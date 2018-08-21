Конференции, мастер-классы и развлечения: чего ждать от форума "Город образования"–2018

С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ состоится Московский международный форум "Город образования" – главное событие 2018 года в образовательной сфере, на котором столичное правительство представит уникальные технологии московского образования в контексте развития городской среды.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Форум проводится во второй раз, но уже получил высокую оценку профессионального сообщества и признание в качестве крупнейшей в мире образовательной площадки: на нем выступят около 500 ведущих российских и международных экспертов из более чем 50 стран. Свой вклад в развитие инновационной образовательной среды представят свыше 80 компаний – экспонентов выставки.

В этом году программа форума рассчитана на самый широкий круг посетителей, а не только на профессионалов сферы. "Город образования"–2018 станет уникальным пространством, в котором каждый найдет свою тему и удобный формат: одновременно на площадке форума будут проводиться множество мероприятий деловой, познавательной и развлекательной программ. Форум готовится принять 100 тысяч посетителей.

На четыре дня работы форума 75 павильон ВДНХ превратится в один большой класс, а гости форума получат доступ к широким возможностям столичного образования: познакомятся с практикой применения самых современных технологий в московских школах, испытают новейшее оборудование и получат актуальную информацию об инновационных трендах образовательного процесса.

На выставке будут представлены ключевые проекты московского образования:

• "Московская электронная школа";

• "Предпрофессиональное образование";

• "Площадка WorldSkills";

• "Мои достижения в моем городе";

• "Техносфера московской школы" и другие значимые проекты.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Деловое направление форума включает в себя международные конференции, дискуссии, мастер-классы, дебаты, питч-сессии и воркшопы. Специалисты сферы смогут обсудить актуальные задачи на Съезде учителей города Москвы и Городском педагогическом совете. В более широком составе участников пройдут другие важные события:

• Международная конференция руководителей систем образования городов мира;

• Международная конференция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, посвященная вопросам оценки качества образования;

• Международный день (31 августа на форуме выступят ведущие российские и международные эксперты сферы образования и футурологи образовательных тенденций);

• Слет московского отделения Российского движения школьников;

• Серия выступлений известных предпринимателей и руководителей крупных компаний в рамках темы "Бизнес и образование".

Широкой публике предложат поучаствовать в интерактивных событиях форума: можно будет поучиться созданию масштабного полотна у профессионалов граффити, посоревноваться в футбольной дисциплине "панна", поучаствовать в танцевальном флешмобе, примерить на себя роль пилота, став участником соревнований "Гонки дронов", собрать башню LEGO, познакомиться с новейшими образцами деловых и интерактивных игр от компании "Мосигра", внести личный вклад в улучшение экологии, попутешествовать в пространстве дополненной и виртуальной реальности, а также приобрести необходимые для самообразования и развития товары.

Гости форума смогут принять участие в запланированном на 1-2 сентября фестивале, посвященному Дню знаний. На площадке состоится открытие Олимпиады мегаполисов, пройдут представления WorldSkills Show, флешмоб "Профессии будущего" и городской фестиваль хакатонов и квестов.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В этом году впервые состоится награждение победителей премии для журналистов "Город образования" – так московское правительство подчеркивает важную роль СМИ в популяризации темы образования. Для молодежи запланированы секции, посвященные молодым блогерам в образовании и поддержке образовательных стартапов.

Целевая аудитория форума охватывает самые широкие возрастные и социальные категории. Например, родители здесь найдут много полезной информации о том, чем живет московская школа сегодня и что она сможет предложить уже завтра. На специальных мастер-классах они получат навыки создания контента для Московской электронной школы, а многочисленные секции деловой программы помогут им сориентироваться в различных стандартных или нетривиальных вопросах. В специально созданной дошкольной зоне родители самых маленьких гостей смогут поучиться у лучших воспитателей Москвы организации развивающего досуга.

Особыми гостями форума станут учителя старшего поколения: в рамках программы "Московское долголетие" для них проводится Фестиваль ветеранов педагогического труда.