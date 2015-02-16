Как изменится комиссия за снятие наличных в банкомате стороннего банка

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Платежная система MasterCard с апреля изменит размер межбанковской комиссии за снятие наличных в банкоматах сторонних банков. Как изменится банковская комиссия, расскажет экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков.

Я хочу сразу подчеркнуть: речь идет о ситуациях, когда вы, обладатель карты банка X, идете в банкомат банка Y и снимаете там наличные. Сейчас размер комиссии фиксированный – от 35 до 45 рублей за операцию (зависит от курса доллара), но с 1 апреля 2015 года комиссия составит 0,5 процента от обналиченной суммы. Я думаю, что многие удивятся, увидев такие маленькие суммы, ведь вряд ли кто-то из нас, снимая деньги в банкоматах других банков, платил комиссию меньше 100 рублей. Давайте я объясню это на простейшем примере.

Когда мы открываем новую карточку в банке, нас предупреждают, что при снятии наличных в банкоматах сторонних банков с нас возьмут комиссию. Согласно тарифам банков, это может быть некая минимальная сумма или фиксированный процент. Банк также может установить лимит на снятие наличных в банкоматах чужих банков, то есть больше определенной суммы вы в стороннем банкомате снять не сможете.

Теперь рассмотрим пример. Итак, я владелец карточки MasterCard, выпущенной банком X (банк-эмитент) иду в банкомат банка Y (эквайер), чтобы снять там наличные. Максимум я могу снять 10 тысяч рублей, и комиссия у меня фиксированная – 250 рублей. И вот эти самые 250 рублей забирает себе мой банк X за наглость использовать их карту в чужом банкомате. Что касается банка-эквайера (владельца банкомата), то банк-эмитент (мой банк) расплачивается с ним сам, согласно комиссии платежной системы MasterCard.

Как я уже говорил выше, это те самые 35–45 рублей. И вот именно эту комиссию и хочет изменить MasterCard. И, если я точно так же пойду в апреле снимать 10 тысяч рублей в банкомате банка Y, я точно так же заплачу своему банку комиссию в 250 рублей. Но вот мой банк перечислит банку Y за пользование его банкоматов 0,5 процента от 10 тысяч – 50 рублей. Мы платим только своему банку по их тарифам, которые можем посмотреть на сайтах банка или в наших подписанных договорах. При этом в самой компании MasterCard, как малые дети, рассчитывают, что снижение межбанковской комиссии снизит и тарифы самих банков. Чтобы банки у нас что-то снизили, особенно свои тарифы, – это смешно.

И вот здесь начинается самое интересное: Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) направил письмо-обращение председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой предотвратить возможные (прогнозируемые) нарушения банков. Союз опасается, что наши банки, испугавшись потерять такой лакомый кусок, как межбанковская комиссия, могут начать загружать в банкоматы только пятитысячные купюры. Зачем? Так ведь если мы будем снимать незначительные суммы, скажем, там, 500 или 700 рублей, то мы заплатим нашему банку его комиссию. А вот банку, чей банкомат мы так некрасиво использовали, наш банк перечислит копейки – 2,5 рубля за 500 и 3,5 за 700 соответственно.

Насколько оправданы эти опасения? Честно говоря, по мне, это очень неправдоподобная теория заговора, потому что с такой межбанковской комиссии от MasterCard банки, объективно, никогда не зарабатывали. А забивать банкоматы только пятитысячными – никаких купюр не хватит. Да и собственным клиентам это удовольствия не доставит. И, опять же, ради чего – ради тех немногих и совершенно случайных обращений к чужому банкомату. Как по мне, то Финпотребсоюз либо занимается какой-то чепухой, либо просто своим обращением решил немного потроллить ЦБ и коммерческие банки. Чтобы не расслаблялись.

А вывод простой: не ходите по чужим банкоматам, если это возможно, и пользуйтесь безналичными платежами, особенно если есть возможность накопить бонусы (к примеру, мили). Ну и не забывайте о заначке – пригодится, если рядом вообще нет банкоматов или платежных терминалов. Мало ли, Россия – страна большая, контрастная.

Константин Цыганков