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Происшествия

05 апреля 2016, 18:22

Браконьеры охотились на оленей в парке "Лосиный остров"

криминал Лосиный остров охота олени браконьеры

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Возбуждено уголовное дело по факту браконьерской охоты на двух пятнистых оленей в национальном парке "Лосиный остров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Факт охоты был установлен в ходе проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области. Ход и результаты расследования находятся на контроле в органах подмосковной прокуратуры.

В прошлом году инспекторы Госохотнадзора Московской области выявили более 500 нарушителей в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов. Наиболее частым нарушением является отсутствие разрешительных документов на право охоты. По итогам прошлого года было взыскано 487 штрафов по административным делам на общую сумму 545 тысяч рублей и удовлетворено четыре иска по уголовным делам на общую сумму 930 тысяч рублей.

Напомним, для борьбы с браконьерами в Подмосковье решили использовать дроны. Госохотнадзор Московской области в этом году получит три квадрокоптера для отслеживания незаконных охотников.

"Лосиный остров" – один из первых национальных парков в России, расположенный на территории Москвы и Московской области. Является особо охраняемой территорией. Охота на животных, обитающих в парке, запрещена.

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