Операция "Котопес": как приучить домашних любимцев жить в мире

А вы знали, что квартирный вопрос испортил не только людей? Животным тоже свойственно недружелюбное отношение друг к другу, особенно, если речь идет о наших самых близких четвероногих товарищах. Портал Москва 24 расскажет, как приучить своих любимцев мирно сосуществовать в одной квартире.

Это не новость, что порой с собаками и кошками бывает сложнее, чем с людьми. Они также не сразу привыкают к новому дому и к новым людям, могут кого-то невзлюбить или, наоборот, проникнуться сильнейшей симпатией. Точно так же дела обстоят и с другими четвероногими, пернатыми или хладнокровными, которые появляются вдруг в семье.

С характером своих питомцев во всей красе вы можете столкнуться в первый раз именно тогда, когда принесете ему нового друга. Ситуации бывают разные: от состава "дела" зависят и ключевые проблемы, и способы их решения.

Глазами кошки

Кошки – очень своенравные животные, и новый питомец в первую очередь – узурпатор их территории и личного пространства. Кстати, подобные чувства поначалу они испытывают вне зависимости от того, какого пола и вида подарок вы принесли.



Юлия Малькова председатель клуба любителей кошек "БАСТ" "Характер кошки зависит от воспитания. То, как вы ведете себя со своим любимцем, напрямую повлияет на то, как он воспримет нового питомца. Однако есть породы, с которыми найти общий язык сложно. Британцы очень самодостаточные, они чураются даже человеческих гостей – к ним лучше никого не поселять, такой кот должен быть единственным любимцем".



Остальные породы в большинстве своем вполне контактные и дружелюбные. Но лучше всего ладят с другими питомцами абиссинская и бенгальская кошки, мейн-куны, сфинксы и шотландцы. Как правило, они кошки-дети, которые готовы играть, резвиться и дружить со всеми до самой старости, добавляет эксперт.

Важно понять: когда вы приносите питомца домой к взрослой кошке, чаще всего помогать нужно именно гостю. Ведь завсегдатай квартиры – хозяин территории и положения. Кого бы вы не принесли домой – котенка, щенка, черепашку – на первое время его нужно оградить от хозяйки. Закройте ее где-нибудь, а новичку дайте побродить по квартире, все обнюхать, исследовать. Также подержите его на руках, чтобы животное пропиталось вашим запахом – тогда его аромат не станет стрессом для кошки.

Когда гость освоился, поел и попил, можно знакомить его со старшим братом или сестрой. Выпустите животных в одно помещение и понаблюдайте. Не заставляйте питомцев "целоваться" носами, дайте им найти дорогу друг к другу самостоятельно.

Щенки это сделают сами: они суетливы и имеют высокую потребность в игре, поэтому будут навязывать свое общество кошке. Если ей это по нраву, она сразу примет новобранца. Если нет – у нее всегда есть высоты (спинки диванов, шкафы, подоконники), которые щенку недоступны. Такой же тактики стоит придерживаться, если домой в качестве новичка принесли взрослую кошку.

Проще всего с котятами. Они покоряют сердца не только людей, но и животных. Взрослая кошка сразу поймет, что рядом с ней ребенок, и не будет его обижать. Хотя первое время хозяину все равно стоит понаблюдать за их отношениями.

Сложнее всего со взрослой собакой. Сам хозяин может не до конца знать характер нового питомца, чтобы найти к нему подход. В таком случае животных следует подольше подержать в изоляции, чтобы они успели привыкнуть к запаху друг друга перед непосредственной встречей.

После первого знакомства именно человек может помочь любимцам наладить отношения. Начните с совместных игр мячиком или прутиком: во время активности животные будут привыкать к близкому контакту. Также обязательно кормите всех своих животных в разных углах одного помещения, но только первое время. Постепенно сближайте миски, чтобы питомцы привыкали делить самое важное место в доме – угол кормежки.

Помимо знакомства существует еще несколько проблем, которые могут возникнуть на пути к счастливой совместной жизни. В частности, при появлении щенка, кошки могут метить территорию, чтобы показать собаке, что она заняла не свое место. Решить просто: "натрите" щенка своими вещами, то есть попытайтесь передать ему как можно больше своего запаха, чтобы кошке он не казался чужим.

Из-за плохих взаимоотношений двух взрослых кошек могут возникнуть проблемы с туалетом. Совет простой: расставьте лотки по разным местам, попробуйте чередовать наполнители, чтобы знать, какой кисе с чем комфортнее иметь дело. Тогда у каждого жителя появится свой уединенный "санузел".

Кстати, по кошкам не всегда просто понять, приняли они гостя в свою семью или нет. Она не будет вилять хвостом и облизывать вчерашнего чужака. Но если ваша любимица не рычит и не шипит на новичка, спокойно находится с ним в одном помещении и не отпрыгивает в сторону при близком контакте, знайте – все получилось.

"Одного животного мало. Питомцу нужно общение и компания, когда нас нет. Вдвоем они смогут додать друг другу все то, что не может или не успевает человек", – отмечает председатель клуба любителей кошек БАСТ Юлия Малькова.

Но прежде чем решиться на пополнение, почитайте о свойствах и характере породы своей кошки, оцените воспитание и необходимость такого шага.

Собачье сердце и поведение

На первый взгляд кажется, что собаки проще привыкают к новичкам, чем кошки, в силу того, что эти животные сами по себе добрее. Это одновременно и так, и нет. В конечном итоге, все зависит от воспитания конкретного пса, считает президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.

"Если вожак в стае вы – собаки примут всех и все, причем с большим удовольствием. Но если пес считает главным себя, а не вас – появится целый спектр проблем, которые придется решать", – подчеркнул он.

Самое простое, как и в случае с кошками, – это детеныш. Чаще всего собаки хорошо воспринимают щенков, видя в них не соперника, а ребенка. Но здесь важна хозяйская рука, чтобы не появилось ревности. Не стоит кидаться нянчить малыша, забывая о своем старом преданном друге. Делите поровну все: еду, ласку, игры.

Но если в вашем доме появятся два половозрелых питомца – ждите беды. "Держать в одном доме самку и самца сложно, практически невозможно", – поделился Карапетьянц. Поэтому специалист советует стерилизовать собак женского пола, чтобы облегчить жизнь и себе, и самим животным.

Все куда проще, когда дома два самца. Чаще они выступают как партнеры. Но может появиться и конфликт за лидерство в стае. Тогда семья обрекает себя на постоянные собачьи склоки для определения "номера один" в этом доме. Решить проблему просто: вожаком должен стать сам хозяин, и тогда его четвероногие друзья будут образцами примерного поведения.

Также слово хозяина важно и в случае, когда к вам переехал котенок. Если собака вам подчинена, дайте ей понюхать кошечку, покажите, что она друг и старайтесь не вызывать ревность. Все, работа сделана. Но если пес сам себе голова и пытается демонстрировать доминантное поведение, котенка придется прятать первое время, чтобы собака не нанесла ему увечий. Все остальные встречи придется держать под строгим наблюдением человека, пока малыш совсем не освоится в доме, не подрастет, не найдет пути отступления.

Пройдите ту же процедуру, взяв на попечение взрослую кошку. С той только разницей, что гостю теперь не нужна ваша опека. В экстренной ситуации у нее всегда есть спасительные высоты, недоступные собакам.

Говоря о проблемах, стоит отметить, что собаки также могут метить территорию. Особенно, когда в доме появляется другой самец. Важно помнить одно: принести новичка кошке не одно и то же, что показать новобранца собаке. В случае с кошкой хозяин пытается подстроиться под хозяйку квартиры. Говоря о собаке, человек должен выступить лидером и вынудить собаку подстроиться под него.



Константин Карапетьянц президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" "Для совместного жительства с другими питомцами больше всего подходят собаки некрупных пород, в роду которых не было охранников или охотников. Сложнее дело обстоит с теми, кто был выведен как раз под эти нужды. Ярким примером является немецкая овчарка".



В целом можно и даже нужно держать в квартире больше одного животного, так как компаньоны всегда могут утолить некоторые потребности друг друга. Но прежде чем обзавестись еще одним пушистиком, посмотрите на своего первого питомца – на его характер, на ваши отношения. И сделайте вывод: сможет ли он сосуществовать с другими животными. Если да, помогите ему в этом. Если нет – не принуждайте.

Если вы видите, что спустя определенное время животные так и не стали друзьями, не играют вместе, дерутся, избегают друг друга – сделайте выбор. Придется отказаться от одного животного в пользу другого. Такие случаи, к счастью, бывают редко: питомцы могут подружиться с кем угодно, если их любят, если им помогают.