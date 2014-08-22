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Культура

22 августа 2014, 19:30

Мексиканский тенор Роландо Виллазон даст единственный концерт в Москве

концерты опера Концертный зал имени П.И. Чайковского теноры

Роландо Виллазон. Фото: rolandovillazon.com

Мексиканский оперный певец Роландо Виллазон выступит в Москве в рамках европейского турне. Концерт пройдет 17 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Мексиканский тенор исполнит арии из опер французских композиторов Жоржа Бизе и Жюля Массне, итальянца Джузеппе Верди и других. Некоторые произведения Виллазон исполнит дуэтом с молодой оперной певицей из Южной Африки Пумезой Матшикизой. Аккомпанировать исполнителям будет симфонический оркестр "Русская филармония" под руководством дирижера Герасима Воронкова.

Роландо Виллазон родился в 1972 году в пригороде Мехико-Сити, столицы Мексики. С 11 лет он учился в Академии изящных искусств музыке, танцам и актерскому мастерству. Серьезные занятия вокалом начались, когда Роландо исполнилось 18. Виллазон выступал в Женевской, Берлинской и Венской операх, "Опере-Бастиль" в Париже и нью-йоркском "Метрополитене".

Выступление состоится 17 октября в 19.00. Стоимость билетов - от 10 тысяч рублей.

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