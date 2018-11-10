Тургеневские девушки: кого любил и ненавидел великий классик

9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева – великого классика русской литературы. Его сложно представить без женской темы: Тургенева можно отнести к тому немногому числу писателей, которые уделяли особое внимание образу женщины. Правда, в его произведениях любовь почти всегда заканчивается не очень хорошо. Впрочем, и личная жизнь писателя складывалась непросто.

Редакция портала Москва 24 вспоминает самые яркие истории любви Ивана Тургенева.

Иван Тургенев. Портрет работы И. Е. Репина, 1874

Разбитое сердце

Впервые Тургенев влюбился в 15 лет. Юный писатель всерьез увлекся дочерью княгини Шаховской – поэтессой Екатериной, которой на тот момент было 19 лет. Имения их родителей в Подмосковье граничили, они часто обменивались визитами. Правда, девушкой увлекся и отец писателя, Сергей Николаевич. Молодая княжна ответила ему взаимностью и разбила сердце Тургеневу-младшему. В письмах к сыну мать будущего писателя Варвара Тургенева называла Шаховскую "поэткой" и "злодейкой". Но эти колкости так и не смогли заглушить боль от предательства первой любви. Этот эпизод жизни позже отразился в творчестве Тургегнева – в повести "Первая любовь", где писатель наделил некоторыми чертами Кати Шаховской героиню Зинаиду Засекину.

Беременность Дуняши

Иван Тургенев в юности. Портрет работы К.А. Горбунова, 1838-1839

Позже, в 1841 году, 23-летнего на тот момент Тургенева очаровала белошвейка Дуняша (Авдотья Ермолаевна Иванова). Страстный роман закончился беременностью девушки. Будучи благородным человеком, Тургенев без раздумий решил жениться на возлюбленной. Браку воспрепятствовала мать писателя. Она отправила Дуняшу к ее родителям в Москву, где девушка родила дочь – Пелагею. Тургенев же переехал в Петербург. Вскоре девушка вышла замуж, а вот дочь осталась в двусмысленном положении: Иван Сергеевич официально признал отцовство лишь в 1857 году.

Письма от Бакуниной

Татьяна Бакунина. Фото: wikimedia.org

Зимой 1841 года Тургенев познакомился с Татьяной Бакуниной – сестрой будущего революционера-эмигранта Михаила Бакунина. Писатель часто бывал в его имении Премухино, где вся зима прошла в тесном общении с кругом братьев и сестер Бакуниных. Татьяна была старше писателя на три года, увлекалась немецкой философией и свои отношения с окружающими воспринимала сквозь призму идеалистической концепции Фихте.

Несмотря на то, что Тургенев и Бакунина жили в одном доме, несколько месяцев девушка писала ему письма на немецком языке. Вскоре писатель понял, что он не может разделить искренних чувств Татьяны и решил, что их отношения исключительно литературно-эпистолярные. Вдохновившись, он написал несколько стихотворений и рассказ, в том числе поэму "Параша".

Роман с кузиной

В 1850-е годы у Тургенева случился довольно неожиданный и скоротечный роман с дальней кузиной, восемнадцатилетней Ольгой Тургеневой. Чувства были взаимны, писатель даже задумывался о женитьбе. Но мысль о браке с кузиной так и осталась мыслью, а образ Ольги стал прототипом героини Татьяны в романе "Дым".

Сестра Толстого

Мария Толстая

Печально окончилась и мимолетная связь с сестрой Льва Толстого – Марией. Писатель называл двадцатичетырехлетнюю девушку "одним из привлекательнейших существ". Ради Тургенева Мария Толстая ушла от мужа, искренне доверившись Тургуневу. Но писатель ограничился платоническим увлечением. Позже Мария Толстая стала прообразом Верочки из повести "Фауст".

На краю чужого гнезда

Полина Виардо. Фото: wikimedia.org

Одна из самых сильных привязанностей Тургенева – испано-французская певица Полина Виардо. Впервые он заметил девушку на сцене оперного театра в Санкт-Петербурге, когда ему было 25 лет, а Виардо – 22 года. Вскоре на охоте писатель познакомился с мужем певицы – директором Итальянского театра в Париже Луи Виардо. А 1 ноября 1843 года он был представлен и самой Полине.

Мать писателя была против его влюбленности в певицу, в письмах называла Виардо "проклятой цыганкой", а когда узнала, что Тургенев вместе с семейством Виардо собирается уехать в Париж, три года не давала ему денег. За Виардо писатель уехал в Европу, никому неизвестный и без средств (в обществе все считали писателя человеком обеспеченным, ведь мать Тургенева была одной из самых богатых женщин России и владелицей огромной сельскохозяйственно-промышленной империи).

Благодаря семейству Виардо и Ивану Тургеневу, их вилла в Баден-Бадене стала музыкально-артистическим центром.

Тургенев сопровождал Виардо почти на всех ее гастролях: в Берлине, Лондоне, Париже... Писатель жил в семействе Виардо и сам признавался, что существует "на краю чужого гнезда". Такое странное сожительство (супруги Виардо, их дети, Тургенев и его внебрачная дочь, которую взяла на воспитание Полина Виардо) вызывало вопросы, но писателя это не волновало. В начале 1860-х годов вместе с семьей Виардо Тургенев жил на вилле в Баден-Бадене. Но из-за войны 1870 года Иван Сергеевич, будучи так же на краю чужого гнезда, переехал в Париж.

Отношения Виардо и Тургенева до сих пор остаются предметом бурных дискуссий. По одной из версий, после смерти мужа Полины из-за инсульта писатель и певица фактически вступили в супружеские отношения.

Любовь из пьесы

Мария Савина. Фото: ТАСС

Считается, что последней влюбленностью Тургенева стала актриса Александринского театра Мария Савина. Ей было 25 лет, писателю – 61 год. Савина настолько ярко исполнила роль Верочки в пьесе Тургенева "Месяц в деревне", что после спектакля писатель встретил актрису за кулисами с огромным букетом роз и словами: "Неужели эту Верочку я написал?" Тургенев открыто признавал свои чувства к Марии Савиной, правда, девушка воспринимала писателя лишь как доброго друга. Переписка между актрисой и Тургеневым длилась четыре года. Но продолжению этого романа так и не суждено было случиться – 22 августа 1883 года, на 65-м году жизни Иван Тургенев скончался от миксосаркомы в кругу семейства Виардо.