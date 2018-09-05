Международный театральный фестиваль им. Чехова: уличная программа к Дню города

8 и 9 сентября Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова при поддержке правительства Москвы представит программу уличных театров.

Когда-то, теперь уже в далеком 2001 году, на Всемирной театральной олимпиаде Чеховский фестиваль впервые обратился к теме площадного театра, и созданная тогда двухнедельная программа буквально протрясла москвичей и гостей города. Зрительская аудитория исчислялась сотнями тысяч и даже миллионами посетителей.

И вот теперь Чеховский фестиваль вновь представляет театральные и музыкальные коллективы, способные и умеющие превратить городское пространство в территорию искусства. В нынешней программе – корифеи уличного театра, одни из самых знаменитых и значительных коллективов, известных на пяти континентах – "Фура дель Бауш" и "Ксаркса" из Испании, которые покажут свои спектакли в Лужниках 8 и 9 сентября в 20:00 и 21:00.

На Манежной площади вновь, как и 17 лет назад, зазвучат с высоты барабаны театра "Транс-Экспресс" (Франция), взмывающего ввысь на стреле огромного подъемного крана, а со сцены им ответят величественные барабаны тайваньского "Ю-Театра", бразильско-немецкой карнавальной группы "Фуриоза", грянут духовые российского оркестра "Пакава Ить" и французского женского духового оркестра "Танцующие музы". В этом двенадцатичасовом марафоне примут участие и виртуозы-эксцентрики "Поль Морокко и OLE!" (Великобритания – Испания), и обожаемые московской публикой танцовщики "Модерн Тэйбл" из Южной Кореи под руководством знаменитого хореографа Ким Чже Дока.

Чеховский фестиваль вновь выходит на улицу, чтобы познакомить российского зрителя с разными гранями сегодняшнего искусства мирового площадного театра.

Вход для зрителей свободный на все представления.

Полное расписание доступно по ссылке.

Что нас ждет

Театр "Фура дель Бауш" (Испания) на площадке между Большой и Малой спортивными аренами представит спектакль "Афродита и суд Париса". "Фура дель Бауш" – уличный театр, который входит в тройку самых знаменитых, ошеломляющих, невероятных уличных театров мира. Компания была основана в 1979 году, и с этих самых пор они заставляют удивляться и восхищаться зрителей всего мира. Их десятиметровые гиганты, управляемые подъемными кранами, прогуливались по центральным улицам и площадям большинства столиц мира и приветствовали зрителей на церемонии открытия олимпийских игр. Их удивительная человеческая сеть объединяла в небе сотни людей самых разных стран; их гигантский человек, клетками которого стали сами люди, приветствовал Миллениум.

В спектаклях "Фуры дель Бауш" участвуют не только артисты, художники, технологи, механизмы и пиротехника, важную роль в них всегда играет архитектура и сами зрители. Увидеть спектакль этого театра, значит – познакомиться с наивысшими достижениями уличного действа как особого вида искусства.

Также в Лужниках, на площадке перед Дворцом спорта "Россия" другой театр из Испании – "Ксаркса" – покажет спектакль "Огонь моря". "Ксаркса" – театральная компания, основанная в 1983 в Вилльяреале, – известна во всем мире. С момента своего создания театр играл свои яркие, огненные – и в буквальном, и в переносном смысле – спектакли на пяти континентах. Работы "Ксаркса" отличаются праздничностью, живописностью, насыщены красками и яркими огнями – "Ксаркса", следуя древней средиземноморской традиции, активно использует в своих представлениях огонь и пиротехнику.

На Манежной площади выступят семь коллективов. Спектакль "Меч мудрости" покажет Театр "Ю" из Тайваня, исповедующий философию объединения воедино Дао и Искусства. Актеры театра находятся в постоянном тренинге, совершенствуясь в игре на ударных инструментах, в медитации, тайчи, танце и актерской игре.

Также на Манежной можно будет увидеть "Транс-Экспресс" (Франция) – знаменитый уличный театр, основанный танцовщицей и хореографом Бриджит Бурден и скульптором Жилем Родом в 1982 году. С тех пор спектакли компании "Транс-экспресс" увидели зрители более 50 стран на всех пяти континентах.

"Модерн Тэйбл" (Южная Корея) – молодой, но уже известный театральный коллектив под руководством хореографа Ким Чже Дока покажет спектакль "Люди из стали". Труппа в основном работает в жанре современного танца, и в то же время ставит мюзиклы, традиционные корейские представления Пансори, спектакли в стиле рок и хип-хоп.

Шоу Поля Морокко и "ОЛЕ!" (Великобритания – Испания) европейская пресса называет одним из самых смешных, зрелищных и невероятных. Поль Морокко, руководитель и создатель группы, родился в Касабланке, вырос в Вирджинии в США, а проживает в Великобритании. Он настоящий мачо, виртуозно владеющий гитарой, с легкостью жонглирующий чем хотите и сражающий публику своим обаянием. Двое его партнеров – под стать руководителю. Вся троица неподражаема, страстна, импульсивна, элегантна и очень серьезна.

Зрители Манежной площади также увидят шоу "Фуриоза" (Бразилия –Германия) – яркое соединение бразильских ритмов, фантазии, восторга и упоения жизнью. Это энергия, выплескивающаяся через рампу и захватывающая всякого, кто оказался рядом.

Совместно выступят оркестры "Танцующие музы" (Франция) и "Пакава ить" (Россия). 20 "муз" с улиц Версаля и Парижа, вооруженные медными духовыми, что так странно смотрятся в сочетании с их легкомысленными платьями и другими атрибутами прелестных француженок, объединились в оркестр, чтобы заново взглянуть на знакомые мелодии джаза, блюза, рэпа и другую столь же популярную музыку. Под маской иронии и веселья скрываются высочайшего уровня профессионалы. Но они же "Музы", а потому все, что они делают, легко и вдохновенно. "Пакава ить" – московский оркестр духовых инструментов, восемь человек, виртуозно играющих на духовых, сочиняющих музыку, создающих незабываемые образы, взрывающих пространство необыкновенными звуками, мелодиями, говорящие на языке гармонии и композиции с людьми на улице и площади или в пространстве камерного зала.