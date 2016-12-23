Мультфильм "Смешарики" переведут на английский язык

Фото: кадр из мультфильма "Смешарики"

Российский мультсериал "Смешарики" планируют перевести на английский язык, сообщает ТАСС.

По мнению заместителя генерального продюсера по международному развитию группы компаний "Рики" Дианы Юриновой, если заняться переводом мультсериала сейчас, то в будущем его не придется адаптировать для зарубежной аудитории.

Как заявила Юринова, чтобы впоследствии занять более активную позицию на международном рынке, необходимо изначально создавать мультсериалы на английском. Для этого к работе над "Смешариками" привлекут зарубежных специалистов.

Сериалы и фильмы про смешариков уже перевели на 60 языков и демонстрируют более чем в 90 странах мира, включая США и Канаду. Кроме того, в ближайшее время мультфильм появится на экранах Южной Кореи, Великобритании и стран Ближнего Востока.