Разорванная цепь: на электричках из Москвы в Питер больше не доехать

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

С 1 февраля на участке железной дороги между станциями Угловка и Окуловка Новгородской области отменят все пригородные поезда - электрички. Для всех любителей железнодорожной романтики это грустная новость - поездки из Москвы в Питер на перекладных электричках останутся только в воспоминаниях.

О путешествии "на собаках"

Путешествие на электричках из одной столицы в другую делилось на 5 отрезков. Пересадочными пунктами были Москва, Тверь, Бологое, Окуловка и Малая Вишера. От Вишеры прямая электричка следует в Санкт-Петербург.

В дороге путешественники - студенты, музыканты, туристы - проводили около суток, зато билеты не обходились дороже 700 рублей. Впрочем, билет в плацкартный вагон до Питера иногда обходился дешевле.

Путешествие начиналось в 06.20 на Ленинградском вокзале Москвы в электричке до Твери, а заканчивалось в доме-близнеце - вокзале Московском - в Петербурге, куда в 21.00 прибывал поезд из Малой Вишеры. Самые удачливые по дороге успевали летом еще и искупаться в озере за станцией Бологое, где очередную электричку нужно было ждать два с половиной часа.

Мнение эксперта Весь путь на электричках я не проделал ни разу. Но довольно часто нужно было срочно съездить из Питера в Москву, а билетов на поезд не было. В таких случаях я ехал из Питера до Твери, а дальше - на электричке. Весь путь на электричках я не проделал ни разу. Но довольно часто нужно было срочно съездить из Питера в Москву, а билетов на поезд не было. В таких случаях я ехал из Питера до Твери, а дальше - на электричке. Из Москвы тоже часто не было билетов. Ехал до Бологого, потом в сидячем вагоне до Питера. Поездки на электричках были менее скучными, чем на поезде, а иногда бесплатными. Хотя главное для меня тогда было доехать в Москву и обратно максимально быстро, электрички в этом помогали.

Сергей турист



Почему отменяют электрички

Как пояснили M24.ru в Московско -Тверской пригородной пассажирской компании, поезда отменяют из-за значительной задолженности Тверской и Новгородской областей перед перевозчиками.

Портал "Яндекс.Расписания" опубликовал список участков железной дороги в Тверской области, на которых изменятся или отменятся маршруты электричек.

По данным сайта, поезда перестанут ходить на участке Угловка - Окуловка, а между станциями Тверь и Бологое количество электричек сильно сократится.

На этом участке, а также на участке Лихославль - Торжок с 1 февраля будут курсировать только 6 электричек:

Тверь - Бологое в 08.25 и в 21.59;

Тверь - Торжок в 21.04;

Бологое - Тверь в 04.00 и в 09.06;

Торжок - Тверь в 05.20.

Мнение эксперта В свое время мы путешествовали на штрафы электричками Октябрьской железной дороги от Москвы - забрасывались в глухие углы к северу от Валдая, а там шли в пешие походы. В свое время мы путешествовали на штрафы электричками Октябрьской железной дороги от Москвы - забрасывались в глухие углы к северу от Валдая, а там шли в пешие походы. Утром доезжаешь до метро Петровско-Разумовская, обходишь забор, забираешься на платформу, и садишься в электричку до Твери бесплатно. Платишь небольшой штраф или просто "на лапу" контролеру. В Твери перебегаешь на электричку до Бологого. Если есть перерыв между электричками, можно было спуститься с платформы к культовой палатке "Хычины". Там продавалась выпечка с этим смешным названием. Думаю, не у одного поколения самостоятельных путешественников Тверь ассоциировалась с хычинами этими. А дальше такая же схема - платишь небольшой штраф, если есть контролеры, и едешь, куда тебе надо. Мы так добирались как раз до Угловки. А там душевный местный поезд - дизелек в один вагон с теткой-проводником вез нас в район Боровичей. Это отдельный ус от основного хода Октябрьской жд. Жаль, конечно, что молодые туристы более так романтично путешествовать не смогут. Но и мы понимали, что это сообщение электричками - своеобразный памятник советской эпохи. Пассажиров на той же дистанции Бологое - Угловка было не много. Впрочем, местных жителей все равно жаль.

Александр турист



Елена Тимофеева