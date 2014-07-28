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Культурное наследие

28 июля 2014, 16:34

Храм Иоанна под Вязом на Новой площади отреставрируют за 2 года

инвестиции храмы стройкомплекс Москвы культурное наследие реставрации строительство и реконструкция

Фото: пресс-служба

Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади отреставрируют до конца 2016 года. Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным, утвердила план земельного участка, на котором расположена церковь, сообщает Москомстройинвест.

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На участке по адресу Новая площадь, владение 12 расположены два здания и две арки ворот. Общая площадь построек – 3279 квадратных метров. Реставрация этих объектов включена в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2014-2016 года.

История церкви Иоанна под Вязом

Церковь Иоанна Богослова, построенная в 1825-1837 гг., является памятником федерального значения. Храм находится в районе Китай-города, между улицами Никольской и Ильинкой.

У церкви давняя история: первый деревянных храм на этом месте существовал уже в XV веке и был уничтожен в пожаре 1498 года. Восстановленная церковь получила уточняющее название "под вязом" в честь огромного дерева, которое росло перед алтарем храма до конца XVIII века. В первой половине XIX века архитектор Иван Таманский перестроил собор в стиле ампир, и в 1837 году обновленную церковь торжественно освятили. Именно с этого времени и сохранился внешний и внутренний облик храма.

В 1925 году храм Иоанна под Вязом был закрыт и превратился в Музей истории Москвы. В 2010 году его передали Православному институту Иоанна Богослова и у стен постройки начали проходить молебны, однако перевести музей в другое помещение и подготовить собор к первой литургии удалось лишь год спустя.

Сейчас в храме на Новой площади, который относится к Патриаршему подворью в Китай-городе, проходят богослужения по субботам и воскресеньям, а также в дни двунадесятых и великих праздников. Среди храмовых святынь – ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии Муромских.

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