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Москва 24

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Город

21 июля, 14:00

Москва онлайн покажет, как объехать всю столицу меньше чем за час

архитектура транспорт общество Москва онлайн

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

В рамках Moscow Urban Forum состоится дискуссия "Рожденный ездить – летать не может".
Жизнь в Москве не утихает даже ночью. Чтобы добраться из одного района города в другой не обязательно заказывать такси, можно арендовать велосипед, самокат, пересесть на речной трамвайчик, а ночью доступны маршруты общественного транспорта. Как изменилась транспортная карта города после масштабного благоустройства последних лет? Сколько времени понадобится, чтобы добраться с севера на юг Москвы, и не потратить больше, чем на ванильный раф? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "ВШЭ" Михаил Блинкин;
  • генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова;
  • арт-директор и основатель студии промышленного дизайна slava'saakyan, федеральный тьютор Святослав Саакян;
  • главный архитектор МЦК, один из создателей "Зарядья" Тимур Башкаев;
  • руководитель департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей;
  • футуролог, координатор проекта Futura.ru, изобретатель и разработчик программы Punto Switcher Сергей Москалев.

Смотрите 21 июля трансляцию дискуссии в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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