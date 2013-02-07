Москва деревянная: Погодинская изба и храм Спаса Преображения

На прошлой неделе была официально завершена реставрация памятника деревянного зодчества, одного из немногих уцелевших в пожаре 1812 года, – усадьбы Муравьева-Апостола на Старой Басманной улице, дом 23/9, строение 1. Дом сохранил свой исторический облик. Планируется, что в нем откроется Музей декабристов, так как раньше в нем жила семья декабриста.

В Москве таких деревянных зданий осталось совсем немного. А когда-то Москва была полностью деревянным городом. Ранних построек из дерева на территории столицы, конечно, не сохранилось — их уничтожили многочисленные пожары. А некоторые из них впоследствии перестраивались, становились каменными.

Фото: ИТАР-ТАСС

Многие деревянные строения были снесены во время реконструкции Москвы 1930-х годов. В это время была проведена реконструкция и расширение улицы Горького, реконструкция Большой Калужской улицы, Ленинградского проспекта, Можайского шоссе, 1-й Мещанской улицы. В период 1930—1950-х было расширено Садовое кольцо и застроено новыми жилыми домами и общественными сооружениями. Но вплоть до 1960-х годов в Москве еще можно было увидеть деревянные дома или бараки. Например, на этой фотографии 1953 года запечатлены такие дома в Марьиной роще. Буквально через несколько лет на их месте появились типовые постройки.

Но до наших дней дошли настоящие жемчужины деревянного зодчества. К ним по праву относится Погодинская изба. Дом построен в 1856 году архитектором Никитиным для предпринимателя Кокорева, который в свою очередь подарил его известному историку и публицисту XIX века Погодину. В доме Погодина бывали Гоголь, Лермонтов и Щепкин. Изба была одним из двух флигелей основного дома усадьбы. Она построена в традициях русского народного деревянного зодчества и представляет собой высокий сруб со светелкой второго этажа. Изба украшена узорной резьбой, ставнями, "подзорами" и другими деталями. Она находится на Погодинской улице, 12а, станция метро "Спортивная".

Фото: ИТАР-ТАСС

Уцелевшим примером деревянный церкви является храм Спаса Преображения. Он был построен в 1880 году в тогдашнем селе Богородское. Архитектура храма сочетает в себе элементы модерна и древнерусского зодчества. Церковь имеет круглый шатер с двумя ярусами сводчатых полукружий. В 1922 году здесь состоялась последняя перед арестом служба Патриарха Тихона, и даже в 1930-е, благодаря выступлениям в защиту храма рабочих, он оставался открытым. Храм несколько раз горел, но, к счастью, его восстанавливали. Он расположен на Краснобогатырской улице, 17, строение 5, станция "Преображенская площадь".

Храм после пожара 2002 года. Фото: ИТАР-ТАСС

Еще одно уникальное деревянное здание находится в самом центре Москвы, в Гусятниковом переулке, дом 7, строение 1, – жилой дом Э.А. фон Беренса. Дом был построен в 1880 году архитектором Фидлером в "новогреческом" стиле, образцом этого стиля считается здание Нового Эрмитажа в Петербурге. В 1920-х годах в доме проживал кинорежиссер Рошаль.

В настоящее время деревянные постройки все чаще стали появляться в Подмосковье. Так, в пансионате "Клязьминское Водохранилище", построенном для курорта Пирогово, находятся деревянные дом-телескоп, дом-дракон, дом-макалун и другие.

Подготовлено на основе информации из открытых источников.

Софья Кондрашина