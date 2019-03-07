Другой формат: нестандартные экскурсии в Москве

Весной открывается экскурсионный сезон. Для тех, кому надоели прогулки по местам "Мастера и Маргариты" и кто уже прошел по маршруту Гиляровского, рассказываем о самых необычных экскурсиях Москвы.
"Москва для влюбленных и мечтающих влюбиться"
Марта Агеева, сооснователь "Экскурс-бюро № 1", автор экскурсии
"Экскурсия "Москва для влюбленных" появилась в 2012 году. Изначально мы хотели привлечь парочки и думали, как разнообразить свидания. У нас очень много историй о любви сильного пола к женщинам: например, Виктора Гюго, Пушкина, Рахманинова. В названии есть приставка "для мечтающих влюбиться", и она важна. Во время экскурсии мы останавливаемся возле памятника в форме сердца в саду "Эрмитаж". Проходя сквозь него, нужно загадать желание "любить и быть любимым(ой)". Практически все одинокие участницы делают так, а некоторые звонят нам потом и рассказывают, что вышли замуж или стали встречаться с кем-то.
На экскурсии мы рассказываем истории, которые нашли в книгах, причем выбираем самые яркие: например, как Рахманинов подшучивал над Шаляпиным, какие у него были отношения с женой, что такое "донжуанский список" Пушкина. Также включаем практическую информацию: например, разбираем виды поцелуев и рассказываем про тайные языки флирта. Проходя мимо цветочной лавки, объясняем как дарить девушкам "букет ее имени": например, разбираем имя Ксения по букам: "к" – калла, "с" – серпуха, "н" – незабудки и все в том же духе. Чаще всего эту экскурсию заказывают на свидания, и, разумеется, пары – наши частые гости".
Экскурс бюро № 1
Продолжительность 2,5 часа
500 рублей
Расписание появится в конце марта
Прогулка по девятому кварталу Черемушек
Денис Ромодин, автор экскурсии, старший научный сотрудник Музея Москвы
"Экскурсия рассказывает о том, как начиналась эра знаменитых хрущевок, почему вместо уютных домов появились однотипные панельные здания, а также объясняет, как получилось так, что топоним Черемушек распространился по всем районам нашей бескрайней страны. Начинается экскурсия на площади Хо Ши Мина (от памятника политическому деятелю), а дальше уходим вглубь девятого квартала. Экскурсия нерегулярная: она проходит всего один раз год, в мае-июне. Возможно, в этом году еще проведу ее с Музеем Москвы в рамках городского проекта "Уличный лекторий".
Проект "Москва, которой нет"
Продолжительность 2,5 часа
Расписание и цена уточняются
"Марьина Роща – тайна района с нехорошей репутацией"
Владимир Ващенко, москвовед, гид проекта "Иди и смотри необычную Москву"
"Марьина Роща – один из самых малоизученных и при этом самых интересных районов Москвы. И дело не только в том, что здесь жили некоторые герои книг братьев Вайнеров (и фильма "Место встречи изменить нельзя"). Во время экскурсии я рассказываю, что история Марьиной Рощи не ограничивается перипетиями, связанными со столичной преступностью. На самом деле, здесь в разное время любили гулять Пушкин, Гоголь и Достоевский. А мать автора "Преступления и наказания" и вовсе была похоронена на кладбище в Марьиной роще. Моя задача – рассказать о людях, которые здесь жили: например, конструктор ракет Сергей Королев, артист Николай Рыбников, иллюзионист Игорь Кио, клоун Леонид Енгибаров. Также именно в Марьиной Роще некоторое время прятался от царской охранки Владимир Ленин. Правда, домик, где он скрывался, не сохранился. Зато есть школа, которую окончил нынешний глава МИД Сергей Лавров. Наконец, в этом районе была создана крупная еврейская община в Москве".
Проект "Иди и смотри необычную Москву"
400 рублей
Следующая экскурсия в мае
Детективная экскурсия "Преступление и наказание по-московски"
Кадр из фильма "Берегись автомобиля". Режиссер: Эльдар Рязанов; сценарий: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Производство: "Мосфильм"
Владимир Ващенко, москвовед, гид проекта "Иди и смотри необычную Москву"
"Экскурсия о наиболее резонансных преступлениях, совершенных в Москве в самое разное время – от Средних веков до нашего времени. В названии нет прямой отсылки к творчеству Достоевского. Экскурсия и роман связаны лишь словами "преступление и наказание". Хотя во время прогулки я также, как и Федор Михайлович, пытаюсь раскрыть природу желания некоторых людей нарушать закон и объясняю людям психологию некоторых известных преступников. Во время прогулки мы осматриваем несколько важных локаций: воровской притон XVII века и место, где в Средние века казнили людей. Завершается прогулка у Бутырского СИЗО: здесь в разное время сидели Феликс Дзержинский, Владимир Маяковский, банкир Владимир Гусинский, ряд диссидентов, артистов и много кто еще. К тому же, скоро этот изолятор обещают закрыть, так что это настоящая история, "которая творится на наших глазах".
Проект "Иди и смотри необычную Москву"
400 рублей
Следующая экскурсия в мае
Кооперативный поселок "Сокол"
Евгений Плисс, автор экскурсии, москвовед
"10 лет назад благодаря коллегам-краеведам начал водить экскурсии по хорошо знакомым местам, где жил и учился, в основном, по северо-западу Москвы. "Сокол" – одно из интереснейших мест Москвы, он есть в двух вариантах: район в целом и поселок, давший ему название. Многим непонятно, почему "дачный" поселок сохранился посреди современного города. А кто-то полагает, что в "поселке художников" действительно жили знаменитые русские художники. Но все и проще, и сложнее. Назвать улицы в их честь придумал Павел Павлинов, профессор Высших художественных мастерских и местный житель. А возник и выжил поселок благодаря совершенно невероятному сплетению событий, о которых я и рассказываю на прогулке. Поселок уникален. В его проектировании и строительстве приняли участие знаменитые архитекторы: Щусев, Колли, Кондаков, Дюрнбаум, Веснины, Марковников и другие. Они впервые воплотили здесь концепцию "движимого пространства". Благодаря комплексному озеленению, здесь даже свой микроклимат.
Но главное в поселке – люди. Это уникальный социальный эксперимент, реализовавший все принципы "города-сада" и ответивший на вопрос: "Что будет, если собрать вместе "людей середины", не потерявших совесть, умеющих мыслить и работать руками. Эта экскурсия – не о деревянных домиках, безжалостно уничтожаемых новыми владельцами, а о людях, обществе и государстве. Хроника поселка, строившегося в 1920-е годы, чудом и волей жителей дожившего до нашего времени".
Проект "Москва, которой нет"
Ближайшая экскурсия: 10 марта в 15:00
Продолжительность 2 часа
700 рублей