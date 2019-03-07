Другой формат: нестандартные экскурсии в Москве

Весной открывается экскурсионный сезон. Для тех, кому надоели прогулки по местам ﻿﻿"Мастера и Маргариты﻿﻿" и кто уже прошел по маршруту Гиляровского, рассказываем о самых необычных экскурсиях Москвы.

﻿﻿"Москва для влюбленных и мечтающих влюбиться﻿﻿"

Фото: портал Москва 24/ Владимир Яроцкий

Марта Агеева, сооснователь ﻿﻿"Экскурс-бюро № 1﻿﻿", автор экскурсии

"Экскурсия ﻿﻿"Москва для влюбленных﻿﻿" появилась в 2012 году. Изначально мы хотели привлечь парочки и думали, как разнообразить свидания. У нас очень много историй о любви сильного пола к женщинам: например, Виктора Гюго, Пушкина, Рахманинова. В названии есть приставка ﻿﻿"для мечтающих влюбиться﻿﻿", и она важна. Во время экскурсии мы останавливаемся возле памятника в форме сердца в саду ﻿﻿"Эрмитаж﻿﻿". Проходя сквозь него, нужно загадать желание ﻿﻿"любить и быть любимым(ой)﻿﻿". Практически все одинокие участницы делают так, а некоторые звонят нам потом и рассказывают, что вышли замуж или стали встречаться с кем-то.

На экскурсии мы рассказываем истории, которые нашли в книгах, причем выбираем самые яркие: например, как Рахманинов подшучивал над Шаляпиным, какие у него были отношения с женой, что такое ﻿﻿"донжуанский список﻿﻿" Пушкина. Также включаем практическую информацию: например, разбираем виды поцелуев и рассказываем про тайные языки флирта. Проходя мимо цветочной лавки, объясняем как дарить девушкам ﻿﻿"букет ее имени﻿﻿": например, разбираем имя Ксения по букам: ﻿﻿"к﻿﻿" – калла, ﻿﻿"с﻿﻿" – серпуха, ﻿﻿"н﻿﻿" – незабудки и все в том же духе. Чаще всего эту экскурсию заказывают на свидания, и, разумеется, пары – наши частые гости".

Экскурс бюро № 1

Продолжительность 2,5 часа

500 рублей

Расписание появится в конце марта

Прогулка по девятому кварталу Черемушек

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Денис Ромодин, автор экскурсии, старший научный сотрудник Музея Москвы

﻿﻿"Экскурсия рассказывает о том, как начиналась эра знаменитых хрущевок, почему вместо уютных домов появились однотипные панельные здания, а также объясняет, как получилось так, что топоним Черемушек распространился по всем районам нашей бескрайней страны. Начинается экскурсия на площади Хо Ши Мина (от памятника политическому деятелю), а дальше уходим вглубь девятого квартала. Экскурсия нерегулярная: она проходит всего один раз год, в мае-июне. Возможно, в этом году еще проведу ее с Музеем Москвы в рамках городского проекта ﻿﻿"Уличный лекторий﻿﻿"﻿﻿.

Проект ﻿﻿"Москва, которой нет﻿﻿"

Продолжительность 2,5 часа

Расписание и цена уточняются

﻿﻿"Марьина Роща – тайна района с нехорошей репутацией﻿"

Владимир Ващенко, москвовед, гид проекта ﻿﻿"Иди и смотри необычную Москву﻿﻿"

"Марьина Роща – один из самых малоизученных и при этом самых интересных районов Москвы. И дело не только в том, что здесь жили некоторые герои книг братьев Вайнеров (и фильма ﻿﻿"Место встречи изменить нельзя﻿﻿"). Во время экскурсии я рассказываю, что история Марьиной Рощи не ограничивается перипетиями, связанными со столичной преступностью. На самом деле, здесь в разное время любили гулять Пушкин, Гоголь и Достоевский. А мать автора ﻿﻿"Преступления и наказания﻿﻿" и вовсе была похоронена на кладбище в Марьиной роще. Моя задача – рассказать о людях, которые здесь жили: например, конструктор ракет Сергей Королев, артист Николай Рыбников, иллюзионист Игорь Кио, клоун Леонид Енгибаров. Также именно в Марьиной Роще некоторое время прятался от царской охранки Владимир Ленин. Правда, домик, где он скрывался, не сохранился. Зато есть школа, которую окончил нынешний глава МИД Сергей Лавров. Наконец, в этом районе была создана крупная еврейская община в Москве".



Проект ﻿﻿"Иди и смотри необычную Москву﻿﻿"

400 рублей

Следующая экскурсия в мае

Детективная экскурсия ﻿﻿"Преступление и наказание по-московски﻿﻿"

Кадр из фильма "Берегись автомобиля". Режиссер: Эльдар Рязанов; сценарий: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Производство: "Мосфильм"

Владимир Ващенко, москвовед, гид проекта ﻿﻿"Иди и смотри необычную Москву﻿﻿"

"Экскурсия о наиболее резонансных преступлениях, совершенных в Москве в самое разное время – от Средних веков до нашего времени. В названии нет прямой отсылки к творчеству Достоевского. Экскурсия и роман связаны лишь словами ﻿﻿"преступление и наказание﻿﻿". Хотя во время прогулки я также, как и Федор Михайлович, пытаюсь раскрыть природу желания некоторых людей нарушать закон и объясняю людям психологию некоторых известных преступников. Во время прогулки мы осматриваем несколько важных локаций: воровской притон XVII века и место, где в Средние века казнили людей. Завершается прогулка у Бутырского СИЗО: здесь в разное время сидели Феликс Дзержинский, Владимир Маяковский, банкир Владимир Гусинский, ряд диссидентов, артистов и много кто еще. К тому же, скоро этот изолятор обещают закрыть, так что это настоящая история, ﻿﻿"которая творится на наших глазах﻿﻿".



Проект ﻿﻿"Иди и смотри необычную Москву﻿﻿"

400 рублей

Следующая экскурсия в мае

Кооперативный поселок ﻿﻿"Сокол﻿﻿"

Фото: Полина Фигловска

Евгений Плисс, автор экскурсии, москвовед

"10 лет назад благодаря коллегам-краеведам начал водить экскурсии по хорошо знакомым местам, где жил и учился, в основном, по северо-западу Москвы. "Сокол" – одно из интереснейших мест Москвы, он есть в двух вариантах: район в целом и поселок, давший ему название. Многим непонятно, почему "дачный" поселок сохранился посреди современного города. А кто-то полагает, что в "поселке художников﻿﻿" действительно жили знаменитые русские художники. Но все и проще, и сложнее. Назвать улицы в их честь придумал Павел Павлинов, профессор Высших художественных мастерских и местный житель. А возник и выжил поселок благодаря совершенно невероятному сплетению событий, о которых я и рассказываю на прогулке. Поселок уникален. В его проектировании и строительстве приняли участие знаменитые архитекторы: Щусев, Колли, Кондаков, Дюрнбаум, Веснины, Марковников и другие. Они впервые воплотили здесь концепцию "движимого пространства". Благодаря комплексному озеленению, здесь даже свой микроклимат.

Но главное в поселке – люди. Это уникальный социальный эксперимент, реализовавший все принципы ﻿﻿"города-сада﻿﻿" и ответивший на вопрос: ﻿﻿"Что будет, если собрать вместе ﻿﻿"людей середины﻿﻿", не потерявших совесть, умеющих мыслить и работать руками. Эта экскурсия – не о деревянных домиках, безжалостно уничтожаемых новыми владельцами, а о людях, обществе и государстве. Хроника поселка, строившегося в 1920-е годы, чудом и волей жителей дожившего до нашего времени".

Проект ﻿﻿"Москва, которой нет﻿﻿"

Ближайшая экскурсия: 10 марта в 15:00

Продолжительность 2 часа

700 рублей