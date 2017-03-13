Проблемы при трудоустройстве: что делать, если вам отказали в приеме на работу

Согласно конституции, трудовому кодексу и закону города Москвы "О занятости населения в городе Москве", все граждане в Российской Федерации имеют равные права при трудоустройстве на работу. Колумнист m24.ru юрист Егор Горбунов рассказывает, какие права есть у людей при приеме на работу, и что делать, если вам необоснованно отказали в трудоустройстве.

Фото: YAY/ТАСС

Согласно статье 64 трудового кодекса, работодателю запрещено отказывать в заключении трудового договора с женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, работниками, приглашенными в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

Также указанная статья говорит о том, что прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора (например, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения) не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (например, если есть ограничения по применению труда женщин, лиц, не достигших 18 лет или лиц, лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Причины отказа

К сожалению, на практике все выглядит иначе. Чтобы попасть на собеседование, кандидата просят сначала отправить резюме, в котором следует указывать семейное положение, наличие детей, либо национальность.

Кроме того, в требованиях к кандидату работодатель часто указывает обязательное наличие регистрации в Москве. Указанное свидетельствует о прямом нарушении работодателем положений указанной мною выше статьи трудового кодекса, а также нарушает право граждан Российской Федерации на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства, гарантированное конституцией РФ (часть 1 статьи 27) и законом Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Кроме того, зачастую соискателю отказывают в приеме на работу по причине его неподходящей внешности. О таком оценочном факторе может свидетельствовать обязательное условие работодателя размещать фото в резюме соискателя. Данное требование является незаконным. Так работодатель, изучая фотографии, оценивает кандидата по внешним данным. Таким образом, получается, что нет необходимости тратить время и вызывать кандидата на собеседование, если он "не вышел внешностью", можно просто размыто написать в отзыве на отклик: "к сожалению, сейчас мы не готовы взять Вас на работу по данной вакансии, но мы внимательно изучили Ваше резюме и при необходимости свяжемся с Вами".

Нередки случаи, когда работодатель при проведении собеседования с кандидатом напрямую сообщает работнику, что последний не подходит на должность по определенным параметрам, не связанным с его деловыми качествами.

Это свидетельствует о нарушении законодательства, так как данными методами работодатель оценивает не деловые качества кандидата на работу, а другие аспекты личности.

Ответственность работодателя

Законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность работодателя за необоснованный отказ в фактическом принятии на работу.

Так, часть 4 статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает ответственность работодателя за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Указанное нарушение чревато тем, что при нарушении работодателем трудового законодательства в процессе трудовых отношений (невыплата заработной платы, непредоставление отпуска, необоснованное увольнение и так далее), работник может столкнуться с проблемой отсутствия доказательств трудовых отношений с данной организацией, кроме того, в отсутствие трудового договора не производится запись в трудовую книжку, следствием чего является незачет периодов работы в трудовой стаж.

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Таким образом, для того, чтобы не ставить себя в тупик в последующем, следует настоять на том, чтобы работодатель надлежащим образом оформил трудовые отношения. В противном случае покидайте такое место работы, так как, повторюсь, при нарушении работодателем ваших прав вам вряд ли удастся их восстановить даже в суде.

Что касается вопроса уголовной ответственности за необоснованный отказ в принятии на работу, то объектом преступления могут выступать только беременные женщины либо женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, при этом отказ должен быть связан именно с указанными фактами (статья 145 Уголовного кодекса РФ).

Как защитить свои права

За восстановлением своих нарушенных прав лицо может письменно обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда либо в прокуратуру, как надзорный орган, при этом необходимо наличие основания для принятия мер по данным обращениям, а именно – письменный мотивированный отказ работодателя в приеме на работу. В случае если работодатель не согласен предоставлять данный отказ, вы можете обратиться в прокуратуру района, сообщив письменно об указанном факте.

В то же время работодатель в большинстве случаев если и дает письменный отказ, то не указывает в нем истинную его причину, ограждая себя от ответственности в последующем. В подобной ситуации работник может обжаловать данный ответ только при наличии существенных преимуществ, выделяющих его перед другими кандидатами на должность. Таковыми могут являться: внушительный стаж работы в подобной сфере; наличие ученой степени либо звания; владение в совершенстве навыками, необходимыми в работе и так далее.

Фото: YAY/ТАСС

Таким образом, работник доказывает, что отказ в приеме на работу является необоснованным, так как он в полной мере обладает деловыми качествами, упомянутыми в статье 64 Трудового кодекса РФ.

Указанное выше подтверждает постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". Под деловыми качествами работника в постановлении следует понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

На основании вышеизложенного в случае если работник действительно обладает деловыми качествами, необоснованный отказ работодателя в заключении трудового договора необходимо оспорить как в досудебном (претензионном) порядке, так и в суде.

Мошенничество при трудоустройстве

Огромное количество объявлений о вакансиях являются мошенническими, например, вместо работы соискателю предлагают заняться сетевым маркетингом или построением пирамиды, существуют и другие факты подмены вакансии, однако об этом он узнает только при встрече.

Также в некоторых случаях есть вероятность того, что на собеседовании у вас будут вымогать деньги под предлогом обязательного платного обучения, пройдя которое вы обретете возможность зарабатывать "огромные деньги". Однако уже после того, как указанное обучение вами успешно пройдено, "работодатель" благополучно пропадает с вашими деньгами.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самый распространенный способ обмана соискателей – предложение работы "на дому", которая выполняется на сугубо устных обязательствах, то есть без заключения письменного договора. Суть такой работы заключается в обзвоне клиентской базы, сборе информации. Схема построена на том, что после выполнения и сдачи лицом оговоренной работы, оплата такого труда не производится и "работодатель" теряет интерес к "работнику".

Что необходимо знать

Перед тем, как начать искать себе подходящую работу, необходимо ознакомиться с основами трудового законодательства, регулирующими зарождение трудовых правоотношений:



Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами (части 1, 3 статьи 67 Трудового кодекса РФ).

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами (части 1, 3 статьи 67 Трудового кодекса РФ). Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, содержание которого должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (часть 1 статьи 68 Трудового кодекса РФ).

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объявлен работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (часть 2 статьи 68 Трудового кодекса РФ).

Фото: YAY/ТАСС/Ambrophoto

Таким образом, при трудоустройстве необходимо настаивать на заключении с вами трудового договора в срок, предусмотренный законодательством, в противном случае, не сотрудничать с работодателем.

Кроме того, необходимо проверить, не фигурирует ли имя вашего работодателя в списке недобросовестных работодателей, у которых имеется задолженность перед работниками, указанный список размещен на официальном сайте государственной инспекции труда.

Не соглашайтесь сотрудничать с организацией, если по телефону вам не отвечают на вопросы и сообщают о том, что вся информация будет изложена только на собеседовании.

Также помните, что добросовестный работодатель никогда не станет вымогать деньги, обучение работников, как правило, производится за счет работодателя!

В случае если ваши трудовые права все-таки нарушены, вам необходимо обратиться к работодателю с претензией об устранении указанных нарушений. При отрицательном ответе вы имеете право на обращение в прокуратуру, Государственную инспекцию труда либо в суд.

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