Где смотреть салют в День Победы

Вечером 9 мая залпы традиционно осветят всю Москву: прогремят 16 артиллерийских салютов и 18 фейерверков. Где, во сколько и откуда смотреть – читайте подробнее в нашем материале.
Когда начало?
Салют начнется в 22:00 и будет продолжаться 10 минут. По всей Москве прогремят около 10 тысяч залпов. Конечно, основной площадкой станет Поклонная гора – там из 18 орудий выпустят 30 залпов. Кстати, шумовой эффект здесь поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Где будут запускать?
В основном локации расположены в столичных парках, на площадях и на берегах водоемов. Фактически, салюты и фейерверки будет видно в каждом районе, так что выбор у москвичей и гостей города огромный. Артиллерийские салюты пройдут на 16 площадках:
А невероятно красивый фейерверк можно будет увидеть в:
- Парке Горького
- Таганском парке
- Бабушкинском парке
- Измайловском парке
- "Сокольниках"
- Сиреневом саду
- Сад "Эрмитаж"
- Перовском парке
- Красногвардейских прудах
- "Северном Тушине"
- Усадьбе "Воронцово"
- Гончаровском парке
- "Кузьминках"
- "Садовниках"
- Парке 50-летия Октября
- Саду им. Баумана
- "Борисовских прудах"
- Парке между каналом имени Москвы и Левобережной улицей
Откуда лучше смотреть?
Если вы хотите увидеть салют с максимально выгодных ракурсов, у вас еще есть время спланировать время и маршрут до лучших обзорных точек.
На смотровых
Самые популярные и удобные в плане обзора площадки. Единственное: будьте готовы к большому количеству людей (поэтому лучше не брать туда детей). Наиболее подходящие – смотровые возле зданий МГУ и РАН.
Еще одна прекрасная смотровая расположена на крыше ворот в Парке Горького. Но учитывайте, что за возможность посмотреть салют через установленные там бинокли нужно будет заплатить.
На корабле
Хороший вариант – рассчитать время и незадолго до начала салюта отправиться по Москве-реке на речном кораблике. Если все сделать правильно, вы сможете увидеть сразу несколько салютов с разных ракурсов. Для этого подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом.
На мосту
Еще один романтичный и близкий к воде вариант. Лучший обзор откроется перед вами с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого, расположенного в двух шагах от станции метро "Киевская". Если решите любоваться салютом с одного из них, также рассчитывайте время: занимать места "в первых рядах" лучше заранее.
На высоте
Рассказываем про пару не бесплатных, но очень зрелищных вариантов. Салют точно запомнится вам надолго, если вы придете на одну из смотровых площадок в комплексе "Москва-Сити" (конечно, купить билет лучше заранее). Кроме того, для вас открыты двери ресторанов на крышах (например, на крыше здания РАН).
Ближе к природе
И не забывайте про столичные парки! Конечно, на первом месте народного топа – Поклонная Гора, "Парящий мост" в "Зарядье" и Парк Горького. Но не менее ярко будет и в саду имени Баумана, и в саду "Эрмитаж", и в Таганском парке и во многих других.