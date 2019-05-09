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9 мая, 14:31

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Где смотреть салют в День Победы

Салют 9 Мая: где, когда и откуда смотреть
город праздники 9 Мая

Вечером 9 мая залпы традиционно осветят всю Москву: прогремят 16 артиллерийских салютов и 18 фейерверков. Где, во сколько и откуда смотреть – читайте подробнее в нашем материале.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Когда начало?

Салют начнется в 22:00 и будет продолжаться 10 минут. По всей Москве прогремят около 10 тысяч залпов. Конечно, основной площадкой станет Поклонная гора – там из 18 орудий выпустят 30 залпов. Кстати, шумовой эффект здесь поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Где будут запускать?

В основном локации расположены в столичных парках, на площадях и на берегах водоемов. Фактически, салюты и фейерверки будет видно в каждом районе, так что выбор у москвичей и гостей города огромный. Артиллерийские салюты пройдут на 16 площадках:

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А невероятно красивый фейерверк можно будет увидеть в:

  • Парке Горького
  • Таганском парке
  • Бабушкинском парке
  • Измайловском парке
  • "Сокольниках"
  • Сиреневом саду
  • Сад "Эрмитаж"
  • Перовском парке
  • Красногвардейских прудах
  • "Северном Тушине"
  • Усадьбе "Воронцово"
  • Гончаровском парке
  • "Кузьминках"
  • "Садовниках"
  • Парке 50-летия Октября
  • Саду им. Баумана
  • "Борисовских прудах"
  • Парке между каналом имени Москвы и Левобережной улицей

Откуда лучше смотреть?

Если вы хотите увидеть салют с максимально выгодных ракурсов, у вас еще есть время спланировать время и маршрут до лучших обзорных точек.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На смотровых

Самые популярные и удобные в плане обзора площадки. Единственное: будьте готовы к большому количеству людей (поэтому лучше не брать туда детей). Наиболее подходящие – смотровые возле зданий МГУ и РАН.

Еще одна прекрасная смотровая расположена на крыше ворот в Парке Горького. Но учитывайте, что за возможность посмотреть салют через установленные там бинокли нужно будет заплатить.

На корабле

Хороший вариант – рассчитать время и незадолго до начала салюта отправиться по Москве-реке на речном кораблике. Если все сделать правильно, вы сможете увидеть сразу несколько салютов с разных ракурсов. Для этого подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом.

На мосту

Еще один романтичный и близкий к воде вариант. Лучший обзор откроется перед вами с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого, расположенного в двух шагах от станции метро "Киевская". Если решите любоваться салютом с одного из них, также рассчитывайте время: занимать места "в первых рядах" лучше заранее.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На высоте

Рассказываем про пару не бесплатных, но очень зрелищных вариантов. Салют точно запомнится вам надолго, если вы придете на одну из смотровых площадок в комплексе "Москва-Сити" (конечно, купить билет лучше заранее). Кроме того, для вас открыты двери ресторанов на крышах (например, на крыше здания РАН).

Ближе к природе

И не забывайте про столичные парки! Конечно, на первом месте народного топа – Поклонная Гора, "Парящий мост" в "Зарядье" и Парк Горького. Но не менее ярко будет и в саду имени Баумана, и в саду "Эрмитаж", и в Таганском парке и во многих других.

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