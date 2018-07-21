Москва онлайн покажет, как объехать всю столицу меньше чем за час

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

В рамках Moscow Urban Forum состоится дискуссия "Рожденный ездить – летать не может".

Жизнь в Москве не утихает даже ночью. Чтобы добраться из одного района города в другой не обязательно заказывать такси, можно арендовать велосипед, самокат, пересесть на речной трамвайчик, а ночью доступны маршруты общественного транспорта. Как изменилась транспортная карта города после масштабного благоустройства последних лет? Сколько времени понадобится, чтобы добраться с севера на юг Москвы, и не потратить больше, чем на ванильный раф? Об этом и многом другом будут рассказывать:



директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "ВШЭ" Михаил Блинкин;

генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова;

арт-директор и основатель студии промышленного дизайна slava'saakyan, федеральный тьютор Святослав Саакян;

главный архитектор МЦК, один из создателей "Зарядья" Тимур Башкаев;

руководитель департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей;

футуролог, координатор проекта Futura.ru, изобретатель и разработчик программы Punto Switcher Сергей Москалев.