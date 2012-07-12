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Экология

12 июля 2012, 16:23

Реконструкцию Большого Черкизовского пруда завершат к Дню города

экология благоустройство пруды

Фото с сайта префектуры ВАО

Реконструкция Большого Черкизовского пруда на востоке столицы будет завершена ко Дню города. Такое распоряжение отдал префект Восточного административного округа Москвы Николай Ломакин, сообщает пресс-служба префектуры.

Работы по реконструкции пруда начались еще в 2008 году, однако в 2008-09 годах финансирование шло неравномерно. На сегодняшний день финансирование выделяется в полном объеме, но работы ведутся медленно.

В настоящее время на объекте начаты работы по благоустройству: укладка бордюрного камня, брусчатки. Также закончены основные работы по обустройству пешеходного моста. Помимо этого, ведется откачка дождевой воды из пруда. Этот процесс займет две-три недели, после чего можно будет завершить работы по укреплению береговой линии.

"На словах все хорошо, но на деле работы ведутся очень медленно. Необходимо завершить работы и ввести объект в эксплуатацию ко Дню города", - заявил префект ВАО Николай Ломакин.

Большой Черкизовский пруд находится на востоке Москвы в пойме реки Сосенка. Площадь пруда составляет 12 гектаров, средняя глубина - до двух метров.

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