих устаревших взглядов на жизнь, чтобы дать нам возможность писать в "Фeйсбуке" посты об их удивительных успехах.

Ежедневно и ежечасно мы всеми силами пытаемся не дать им постареть. И тратим на это безнадежное дело огромное количество энергии и сил.

Глупостей не говорить. Одеваться ярче. Пользоваться интернетом. Не сидеть дома.

Мама самая красивая. Папа самый сильный.

Основная причина абсолютного большинства наших конфликтов и ссор с пожилыми родителями заключается в том, что мы не готовы принять то, что делает с ними время. Время их портит. Мы ссоримся с ними, пытаясь их "починить".

Но старость – болезнь необратимая.

Есть только один способ улучшить наши отношения с ними. Один-единственный способ сделать эти отношения легкими и простыми.

Этот способ заключается в том, чтобы понять и принять, что лучше эти отношения уже не будут никогда. И легкими и простыми тоже никогда не будут.

Нужно найти в себе силы, чтобы дать старикам возможность быть такими, какие они есть. Уважать их детский выбор. Выполнять глупые просьбы. Не относиться серьезно к их идеям. Соглашаться на странные требования. Не спорить с ними, когда они говорят абсолютную и очевидную чепуху. Потому что – зачем? Какой смысл?

Наша задача ведь не в том, чтобы мы могли ими гордиться, а в том, чтобы сделать оставшееся им время максимально комфортным и приятным.

Это очень разные задачи.



Фото: предоставлено автором

Как доставить старикам удовольствие?

Вот скажите, вы довольных стариков часто встречаете? Да их вообще в природе почти нет.

Каждую пятницу в коридоре дома престарелых я встречаю Элиягу. Сейчас ему почти 101 год.

– Как дела, Элиягу?

– Очень плохо! Все болит и скучно!

Элиягу за свои сто лет успел и в Варшавском университете поучиться, и от фашистов побегать по Европе, и подиректорствовать в доме беспризорных польских детей в сороковые, и стать известным ученым-микробиологом в шестидесятые.

Его жизнь была полна впечатлений. А сейчас?

Людям для удовольствия обязательно нужны новые впечатления. А старикам их не хватает. "Все болит и скучно".

Один мой знакомый никак не мог угадать с подарком пожилой маме на день рождения. Все, что он ни пробовал, не вызывало у мамы почти никакой реакции. Сережки золотые дорогущие. Прекрасный кашемировый свитер. День в спа. Все это было перепробовано и не принесло желаемого результата. Мама вежливо благодарила, но никакой радости от подарка явно не испытывала.

Пока как-то однажды обстоятельства не сложились так, что на день рождения мамы мой знакомый оказался в отпуске с друзьями. О подарке маме он заранее не побеспокоился и очень переживал по этому поводу.

И в конце концов он поступил так. Пригласил друзей на ужин в ресторан в порту, у моря. Подключил маму по скайпу, с видео. И каждый из гостей по очереди пообщался с ней, сказал какие-то хорошие слова. Это продолжалось больше часа.

Эффект был потрясающий! Мама была в восторге – таком, какой ни спа, ни сережки, ни свитер у нее и близко не вызвали.

Другие мои знакомые как-то решили по-настоящему отпраздновать день рождения бабушки, которой исполнялось семьдесят шесть.

Купили ей в подарок прекрасный смартфон. Но прежде чем его вручить, попросили бабушку тоже внести свой вклад в намеченное торжество и приготовить несколько особенно любимых всей семьей блюд. Готовить нужно было долго и серьезно. Весь день бабушка провела на кухне, помогали ей, конечно, все – и внуки, и дети.

Вечером, когда пришли гости, бабушке вручили ее подарок – смартфон… который не вызвал у нее абсолютно никакой реакции.

Но когда год спустя, перед следующим днем рождения, мои знакомые спросили у бабушки, чего бы ей хотелось на этот раз, выяснилось, что единственное, о чем она мечтает, это снова провести целый день на кухне вместе со всей семьей, за общей готовкой, как в прошлом году.

Старики ценят все, что отвлекает их от собственного не самого веселого состояния. И потому используют абсолютно любую имеющуюся у них возможность переключить внимание со своего внутреннего мира на внешний.

Вы никогда не задумывались над тем, почему старушки вечно сидят на скамейке и смотрят на прохожих? Или почему пожилые люди всегда так сильно интересуются чужими делами? Или почему туризм так популярен у тех, кому за 70?

Ну, вот теперь вы знаете.



Фото: предоставлено автором

Четыре правила, которые сделают вас неуязвимыми в общении с пожилыми родителями

Знаете, при всей любви к собственным родителям, при всей бесконечной благодарности им за то, что

они нас когда-то родили, вырастили и воспитали, есть предел. Есть граница возможности и человеческого терпения. Ведь в сущности их невероятно трудно выдержать. Повторяю – при всей любви и уважении.

Так вот, для того, чтобы не переступить этот рубеж самообладания и не потерять присутствие духа и выдержку, я выработал для себя четыре основных, самых главных правила общения со стариками.

Правило первое. "Модернизации не подлежат"

Тюнинг бесполезен. Никогда не пытайтесь "улучшить" стариков. Не пытайтесь переубедить их, заставить их изменить свои взгляды, уговорить вести здоровый образ жизни или просто поменять привычки. Даже если эти привычки вас сильно раздражают.

Правило второе. "Космические камни"

Для общения с пожилыми людьми необходимо вырастить внутри себя такую циничную чешую, которая позволит нам минимизировать наши личные потери, сэкономит силы и сохранит нам здоровье и силы. Если мы хотим обладать возможностью помогать старикам, надо обязательно

научиться держать дистанцию.

С чем это сравнить? Ну, возьмем, к примеру, ученого. Скажем, он исследует какие-нибудь космические камни. При всей любви к природе он же не дурак складывать эти камушки в спичечные коробки и класть их себе на ночь под подушку, чтобы по ночам доставать их, разглядывать и мечтать о других мирах. Он – профессионал. Он работает в специальном костюме и в специальных перчатках, а эти чудесные камни находятся в специальной герметически закрытой стеклянной колбе. И никаких. Иначе нельзя. Вот так и в общении со стариками.

Если мы хотим оставаться нужными своим близким, важно не пораниться о них самому. Не бойтесь поверхностного, неглубокого общения. Старайтесь по мере возможности избегать тем, которые для вас болезненны или просто эмоционально сложны. А если уж такая тема возникает, не включайтесь на полную, сохраняйте дистанцию. И самое главное, ни в коем случае не пытайтесь отстаивать свою точку зрения, если она по каким-то причинам отвергается родителями. Не согласны с вами – и слава богу. Не вопрос. Проехали. Меняем тему. Next.

Но если уж подставились и все-таки случайно поранились, ни в коем случае этого не показывайте. И не демонстрируйте обиды. Иначе съедят с потрохами. Тут действует (не поверите!) какое-то древнее, первобытное чувство запаха крови. Как только в споре с вами родитель почувствует, что его слова достигают своей цели, агрессия с его стороны усилится. Почему? Не знаю. Закон.

Правило третье. "Бумеранг"

Ну, это такая игра. Правила простые. Надо "принимать" отрицательную энергию, направленную на нас в виде незаслуженных обид, бессмысленных нравоучений и прочих неприятностей и огорчений, быстренько менять знак минус этой энергии на плюс и возвращать ее обратно уже в виде энергии положительной. Звучит сложнее, чем сделать. Объясняю. Допустим, старики нас вызывают на скандал. В этот момент просто необходимо увидеть в своем старом сопернике не хитроумного оппонента, сильного противника и агрессивного соперника, а старого, немощного, больного и беспомощного человека. В принципе, как раз того, кем он на самом-то деле и является. Конечно, не ответить на агрессию родителей трудно. Почти невозможно. Но трудно (внимание!) только первые

полсекунды. И если в эти полсекунды удержаться от справедливого гнева и, наоборот (бумеранг!), ответить энергией положительной, то начиная уже со второй полсекунды нам становится намного легче. Легче потому, что не поддались.

И четвертое правило

Это даже не правило, а такая заповедь или даже превышающий все три предыдущих правила закон. Смеющийся старик неопасен. С помощью шутки – любой, даже не самой удачной – можно разрядить почти любую опасную ситуацию, возникающую в общении с пожилым человеком. Это самый секретный боевой прием. Джиу-джитсу.

Смешные истории и анекдоты я держу всегда наготове как самую главную магическую силу.



Фото: предоставлено автором

Бывает ли у стариков секс

Уж как кому повезет.

Например, один мой 90-летний знакомый из своего жизненного опыта отвел мне половой жизни до

65 лет, но зато другой, 88-летний, на вопрос "М-м-м?" удовлетворенно кивнул.

– Сорок лет – это такой возраст… Еще полно всяких глупостей в голове, – рассказывает Мирьям (98) о своей внучке. Причем в контексте нашего разговора не остается никаких сомнений, какие именно "глупости" она имеет в виду.

– Мирьям, – спрашиваю осторожно, – а в каком возрасте глупости в голове проходят?

– А вот этого, Саша, я тебе никогда не скажу!

И что вы думаете?! Ведь умерла, но так и не сказала. Но вообще-то я и сам знаю.

Я лично был знаком с женщиной 80 с лишним лет, которой посчастливилось однажды на досуге вместе с сердечным другом сломать диван. Потом внук приходил диван чинить. И ничего. Как ни в чем, простите, и не бывало. Старая борозда коня не испортит.

Короче, секс у стариков однозначно бывает. Похож он на то, что вы представляете себе в своих головах или нет, – это уже другой вопрос, на который я отвечать здесь не буду. Думайте, что хотите. Окружающий мир пока еще устроен так, что гораздо привычнее представить себе пойманную на горячем Лолиту, чем пожилого, да еще и близкого человека.

Как победить в споре с родителями?

А никак. Победить можно только одним способом – не спорить. С пожилыми родителями бессмысленно спорить и бессмысленно ссориться. Просто потому, что это неэффективно. А как быть?

Знаете, решения очень сложных проблем часто бывают очень простыми. Но они просто не приходят в голову вовремя. Я вам подскажу выход. Если назревает ссора, попробуйте научиться занимать мысли родителей чем-нибудь другим, отличным от того, что вызвало конфликт. Это очень важно. Одно из самых необходимых качеств для безопасного общения с пожилыми – умение вовремя и незаметно переводить беседу с опасных тем на безопасные. При этом ничего не доказывая, не заостряя внимание и не "наступая" ни в коем случае на обостренное чувство их собственного достоинства.

Короче, успехов вам.