Москва онлайн покажет первый в России концерт для голограммы с оркестром

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

16 октября в культурно-выставочном пространстве "Центр искусств. Москва" состоится концерт для голограммы с оркестром №1. Это первое в России масштабное шоу, где объединятся высокое искусство балета, уникальные современные технологии и живой симфонический оркестр.

Первый симфонический оркестр под управлением дирижера и композитора Сергея Желудкова исполнит фрагменты из "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Карнавала животных" Камиля Сен-Санса и других произведений.На сцене выступят прима-балерин Большого театра – Ольги Смирновой и Екатерины Шипулиной. Все номера будут дополнены визуальными эффектами, открывающими новое видение классического балета.



Смотрите трансляцию 16 октября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.