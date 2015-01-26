Инди-поп группа Motorama выпустила альбом Poverty

Обложка альбома Poverty

Ростовская инди-поп группа Motorama выпустила третий студийный альбом Poverty. Как и второй релиз Calendar, новая пластинка вышла на французском лейбле Talitres.

Изначально выход нового альбома был запланирован на осень, однако он был перенесен. Всего в релиз вошли девять песен.

Пластинку Poverty можно заказать/скачать на iTunes и на сайте лейбла Talitres.

Motorama - ростовская инди-поп группа, быстро получившая известность не только в России, но и за рубежом. В 2011 году Motorama вместе с сайд-проектом "Утро" были номинированы на премию "Степной волк". - ростовская инди-поп группа, быстро получившая известность не только в России, но и за рубежом. В 2011 году Motorama вместе с сайд-проектом "Утро" были номинированы на премию "Степной волк". Группа исполняет песни только на английском языке. Сначала группа играла постпанк, и вокал Владислава Паршина сравнивали с Иэном Кертисом, фронтменом культовой британской группы Joy Division. Вообще, участников Motorama часто обвиняли в копировании музыки британцев. На первом LP "Alps" появились новые мотивы: нью-вейв и тви-поп. Музыка стала скорее светлой и меланхоличной, нежели депрессивной. Второй студийный альбом Motorama "Calendar" вышел 18 октября 2012 года на французском лейбле Talitres.





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