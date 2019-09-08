Что нужно знать перед голосованием

8 сентября в 85 регионах России пройдет более 5000 выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В Единый день голосования проходят и выборы в Мосгордуму. Рассказываем, как работают КОИБы, что обязательно нужно взять с собой на избирательный участок и не только.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Избирательные участки в столице будут открыты с 08:00 до 20:00. Список кандидатов состоит из 225 человек. Если вы зарегистрированы в округе, который участвует в эксперименте по электронному голосованию, и вы подавали заявку до 4 сентября, вы сможете проголосовать онлайн (инструкция).

Кто может голосовать?

достигшие возраста 18 лет;

зарегистрированные по месту жительства в Москве.

Исключения:

признанные судом недееспособными;

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

На дому

Это возможно, только если вы не сможете прийти на избирательный участок по состоянию здоровья.

Не позднее 14:00 8 сентября позвоните на ваш участок (узнать, где он расположен, возможно по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77). Можно также попросить кого-то передать ваше заявление в свободной форме (или даже устное обращение) о том, что вы хотите проголосовать дома. После этого работники УИК в день голосования придут к вам по месту постоянной регистрации.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что взять с собой

Когда будете выходить из дома, не забудьте паспорт гражданина РФ. А если он утерян или находится в процессе замены по иной причине, подойдет и временное удостоверение личности.

КОИБ: инструкция

Если на участке установлены не обычные ящики для голосования, а Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетень следует вводить после того, как загорится зеленая лампочка. Подробнее – в нашей иллюстрации.

Телефон избирательной комиссии

Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить на горячую линию Мосгоризбиркома: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.