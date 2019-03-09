Экскурсия по реке Сетунь

В современной Москве к воде относятся довольно трепетно. Из Москвы-реки собираются сделать полноценную пассажирскую магистраль, "стягивающую" город. В прошлом году первые прогулочные трамваи прошли по неширокой Яузе. Сталинские набережные сохраняют высокий статус: жилье с видом на реку в районе условной "Фрунзенской" или "Киевской" стоит достаточно дорого. А с 2010-х годов снабжают новыми смыслами берега реки в районе Парка Горького, "Зарядья", Болотной и Крымской набережных.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Исторический урбанист, автор канала "Архитектурные излишества", научный сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов рассказывает все самое интересное об одном из "драгоценных камней" столицы – Сетуни.

Москва, конечно, не будет спорить с Петербургом и его многочисленными каналами. Но любая открытая водная поверхность добавляет городу прелести, а местности – капитализации, в том числе социальной. И будет крайне недальновидно не изучить валяющийся под ногами драгоценный камень – Сетунь.

Места здесь не очень освоенные, но благословенные и древние. Еще историк Иван Забелин обратил внимание на следы археологических поселений вдоль реки, курганы вятичей. В средние века здесь находилась резиденция митрополита Киприана. Именно на Сетуни Иосиф Сталин выстроил знаменитую "ближнюю дачу".

Речка-невеличка, а масштаб – государственный, достопримечательностей – на восемь часов экскурсии. Сетунь пробегает в том числе и через поселок Переделкино, писательскую мекку ближнего Подмосковья.

К сожалению, берега Сетуни, хотя и обустроены в некоторых частях, часто прерываются автомагистралями, промзонами, странными шиномонтажками, остатками заводских помещений. Создание полноценного пешеходного маршрута позволит Москве заново открыть огромный том своей истории.

База каскадеров "Сетуньский стан". Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сторожевая башня и "круглый дом"

Река начинается недалеко от станции окружной дороги Потылиха. Здесь, в районе улицы Косыгина, еще можно встретить остатки старого деревянного моста, больше подходящего пейзажу 1950-х годов, когда вокруг МГУ практически ничего не было. Дальше зрителя ждет городок каскадеров – иногда его называют "Сетуньский стан", в зависимости от сезона здесь можно встретить редкие экземпляры автомобилей, мотоциклов и даже бронетехники. "Стан" огорожен частоколом с высокой сторожевой башней, что только добавляет оригинальности месту – многолюдная Москва здесь не воспринимается совершенно.

Пара шагов – и Сетунь становится более благоустроенной: детские площадки, дорожки, места для барбекю. На горизонте – первое в столице благоустроенное поле для гольфа и редкий памятник XVII века, церковь в Троице-Голенищеве. В районе улицы Довженко внимательно рассматриваем "круглый дом" – одно из двух воплощенных в 1970-е годы олимпийских колец Москвы. Поражаясь гигантомании брежневского периода, вновь ныряем в прибрежные заросли... и натыкаемся на мост постройки 1912 года. Он служил магистралью Старой Рублевской дороги, сохранил детали в стиле модерн и сейчас используется как пешеходный. Не устали? Рядом – недавно открытая станция метро "Минская".

Круглый дом на улице Довженко. Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Дача Сталина

В довольно густом лесу чуть дальше – ровная площадка, Сетуньское поле. Раньше здесь довольно часто можно было встретить авиамоделистов. Маршрут немного отклоняется в сторону "Славянского бульвара" – территория дачи Сталина по-прежнему закрыта для посещения и курируется Федеральной службой охраны.

Раньше в этом районе Сетунь сопровождали населенные пункты Волынское и Давыдково. Перед войной у жителей Давыдкова появился "важный сосед" – Иосиф Сталин, с другой стороны подступало многолюдное Кунцево. Пасторальной деревенской жизни пришел конец. Но деревня не сдавалась, она даже на послевоенных картах выглядит внушительно.

На плане 1952 года мы найдем улицы Нижнюю, Театральную, Ленина, Среднюю, Верхнюю, Полевую, Школьную и Московскую. Деревня лежала в живописной излучине Сетуни. Улица Ленина, крайняя к западу, начиналась примерно у современной церкви Смоленской иконы Божией Матери. Самая восточная улица, Школьная, лежала примерно у пересечения Давыдковской улицы и Славянского бульвара. Деревня, расформированная к рубежу 1950-1960-х годов, ждала застройки типовыми домами, повторяя столь знакомую московскую историю. В одном журнале писали в 1967 году про домики деревень старой Москвы: "Коль скоро вы хотите глянуть на последние избы последней из них – торопитесь в Давыдково". Там, как утверждалось, еще стоял десяток...

В районе Кременчугской улицы начинается экопарк с аккуратными дорожками, деревянными настилами и футбольным полем. Здесь гуляют жители соседних районов. Если вы зашли со стороны Очаково-Матвеевского, то грех не посмотреть на место, где река Раменка впадает в Сетунь, своими руками ощупать пулеметный колпак, оставшийся от линий обороны Москвы 1941 года, оценить высоту местных холмов.

У Аминьевского шоссе от Сетуни отходит речушка Навершка – в ее верховьях обустроен малоизвестный и немноголюдный парк. А возле камвольного объединения "Октябрь" сохранились сразу несколько домов, которые вполне могут претендовать на статус памятников. Одноэтажное здание № 5а по улице Петра Алексеева легко представить себе в старом Кунцеве. Его доски выкрашены в приятный зеленый цвет, сохранены веранды и чердачные помещения (по некоторым данным, дом возведен в 1927 году).

Ближняя дача Сталина. Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

Купеческие владения

Недалеко от него, в районе нынешнего стадиона "Текстильщик", находилась дача Софьи Сакс. Московская купчиха развила на берегу Сетуни бурную деятельность – в конце XIX века построила несколько ткацких корпусов, казармы для рабочих. На Сакс работали 600 человек, а на лето она приглашала к себе в гости девочек из московских приютов. Территория предприятия и стала, собственно, объединением "Октябрь". Здесь много памятников промышленной архитектуры, но деревянные, к сожалению, почти не сохранились. Два вполне крепких барака советского времени (стилистика "сталинского барокко") раньше стояли в районе улицы Петра Алексеева.

По крайней мере два деревянных дома оставило от себя старое Кунцево (так называемое Новое Кунцево). Для этого следует заглянуть в проезд Загорского: дом № 23 построил для себя банкир Адольф Юнкер. Здание возведено, видимо, не ранее 1910 года, когда появляются первые его фотографии. Юнкер отдыхал в Кунцеве с комфортом – развел фруктовый сад, добился устройства парадной лестницы и открытой веранды. Дачу строил не какой-нибудь второсортный архитектор, а сам Адольф Эрихсон. На рубеже XIX-XX веков он был одним из самых плодовитых мастеров московского модерна, переделал ресторан "Прага", возвел издательство "Русское слово", музей Щукина, массово строил доходные дома и предприятия. Для Эрихсона заказ на дачу был, скорее всего, не главным делом, а отдохновением от повседневных и более насущных забот. Для Юнкера трудные времена наступили уже в годы Первой мировой войны – немцев травили и преследовали, хотя многие из них жили в России десятилетиями и вполне "обрусели".

В советские годы дача была национализирована – в ней разместили Кунцевский волисполком. Согласно мемориальной доске, размещенной на фасаде, в доме несколько раз выступал Ленин. Видимо, имя Владимира Ильича и помогло дому бывшего "эксплуататора" дойти до нас в относительной сохранности.

Дача Юнкера последовательно вмещала и местный дом пионеров, и комитет комсомола, и даже краеведческий музей. Сейчас здесь находится факультет учебного заведения. Со стороны внутреннего двора дача заметно сдала, но ее парадный фасад все еще несет в себе черты буржуазной дачной жизни начала прошлого века. Хоть "Вишневый сад" в этих декорациях ставь! И судьба краеведческого музея не раз поднималась в местной прессе. Старое Кунцево настоятельно требует сохранения и преумножения.

Рядом, в доме № 10 по проезду Загорского, располагалась дача булочника Филиппова, приписываемая архитектору Митрофану Арсеньеву. Он возвел ее в 1890-е годы. Арсеньев относился к старому поколению русских архитекторов – он появился на свет в 1837 году, в основном творил в 1870-1880-е годы, дожил до эпохи доходных домов. Дача Юнкера и дача Филиппова отвечают на территории бывшего Кунцева за представительные и богатые особнячки.

Дача булочника Филиппова. Фото: yandex.ru/map

Козловский лес

Настоящее удивление ждет москвича на территории Козловского леса. Здесь, в ста метрах от Можайско-Рублевской развязки, сохранились старые сосны и не менее старые, атмосферные дачи. Ощущение поселков 1950-1960-х годов не покидает путника на каждом шагу. Параллельно оживленному Аминьевскому шоссе здесь идет Тюльпанная улица, раньше ее называли еще романтичнее – Почтово-Голубиная. А край местные жители называют Козловкой. Кем был тот Козлов, доподлинно неизвестно, но название бытует с 1920-х годов. Некоторые дома еще держатся, а некоторые сгорели, оставив только фундаменты.

Еще в 1970-е годы тут сохранялись водопроводные колонки. Старожилы вспоминают, что у крутого обрыва Сетуни не все имели возможность провести воду, поэтому таскали воду из уличной колонки. Стирали белье в тазах на улице. Зато летом у всех были свои фруктовые сады, огородики, картофельные делянки. Часть домов, принадлежавших местному ДЕЗу, снесли в 1970-е годы, но частные владения не тронули. Многие из кунцевских обывателей начинают биографию своих домов с 1928 года. Улица Козлова (Тюльпанная) раньше резко обрывалась у Сетуни (там рос исполинский дуб, под которым любили крепко выпивать рабочие Кунцевского механического завода).

Но то – дела давно минувших дней. Сейчас вполне живописный краеведческий маршрут – пройтись по Тюльпанной, наведаться в проезд Загорского, а потом неспешно добраться до улиц и переулков Петра Алексеева. Да, многоэтажные дома будут мешать реконструкции прошлой жизни, но на то нам и дано воображение, чтобы представить ушедший век.

В окрестностях Сетуни прячутся церкви и храмы (самый потрясающий – Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни), многочисленные мемориальные кладбища, остатки усадьбы Троекурово с церковью XVIII века и древних-древних парков. Стоит лишь протянуть вдоль реки полноценную "экологическую" или туристическую тропу, чтобы насладиться сюрпризами речки во всей полноте.

Павел Гнилорыбов