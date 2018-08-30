Москва онлайн покажет линейку в честь Дня знаний

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Каникулы у московских школьников в этом году на два дня длиннее, потому что торжественная линейка состоится 3 сентября. Корреспондент портала Москва 24 посетит ГБОУ "Покровский Квартал", узнает о мечтах первоклассников и страхах учащихся выпускных классов. Не пропустите прямую трансляцию, она начнется в 8:10!

Смотрите трансляцию линейки 3 сентября в 8:10 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.